Черчесов начал учить казахский и посетил первый урок. Тренер возглавил сборную Казахстана

Станислав Черчесов начал изучение казахского языка.

Российский специалист, возглавивший сборную Казахстана, посетил первый урок казахского языка.

Канат Тасибеков, читающий лекции тренеру, заявил, что постарается сделать так, чтобы к концу года Станислав Черчесов больше говорил по-казахски.

Напомним, на прошедшей ранее пресс-конференции Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?».

Фото: телеграм-канал Федерации футбола Казахстана

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