Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады-2024 в Париже: «Сборная не примет унизительные условия»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Сергей Соловейчик ФДР Париж-2024 Матч ТВ Махмадбек Махмадбеков Элис Старцева Валерий Ендовицкий Дали Лилуашвили Единоборства

Российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом заявил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

Ранее допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили четыре спортсмена: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

«Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома.

В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», – сказал Соловейчик.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

46 комментариев
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Борцы не стали бороться.
Вместо шанса стать олимпийскими чемпионами предпочли пайку.
Печальное зрелище.
+45
-17
+28
Ответ uchiyamada
интересно, Элис Антоновна в честь кого свое имя получила?
А что это за девочка и где она живет?
А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
Ну а мы в такой компании возьмем да и припремся к Элис.

Вероятно, в честь песни этой
+8
0
+8
Главный дзюдоист не поехал)))
+14
-7
+7
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Борцы не стали бороться. Вместо шанса стать олимпийскими чемпионами предпочли пайку. Печальное зрелище.
Вообще-то впереди Игры Дружбы...или не впереди, но точно когда-нибудь. А там и 150 золотых медалей из 140 возможных, и все пьедесталы наши, и соперники из Осетии и Абхазии. Ждем и держим кулачки за наших!
+9
-3
+6
Ответ Пнин
Это решение можно было бы оправдать, если бы в этом был хоть какой-то мало-мальски стратегический расчёт. Мол, не поедем, в следующий раз всех пустят. Но, очевидно, это не так. А стало быть, просто четверо спортсменов, которые могли принять участие в Олимпийских играх, эти самые игры пропустят. Станет от этого кому-то лучше? Сомневаюсь. Уже самим спортсменам точно нет, да и болельщикам тоже. Назло маме уши отморожу это называется.
Тут не нужно ничего придумывать. Изначально, видимо, хотели либо ехать в полном составе, либо не ехать вовсе. И вне зависимости от того, какое решение в итоге принято - имеют на него полное право
+10
-5
+5
Ответ NickN
А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы в такой компании возьмем да и припремся к Элис. Вероятно, в честь песни этой
"Песня «Элис» попала в эфир многих радиостанций («Наше радио»[8], «Балтика»[1]) в начале 2001 года (играла 23 февраля на «Чартовой дюжине»[9]) и возглавила всевозможные рейтинги и чарты."

"Элис Антоновна Старцева (род. 25 апреля 2001 года, Москва, Россия[3]) — российская дзюдоистка и самбистка[3], "

а ведь очень на то похоже!
+4
0
+4
Ответ uchiyamada
"Песня «Элис» попала в эфир многих радиостанций («Наше радио»[8], «Балтика»[1]) в начале 2001 года (играла 23 февраля на «Чартовой дюжине»[9]) и возглавила всевозможные рейтинги и чарты." "Элис Антоновна Старцева (род. 25 апреля 2001 года, Москва, Россия[3]) — российская дзюдоистка и самбистка[3], " а ведь очень на то похоже!
Дело раскрыто!
+3
0
+3
а спортсменов спросили?
+7
-6
+1
Ответ Mazaay
Жаль ребят, очень сильная сборная по дзюдо у нас собралась. Поэтому и не пустили
Кто не пустил, куда не пустил... Пустили 4 человек на олимпиаду.

В самом начале обещали во всех видах спорта 36 россиян допустить. Как вы себе представляете допустить 17 дзюдоистов?
+2
-1
+1
Ответ uchiyamada
ну примерно так и делают. Провели Игры БРИКС, скоро стартуют Игры Дружбы.
"Скоро стартуют Игры Дружбы". Когда это скоро? Спортсменам их обещали в сентябре как замена финансовая участию в Олимпиаде. От Олимпиады большинство спортсменов отказалось, а что с Играми Дружбы, будут в сентябре?
+2
-1
+1
интересно, Элис Антоновна в честь кого свое имя получила?
+2
-1
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Ответ Пнин
Так говорите, как будто это в порядке вещей. Вообще-то спортсмены календарь свой под эти Игры подстраивали, весь тренировочный процесс, чтобы выйти к сентябрю на пик формы. Жаль российских спортсменов обманутых.
ну как обманутых, ситуация давно понятна, кто прям очень заточен на Олимпиаду, мог спокойно поменять гражданство.
Плохо только футболистам - футбольное гражданство выбираешь один раз и на всю жизнь.
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Забавно, для одних унизительное, не едем, для других ок, едем....м-да
+2
-2
0
Это решение можно было бы оправдать, если бы в этом был хоть какой-то мало-мальски стратегический расчёт. Мол, не поедем, в следующий раз всех пустят. Но, очевидно, это не так. А стало быть, просто четверо спортсменов, которые могли принять участие в Олимпийских играх, эти самые игры пропустят. Станет от этого кому-то лучше? Сомневаюсь. Уже самим спортсменам точно нет, да и болельщикам тоже. Назло маме уши отморожу это называется.
+10
-10
0
Ответ Пнин
Это решение можно было бы оправдать, если бы в этом был хоть какой-то мало-мальски стратегический расчёт. Мол, не поедем, в следующий раз всех пустят. Но, очевидно, это не так. А стало быть, просто четверо спортсменов, которые могли принять участие в Олимпийских играх, эти самые игры пропустят. Станет от этого кому-то лучше? Сомневаюсь. Уже самим спортсменам точно нет, да и болельщикам тоже. Назло маме уши отморожу это называется.
Откуда тебе знать, что спортсмены так же не захотели туда поехать по собственному желанию?
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Ответ uchiyamada
со спортивными амбициями - да, сложно, если даже вся эта брикс-дружба история выстрелит, это произойдет не завтра и не послезавтра, нынешнее поколение спортсменов вряд ли застанет. А по финансам как раз вроде у наших спортсменов все очень даже неплохо.
Ну, как бы ни было, похоже, мы примерно об одном говорим.
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Ответ uchiyamada
ну примерно так и делают. Провели Игры БРИКС, скоро стартуют Игры Дружбы.
Не завлекают баблом, не делают шоу даже в рамках РФ
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Ответ Пнин
Ну что значит "мог спокойно поменять гражданство"? Кому-то принципы не позволяют выступать за другую страну. Я ведь про что говорю: с одной стороны под видом лжепатриотизма идёт пропаганда того, чтобы не ехать на Олимпиаду. Доходит даже до травли, чуть ли не предателями называют решивших ехать. С другой же стороны не создаются условия для поддержки спортсменов, реализации их спортивных амбиций, финансовых интересов.
со спортивными амбициями - да, сложно, если даже вся эта брикс-дружба история выстрелит, это произойдет не завтра и не послезавтра, нынешнее поколение спортсменов вряд ли застанет. А по финансам как раз вроде у наших спортсменов все очень даже неплохо.
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Ответ uchiyamada
ну как обманутых, ситуация давно понятна, кто прям очень заточен на Олимпиаду, мог спокойно поменять гражданство. Плохо только футболистам - футбольное гражданство выбираешь один раз и на всю жизнь.
Ну что значит "мог спокойно поменять гражданство"? Кому-то принципы не позволяют выступать за другую страну. Я ведь про что говорю: с одной стороны под видом лжепатриотизма идёт пропаганда того, чтобы не ехать на Олимпиаду. Доходит даже до травли, чуть ли не предателями называют решивших ехать. С другой же стороны не создаются условия для поддержки спортсменов, реализации их спортивных амбиций, финансовых интересов.
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Вот какой кайф участвовать и побеждать в соревновании, организаторы которого плюнули в 11 их коллег и друзей, честно отобравшихся на игры и претендовавших бы на медали, в т.ч. золотые... Смысл в таких медалях.
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Ответ uchiyamada
вроде пока об отмене не объявляли, в крайнем случае, перенесут на следующий год.
Так говорите, как будто это в порядке вещей. Вообще-то спортсмены календарь свой под эти Игры подстраивали, весь тренировочный процесс, чтобы выйти к сентябрю на пик формы. Жаль российских спортсменов обманутых.
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Ответ Пнин
"Скоро стартуют Игры Дружбы". Когда это скоро? Спортсменам их обещали в сентябре как замена финансовая участию в Олимпиаде. От Олимпиады большинство спортсменов отказалось, а что с Играми Дружбы, будут в сентябре?
вроде пока об отмене не объявляли, в крайнем случае, перенесут на следующий год.
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Ответ Дмитрий Пузенков
Я бы на месте РФ создал бы Федерации свои и свой чемпионат мира с большими призовыми, чтобы перетянуть ведущих спортсменов. Но это денег много надо и грамотно подойти к вопросу
ну примерно так и делают. Провели Игры БРИКС, скоро стартуют Игры Дружбы.
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Молодцы, правильное решение, нечего прогибаться под лбгтшников
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Ответ Alex1104
100% правильное решение. Из 17 допускают 4. Должна быть солидарность.
Не знаю , к чему это я ..
Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял —
И взвод отлично выполнил приказ.
Но был один, который не стрелял...
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Ответ АдминБЦ
Верное решение. И дело даже не во флаге. Вот как той же Старцевой смотреть в глаза подругам? "Я успела все лайки подчистить, а вы парочку забыли. Так что сорян, поболейте за меня, а я вам открытку привезу". И после приезда дальше тренироваться, как будто ничего не случилось? Стрёмно это и нелепо. Так что всё правильно сделали.
>Вот как той же Старцевой смотреть в глаза подругам?

Мало пафоса нагнал, надо лучше стараться. Вот так, например:

"Вот как той же Старцевой смотреть в глаза согражданам? Родине-матери? Президенту?"

Вооот, в самый раз.
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