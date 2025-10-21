Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», Кононов подтвердил

Ари вернулся в «Торпедо».

Специалист занимал должность спортивного директора московского клуба с декабря 2024 по август 2025 года. Ранее в «Торпедо» вернулся Олег Кононов , которого в августе уволили с поста главного тренера.

– Ари тоже вернулся в клуб на свою должность вместе с вами?

– Да, он спортивный директор.

– Вам нравится его работа?

– Конечно, – сказал Кононов.

«Торпедо » идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице PARI Первой лиги, у команды 11 очков по итогам 15 туров.