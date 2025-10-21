  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонова могут арендовать «Спортинг», «Валенсия» и «Брага». «ПСЖ» готов отпустить вратаря (Sport24)
39

Сафонова могут арендовать «Спортинг», «Валенсия» и «Брага». «ПСЖ» готов отпустить вратаря (Sport24)

Два клуба из Португалии проявляют интерес к Матвею Сафонову.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь не провел ни одного матча за «ПСЖ».

По информации Sport24, французский клуб готов отпустить голкипера на правах аренды для того, чтобы он получил игровую практику во второй половине сезона.

Отмечается, что «Валенсия», «Спортинг» и «Брага» рассматривают возможность аренды Матвея Сафонова в зимнее трансферное окно.

Добавим, что «Спортинг» и «Брага» выступают в еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно, а «Валенсия» – нет.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?324 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoМатвей Сафонов
logoБрага
logoСпортинг
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» после ошибки Гузиева пропустил от «Динамо» Махачкала. 20-летний защитник потерял мяч в центре поля
215 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 1:1 – Маркиньос сравнял ударом со штрафного. Онлайн-трансляция
5120 минут назадLive
Карвахаль – Тебасу: «Несоблюдение регламента подрывает честность турнира. Говорите про ТВ «Реала» что угодно, но на вашей лиге останется пятно, если матч в США состоится»
1821 минуту назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
8056 минут назадLive
Клубы на карте: заполните футбольную карту Европы в новой игре Спортса»!
56 минут назадТесты и игры
Радимов о Пруцеве: «Вопрос к «Спартаку» – кто решил отдать игрока сборной прямому конкуренту? Хотя сложно требовать объяснений от людей, которые продлили Станковича»
26сегодня, 14:50
Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»
64сегодня, 14:30
Куртуа о Ла Лиге: «Скрывать протесты – значит манипулировать. Никогда не видел, чтобы президент спортивной лиги делал заявления в социальных сетях»
11сегодня, 14:15
Соболев сыграл 2 матча в Доту за 2 месяца. До этого было 5 игр за неделю и 43 за месяц
14сегодня, 14:03Киберспорт
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Видим себя в тройке по составу. Штаб работает интенсивно. Недобираем очки – у нас большое количество созданных моментов и ударов»
28сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Погба вернулся к тренировкам с командой. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
212 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
613 минут назад
Радимов о «Динамо»: «Для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время. «Ростов» тоже не сразу строился»
526 минут назад
Пивоваров о вратарской позиции «Динамо»: «Клуб не ведет поиски в данный момент. У нас четыре голкипера, трое играют. Да, не всегда удачно, но Расулов определенную уверенность дал»
135 минут назад
Хаби Алонсо: «Винисиус фундаментально важен для этого «Реала». Нам нужно, чтобы он был сосредоточен на игре»
137 минут назад
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», Кононов подтвердил
748 минут назад
Мареска о красных карточках «Челси»: «Когда мои дети делают что-то не так – я их не наказываю. С футболистами – так же. Игроки сами регулируют систему штрафов»
557 минут назад
«Куртуа – лучший в мире, с Касильясом мы пережили потрясающие моменты – не могу выбрать между ними. Тибо мог бы стать тренером в будущем». Алонсо о вратарях
458 минут назад
«Кайрат» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
8сегодня, 14:50
Станкович о дисквалификации: «Весь этот период я был с командой, переживал игры вместе с ребятами. Не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от них»
5сегодня, 14:46