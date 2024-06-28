Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады-2024 в Париже: «Сборная не примет унизительные условия»

Российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом заявил президент Федерации дзюдо России ( ) Сергей Соловейчик.

Ранее допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили четыре спортсмена: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

«Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома.

В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», – сказал Соловейчик.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.