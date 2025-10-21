Сафонова могут арендовать «Спортинг», «Валенсия» и «Брага». «ПСЖ» готов отпустить вратаря (Sport24)
Два клуба из Португалии проявляют интерес к Матвею Сафонову.
В нынешнем сезоне 26-летний вратарь не провел ни одного матча за «ПСЖ».
По информации Sport24, французский клуб готов отпустить голкипера на правах аренды для того, чтобы он получил игровую практику во второй половине сезона.
Отмечается, что «Валенсия», «Спортинг» и «Брага» рассматривают возможность аренды Матвея Сафонова в зимнее трансферное окно.
Добавим, что «Спортинг» и «Брага» выступают в еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно, а «Валенсия» – нет.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
