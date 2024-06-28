Хоселу перешел из «Реала» в катарскую «Аль-Гарафу» за 1,5 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»

«Реал» выкупил Хоселу у «Эспаньола» и продал его катарской «Аль-Гарафе».

« » объявил, что активировал опцию выкупа Хоселу, выступавшего за мадридцев в сезоне-2023/24 на правах аренды.

Сообщалось, что сумма выкупа составляет 1,5 млн евро, а мадридцы сделали это, чтобы облегчить дальнейший трансфер игрока за ту же сумму в Катар.

Также «Реал» объявил о продаже 34-летнего форварда «Аль-Гарафе». Испанец подписал контракт по схеме «2+1.

В сезоне-2023/24 провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами. С мадридским клубом форвард завоевал Суперкубок и чемпионат , а также выиграл Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.

Изображение: algharafa.qa

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