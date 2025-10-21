Куртуа о Ла Лиге: «Скрывать протесты – значит манипулировать. Никогда не видел, чтобы президент спортивной лиги делал заявления в социальных сетях»
Тибо Куртуа высказался о протестах против матча Ла Лиги в США.
В прошедшем девятом туре Ла Лиги команды в начале матчей проводили акции против встречи «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами. Суть заключалась в том, что футболисты не играли, а стояли на месте в течение первых 15 секунд. Эти моменты не были показаны в трансляциях.
Ла Лига также пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами.
«Не понимаю, чему вы удивляетесь. Они уже давно так делают.
Я никогда не видел, чтобы президент какой-либо спортивной лиги делал публичные заявления в социальных сетях (глава Ла Лиги Хавьер Тебас ведет аккаунт в социальной сети X – Спортс’‘).
Скрывать протесты – значит манипулировать. Это серьезно», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
