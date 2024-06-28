Каменев о США: «В Колорадо везде травой пахло. Это легализовано, так что было нормой для всех. В гетто я никогда не заезжал»

Теги ЦСКА Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Милуоки Владислав Каменев Здоровье контент Хоккей

Владислав Каменев рассказал, что в Колорадо везде пахло марихуаной.

Бывший форвард «Эвеланш» играл в Северной Америке с 2015 по 2020 год.

– После Магнитогорска ты уехал в АХЛ. Есть стереотип, что в этой лиге играют по принципу «бей-беги» или ради своей статистики. Это так?

– Не согласен. Моя команда, «Милуоки», играла по схеме и особому построению. Что касается зарабатывания очков, в этом есть доля правды. Каждый стремился показать себя, чтобы попасть в НХЛ. Лично у меня не было такого, для меня команда всегда стояла на первом месте.

В целом, игра в АХЛ – это отличный опыт. Я выучил английский, поиграл в совершенно другой хоккей и даже попал в НХЛ.

– Чем тебя поразила Америка в плохом смысле? Может, есть какие-то истории?

– Ничего особенного не было, только в Колорадо везде травой пахло. Это легализовано в Америке, так что для всех это было нормой.

В гетто я никогда не заезжал, так что ничего плохого больше сказать не могу, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.

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20 комментариев
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Планокуры, мне кажется, самые безобидные в мире люди)
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Ответ Max Volkov
да ваще святые. в мое студенчество плановые гопники телефоны у приезжих отжимали. корабль стоил 300-500 руб. стипендия обычная 700 руб. чтобы на регулярной основе дубасить нужны немалые деньги.
На моей памяти именно в СОСТОЯНИИ НАКУРКИ особо никто по криминалу не двигался. Тут не совсем важно какой вид досуга предпочитает гопота. Гопотой она будет даже если кофе будет пить.

А вот под алкоголем прям в состоянии алкогольного опьянения на криминал народ ходил как здрасьте.
Это я к тому, что накурка в моменте обычно не разжигает у человека агрессию в голове и желание идти делать дичь прям сейчас. Обычно сидят чилят. А вот с бухлишком всё гораздо хуже обстоит.
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Если это был запах свежескошенной травы - то это был запах Родины...
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Правильно, из гетто можно и не уехать )
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Я не понял, это плохо или нет?
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Ответ Max Volkov
да ваще святые. в мое студенчество плановые гопники телефоны у приезжих отжимали. корабль стоил 300-500 руб. стипендия обычная 700 руб. чтобы на регулярной основе дубасить нужны немалые деньги.
И у вас отжали ?
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Вперёд, под знамя Фетисова.
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В школах Нью-Йорка везде пахло травой .
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Если бы заехал в гетто то увидел бы всю красоту бездомные угольки трава .
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Из клиентов почерпнул намного больше, чем из самой статьи.
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Плохого не чего не скажу...а то что есть гетто -это как?
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Ответ Валдис Пельш
И у вас отжали ?
угу. прям в общаге на первом курсе. даешь позвонить один тебя блочит зубы заговаривает другой раз и вышел. все ищи свищи. правда я его выкупил обратно. гопари знакомые на потоке были удалось быстро через них договориться всю стипендию как раз и отдал. веселое время было.
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Ответ Алексей Зимин
Планокуры, мне кажется, самые безобидные в мире люди)
Кто курит умеренно. А кто помногу и каждый день - быстро мозги набекрень съезжают
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Ответ Proline
Кто курит умеренно. А кто помногу и каждый день - быстро мозги набекрень съезжают
вот вот. всегда умиляют коменты в таких темах. первый догмат - алкашка зло в любом виде. второй - под планом все добрые. да епт. и под блинами все добрые если бабуля напекла и ты их 20 штук съел с вареньем. никто драться не полезет. аргументы конечно всегда ору )
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Ответ Константин Мееров
Ну если не заезжать в гетто, то и в Рио отлично жить.
Если бы. Там и в туристическом районе могут гопануть (по крайней мере ночью), а уж если в деловой центр в выходной день сунуться, вероятность лишиться всех ценностей очень велика.
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Ответ Alex Stanley
Есть много людей, которые утверждают, что план безвредный, нет привыкания, лучше спиртного, потом следуют ссылки на какое-то научные статьи, манипулирование статистикой и т.д. Такой вопрос - а зачем вообще употреблять все это?
Как вариант, для психологической разгрузки, хороший и безобидный заменитель алкоголя, либо не менее хорошее от похмелья. Особенно когда работаешь практически без выходных и с утра на работу. Повышает аппетит. Хорошее обезболивающее, помогает переключиться. Все зависит от психологии и организма. Кто-то может и раз в месяц-год, а кто-то плотно каждый день, при чем на качество работы это не влияет, порой даже наоборот, всё становится аккуратнее, продуманные, красивее. Преступления совершаются в основном под химией, но не под зелёнкой. P.S. У каждого человека свой заменитель, спорт, прогулки, рыбалка, так что осуждать травокуров не стоит, как и алкоголиков, тем более учить, что это плохо или хорошо, у всех своя голова на плечах.
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