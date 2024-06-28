«Зенит» готов купить Соболева за 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн. Форвард недоволен, что трансфер не согласован, и «ведет себя токсично» (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев деньги Футбол

«Зенит» готов подписать Александра Соболева за 20 млн евро из «Спартака».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. При этом московский клуб планирует получить за 27-летнего нападающего не менее 30 миллионов евро. 

«Зенит» предлагает Александру Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 3,6 млн евро в год. В «Спартаке» игрок получает 2 млн евро за сезон.

Отмечается, что Соболев недоволен тем, что московский клуб пока не согласовал его трансфер. Футболист «тренируется спустя рукава и ведет себя в коллективе токсично», пишет Карпов.

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203 комментария
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Кто более глуп:
Тот, кто за него дает 20 млн или тот, кто просит 30?)
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За 20 лямов это дерево можно ещё привезти самим
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Все, Карпов окончательно спился.
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30 млн. евро за Соболева ? На фоне таких запросов, даже Боули покажется адекватом.
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Ответ Three Days Grace
Кто более глуп: Тот, кто за него дает 20 млн или тот, кто просит 30?)
А по моему они одинаковые :)
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+26
Блин, я даже хочу, чтобы этот трансфер прошел, чтобы посмотреть что будет.
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АСТАНАВИТЕСЬ!
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Ответ arspurs9
Все, Карпов окончательно спился.
Слово "окончательно" не нужно здесь. Да и он не просыхает уже давно.
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Когда-то 30 млн за Данни казались космосом. Но там и игрок был космос по меркам РПЛ. А тут Соболев.
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Не, ну это бред.

С 30кой можно смело заходить в Динамо за Тюкавиным. В буквальном смысле заходить - как 2008, с баулами налички за Данни.

И Константина бандеролью через экспресс доставку отправят в Санкт-Петербург к завтрашней утренней тренировке на базе Зенита.
+18
-4
+14
Ответ Spartakus1984
Ну если сумма прописана конкретная,коненчо не нужно идти зениту на уступки,пусть платят всю сумму.
оставьте себе это чудо)
+19
-7
+12
Ответ Three Days Grace
Кто более глуп: Тот, кто за него дает 20 млн или тот, кто просит 30?)
Тот кто верит в инсайды Карпа)
+13
-2
+11
Верим в принципиальность Амарала 😎
+14
-4
+10
Ответ kacnep
Блин, я даже хочу, чтобы этот трансфер прошел, чтобы посмотреть что будет.
Будет то же самое что и с Бакаевым
+10
0
+10
Ответ Спартак сила
За 20 лямов это дерево можно ещё привезти самим
И распилить 😁
+9
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+8
Это ржач! 30 млн за этого чувака-истеричку?
+10
-3
+7
Ответ Александр Васильев
оставьте себе это чудо)
Ой брось ты это,когда он к вам перейдет то будете с него пылинки сдувать.Переобуетесь.
+10
-6
+4
Купили бы Гуарирапу у Сочи, обладает более техничным арсеналом.
+8
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+4
Ахах, Зенит предлагает 20 лямов
У Карпа пятница уже началась что ли?
+6
-2
+4
Что??
+7
-3
+4
Ответ Игорь Новиков
Когда-то 30 млн за Данни казались космосом. Но там и игрок был космос по меркам РПЛ. А тут Соболев.
если забыть прошлый сезон, то +/- один из лучших нападающих с паспортом в лиге. Но последний сезон это какой-то позор. Вместе с любителем хинкали забили на футбол
+4
0
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Боже, храни дельфина в спартаке....
+6
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+4
Соболев не достоен носить футболку Зенита
+4
-1
+3
Пожалуйста не надо!
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Ответ Nik Civic
А между тем, Тюкавин отказал. Так что там проблема не в сумме трансфера. Он сам не хочет к позорникам
Бабло побеждает зло :)
Договоримся.

Данни вон в своё время "Д" набил, а потом пылил за Зенит, отправлял Динамо в ФНЛ и вообще "своим в доску" стал в Санкт-Петербурге. Легенда!
+7
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Ответ bubon1k
Да так скорее всего и будет )
Да, что-то со сказками перегнули, Иван Сергеев выходя со скамейки 6 голов в чемпе забил, а тут 5 да ещё такой сладкий контракт, думаю враньё.
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0
+2
Пусть Дельфин со своим токсикозом остаётся в Спартаке.
+4
-2
+2
Ответ Папа Футбола
30 млн. евро за Соболева ? На фоне таких запросов, даже Боули покажется адекватом.
Это опция выкупа, прописанная в контракте Соболя.
+4
-2
+2
Ответ Three Days Grace
Кто более глуп: Тот, кто за него дает 20 млн или тот, кто просит 30?)
Народ, который это терпит
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Может у него просто месячные 😂
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