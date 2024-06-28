Дегтярев о россиянах на Олимпиаде-2024: «Ну а как за них не болеть? Они не перестают быть нашими»

Михаил Дегтярев заявил, что будет болеть за россиян, выступающих на Олимпиаде.

Соревнования пройдут в Париже с с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются индивидуально в нейтральном статусе.

– Как вы думаете, Олимпиаду будут смотреть у нас?

– Наверное, будут. Потому что наши ребята отобрались по некоторым видам спорта. Ну а как за них не болеть? Они не перестают быть нашими.

– Вы будете болеть и смотреть?

– «Россия в моем сердце» – помните, был лозунг такой при первых атаках на наш спорт? И я буду смотреть в силу профессиональных своих обязанностей, болеть буду за них. В тяжелой международной обстановке прошли отбор и будут выступать. И нести наши ценности.

Во время трансляции даже теннисных матчей слово «русский атлет» за один матч, уже посчитано, звучит от 40 до 100 раз. Ну разве это не пропаганда нашего спорта и наших ценностей? – сказал министр спорта РФ Дегтярев.