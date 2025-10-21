Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», Кононов подтвердил
Ари вернулся в «Торпедо».
Специалист занимал должность спортивного директора московского клуба с декабря 2024 по август 2025 года. Ранее в «Торпедо» вернулся Олег Кононов, которого в августе уволили с поста главного тренера.
– Ари тоже вернулся в клуб на свою должность вместе с вами?
– Да, он спортивный директор.
– Вам нравится его работа?
– Конечно, – сказал Кононов.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице PARI Первой лиги, у команды 11 очков по итогам 15 туров.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости