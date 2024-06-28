Каменев о США: «В Колорадо везде травой пахло. Это легализовано, так что было нормой для всех. В гетто я никогда не заезжал»

Владислав Каменев рассказал, что в Колорадо везде пахло марихуаной.

Бывший форвард «Эвеланш» играл в Северной Америке с 2015 по 2020 год.

– После Магнитогорска ты уехал в АХЛ. Есть стереотип, что в этой лиге играют по принципу «бей-беги» или ради своей статистики. Это так?

– Не согласен. Моя команда, «Милуоки», играла по схеме и особому построению. Что касается зарабатывания очков, в этом есть доля правды. Каждый стремился показать себя, чтобы попасть в НХЛ. Лично у меня не было такого, для меня команда всегда стояла на первом месте.

В целом, игра в АХЛ – это отличный опыт. Я выучил английский, поиграл в совершенно другой хоккей и даже попал в НХЛ.

– Чем тебя поразила Америка в плохом смысле? Может, есть какие-то истории?

– Ничего особенного не было, только в Колорадо везде травой пахло. Это легализовано в Америке, так что для всех это было нормой.

В гетто я никогда не заезжал, так что ничего плохого больше сказать не могу, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.