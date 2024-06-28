«Зенит» готов купить Соболева за 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн. Форвард недоволен, что трансфер не согласован, и «ведет себя токсично» (Иван Карпов)

«Зенит» готов подписать Александра Соболева за 20 млн евро из «Спартака».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. При этом московский клуб планирует получить за 27-летнего нападающего не менее 30 миллионов евро.

« » предлагает 4-летний контракт с зарплатой 3,6 млн евро в год. В « » игрок получает 2 млн евро за сезон.

Отмечается, что Соболев недоволен тем, что московский клуб пока не согласовал его трансфер. Футболист «тренируется спустя рукава и ведет себя в коллективе токсично», пишет Карпов.

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