Черчесов начал учить казахский и посетил первый урок. Тренер возглавил сборную Казахстана

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу фото Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов начал изучение казахского языка.

Российский специалист, возглавивший сборную Казахстана, посетил первый урок казахского языка.

Канат Тасибеков, читающий лекции тренеру, заявил, что постарается сделать так, чтобы к концу года Станислав Черчесов больше говорил по-казахски.

Напомним, на прошедшей ранее пресс-конференции Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?».

Фото: телеграм-канал Федерации футбола Казахстана

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35 комментариев
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Не прогнулся, а стратегически перестроился
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+98
Ответ Золотая бутса
Не прогнулся, а стратегически перестроился
Совершил жест доброй воли в целях деэскалации на казахском направлении.
+48
-2
+46
Занятие проводил тот самый журналист? )
+27
-1
+26
Ответ Stazzz
Занятие проводил тот самый журналист? )
Очевидно тот журналист действовал по заданию из Киева
+14
-2
+12
Черчесов на первом уроке: Сәлеметсіз бе!
+14
-3
+11
Здарова, зае*ал!
+12
-2
+10
Ответ Alexshev92
Главное выучить, как "полевой командир" на казахском будет
И фразу "Пошли в душевую!"
+10
-1
+9
Ответ Leon Petov
Очевидно тот журналист действовал по заданию из Киева
Может полевого командира покусали боевые комары и он решил экспресс-методом освоить казахский ☝🏻
+9
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+8
Главное выучить, как "полевой командир" на казахском будет
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+4
Ответ Золотая бутса
Не прогнулся, а стратегически перестроился
Полевой командир отступил на более выгодные позиции)
+4
0
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Не привет, а Салям алейкум!
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Ответ Золотая бутса
Не прогнулся, а стратегически перестроился
За время учений данного командира уже уволят, и он даже язык не успеет выучить
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Вот не успел человек ни одной игры провести в качестве главного тренера, а уже попадает в скандал за скандалом. Большие, конечно, проблемы у него с коммуникацией.
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Так нужно понимать есть ли слово товарищеский в казахском, и подучить какие еще слова можно заменить, вычеркнуть
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Ээ здарова пойдем в душ за###л
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Як ше маш! Моя звай станислав. Нраица!
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Когда надо отмазаться за хрень что сказал.
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Самое интересное, что судя по книжке, казахский он с английского, а не русского учит)
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Ответ Пнин
Вот не успел человек ни одной игры провести в качестве главного тренера, а уже попадает в скандал за скандалом. Большие, конечно, проблемы у него с коммуникацией.
Какой скандал? Глупость человека, задающего вопрос это вина Черчесова?
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Ответ Александр Охотко
Комментарий удален модератором
"Jawohl!" подтвердил Станислав
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Ответ Виталина Максимова
Не привет, а Салям алейкум!
Не салям алейкум, а "Здарова, сайпал".
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Да пускай на ютубе казахских сериалов посмотрит и делов то
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Ответ Leon Petov
Очевидно тот журналист действовал по заданию из Киева
Это был переодетый Гордон
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Комментарий удален модератором
Ответ Золотая бутса
Не прогнулся, а стратегически перестроился
ну для понимания, в КЗ сейчас ситуация как в 20-е годы в СССР: казахскоговорящие - красные, русскоязычные - белые
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Магомед пошел к горе.
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Они с осетинским очень похожи. Почему и нет ? Подумал Стас...
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Возглавил бы лучше сборную Олбании, хоть поржали бы. =)
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Антикризисный пиар – просто мое почтение
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Уйбуй
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