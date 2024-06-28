Хоселу перешел из «Реала» в катарскую «Аль-Гарафу» за 1,5 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»
«Реал» выкупил Хоселу у «Эспаньола» и продал его катарской «Аль-Гарафе».
«Реал» объявил, что активировал опцию выкупа Хоселу, выступавшего за мадридцев в сезоне-2023/24 на правах аренды.
Сообщалось, что сумма выкупа составляет 1,5 млн евро, а мадридцы сделали это, чтобы облегчить дальнейший трансфер игрока за ту же сумму в Катар.
Также «Реал» объявил о продаже 34-летнего форварда «Аль-Гарафе». Испанец подписал контракт по схеме «2+1.
В сезоне-2023/24 Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами. С мадридским клубом форвард завоевал Суперкубок и чемпионат Испании, а также выиграл Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.
Изображение: algharafa.qa
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свою чашечку забрал
Удачи в новой команде!
Еще сезон от него польза была бы точно!
Но - деньги 💷 И для клуба, и для него (он точно заслужил, трудолюбивый парень).
Идеальный сезон. Думаю, Хоселу и сам такого не ожидал - ни от Мадрида, ни от себя. Теперь с чистым сердцем на пенсию, на жирный контракт. Испанцу - огромных успехов в жизни, блин, это по соотношению цена-качество лучший "трансфер" (ибо аренда) за год как минимум, Мато обставил Джуда со всеми потрохами :)
Да, как третий выбор на ЦФ после Мбаппе и Эндрика, но ё-моё, футбольный год долгий, матчей море... Это «Реал», сюда дважды не зовут.