Хоселу перешел из «Реала» в катарскую «Аль-Гарафу» за 1,5 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига трансферы высшая лига Катар Аль-Гарафа Хоселу Футбол

«Реал» выкупил Хоселу у «Эспаньола» и продал его катарской «Аль-Гарафе».

«Реал» объявил, что активировал опцию выкупа Хоселу, выступавшего за мадридцев в сезоне-2023/24 на правах аренды.

Сообщалось, что сумма выкупа составляет 1,5 млн евро, а мадридцы сделали это, чтобы облегчить дальнейший трансфер игрока за ту же сумму в Катар.

Также «Реал» объявил о продаже 34-летнего форварда «Аль-Гарафе». Испанец подписал контракт по схеме «2+1.

В сезоне-2023/24 Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами. С мадридским клубом форвард завоевал Суперкубок и чемпионат Испании, а также выиграл Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.

Изображение: algharafa.qa

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30 комментариев
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жалко :( но удачи!
свою чашечку забрал
+31
-1
+30
Спасибо за всё, герой!
+26
-1
+25
За один сезон завоевал сердца миллионов фанатов! Спасибо за тот волшебный дубль в ЛЧ, за преданность и терпение!

Удачи в новой команде!
+23
-1
+22
Ответ Kex
Спасибо за всё, герой!
Особенно за дубль в ворота Баварии. Наверное, это главный матч в жизни для Хоселу
+22
0
+22
Спасибо за дубль в полуфинале ЛЧ!
+5
0
+5
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
а нам жаль тебя)))
+6
-1
+5
Неожиданно 😳
Еще сезон от него польза была бы точно!
Но - деньги 💷 И для клуба, и для него (он точно заслужил, трудолюбивый парень).
+3
0
+3
Ответ May B. Tomorrow
че за бред? Вы вдумайтесь, какой им смысл выкупать и сразу же продавать тогда за ту же сумму? Они с продажи тогда в минус уходят из-за налогов. В этом случае можно было просто не выкупать, и его выкупили бы катарцы напрямую у Эспаньола.
Посмотрите последний пост в Инстаграме у Фабрицио Романо. Реал так поступил только для того, чтобы у Хоселу не было проблем с переходом через Эспаньол (могли просто не отдать его никуда, и он бы сидел там с небольшой з/п)
+3
0
+3
Хоселу - красавец! Давно не было у Реала, настолько полезного и шикарного, запасного форварда. Отличную статистику выбил, ещё и кучу победных голов забил. За Лигу Чемпионов, отдельная благодарность! Удачи ему в Катаре! Заслужил на шикарный контракт.
+2
0
+2
Ответ N. Vidich
Неожиданно 😳 Еще сезон от него польза была бы точно! Но - деньги 💷 И для клуба, и для него (он точно заслужил, трудолюбивый парень).
Для клуба никаких денег нет, они выкупили его за полтора миллиона, и продали за полтора.
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Спасибо за дубль в полуфинале ЛЧ!
Пришёл @ сделал, что требовалось @ ушёл с чашкой
Идеальный сезон. Думаю, Хоселу и сам такого не ожидал - ни от Мадрида, ни от себя. Теперь с чистым сердцем на пенсию, на жирный контракт. Испанцу - огромных успехов в жизни, блин, это по соотношению цена-качество лучший "трансфер" (ибо аренда) за год как минимум, Мато обставил Джуда со всеми потрохами :)
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Ответ Данияр Жумабекович
Комментарий удален модератором
Да не, она наоборот радуется) Она любит черных))
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Стонкс
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Жаль конечно, что уходит. Опция в атаке такая была очень удобна.
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Ответ Overkiller
Ссылочку можно что они его продали в Катар за 1,5 ляма? Пока вся информация была что его у Эспаньола выкупили за эту сумму.
https://www.championat.com/football/news-5609516-al-garafa-obyavila-o-podpisanii-kontrakta-s-eks-igrokom-reala-hoselu.html
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Ответ Kex
Для клуба никаких денег нет, они выкупили его за полтора миллиона, и продали за полтора.
че за бред? Вы вдумайтесь, какой им смысл выкупать и сразу же продавать тогда за ту же сумму? Они с продажи тогда в минус уходят из-за налогов. В этом случае можно было просто не выкупать, и его выкупили бы катарцы напрямую у Эспаньола.
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0
Ответ Overkiller
Ссылочку можно что они его продали в Катар за 1,5 ляма? Пока вся информация была что его у Эспаньола выкупили за эту сумму.
Посмотрите последний пост Фабрицио Романо в инстаграме
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Ответ May B. Tomorrow
че за бред? Вы вдумайтесь, какой им смысл выкупать и сразу же продавать тогда за ту же сумму? Они с продажи тогда в минус уходят из-за налогов. В этом случае можно было просто не выкупать, и его выкупили бы катарцы напрямую у Эспаньола.
Выше уже написали. Это комплимент Хоселу за превосходный сезон и его огромный вклад в успехи клуба. Испанцу дали контракт жизни в Катаре, а Эспаньол мог заартачиться. С Мадридом же, в свою очередь, проблем никаких. Реал воспользовался своим правом забрать игрока, и отдал его на предложенных условиях.
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Ответ rigobersong
-3 белых в реале:)) Осталось только Меньяна купить:))
Комментарий удален модератором
Родриго приготовиться.
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Самая грустная новость пока. Начо это Начо, а Хоселу мог попылить сезон в качестве джокера, если не два. А потом уехать в страны Персидского залива. В 25-м или 26-м.

Да, как третий выбор на ЦФ после Мбаппе и Эндрика, но ё-моё, футбольный год долгий, матчей море... Это «Реал», сюда дважды не зовут.
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Молодец! Хорошее решение. Возраст уже большой для футбола, в будущем сезоне вряд ли получит много игрового времени, в этом сезоне выиграл 3 трофея, поймал матч жизни с Баварией, вошел в сердца болельщиков навсегда. Я думаю, он заслужил заработать большие деньги. Что он, что Начо, что Кроос- все уходят из Реала на пике, ничто не омрачит их величие и достижения!
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Прощай Хоселу , твой дубль ещё долго будут помнить в Мадриде и Мюнхене.
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Спасибо за хороший сезон в Реале и удачи в новом клубе 👌.
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Человек своим трудом выиграл все, теперь заработает в конце карьеры. Хотя казалось, что закончит уныло в унылом клубе.
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Дубль в ворота Баварии навсегда❤
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