Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады-2024 в Париже: «Сборная не примет унизительные условия»
Российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом заявил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.
Ранее допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили четыре спортсмена: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.
«Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома.
В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», – сказал Соловейчик.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Вместо шанса стать олимпийскими чемпионами предпочли пайку.
Печальное зрелище.
А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
Ну а мы в такой компании возьмем да и припремся к Элис.
Вероятно, в честь песни этой
"Элис Антоновна Старцева (род. 25 апреля 2001 года, Москва, Россия[3]) — российская дзюдоистка и самбистка[3], "
а ведь очень на то похоже!
В самом начале обещали во всех видах спорта 36 россиян допустить. Как вы себе представляете допустить 17 дзюдоистов?
Плохо только футболистам - футбольное гражданство выбираешь один раз и на всю жизнь.
Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял —
И взвод отлично выполнил приказ.
Но был один, который не стрелял...
Мало пафоса нагнал, надо лучше стараться. Вот так, например:
"Вот как той же Старцевой смотреть в глаза согражданам? Родине-матери? Президенту?"
Вооот, в самый раз.