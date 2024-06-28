«Зенит» готов купить Соболева за 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн. Форвард недоволен, что трансфер не согласован, и «ведет себя токсично» (Иван Карпов)
«Зенит» готов подписать Александра Соболева за 20 млн евро из «Спартака».
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. При этом московский клуб планирует получить за 27-летнего нападающего не менее 30 миллионов евро.
«Зенит» предлагает Александру Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 3,6 млн евро в год. В «Спартаке» игрок получает 2 млн евро за сезон.
Отмечается, что Соболев недоволен тем, что московский клуб пока не согласовал его трансфер. Футболист «тренируется спустя рукава и ведет себя в коллективе токсично», пишет Карпов.
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Тот, кто за него дает 20 млн или тот, кто просит 30?)
С 30кой можно смело заходить в Динамо за Тюкавиным. В буквальном смысле заходить - как 2008, с баулами налички за Данни.
И Константина бандеролью через экспресс доставку отправят в Санкт-Петербург к завтрашней утренней тренировке на базе Зенита.
У Карпа пятница уже началась что ли?
Договоримся.
Данни вон в своё время "Д" набил, а потом пылил за Зенит, отправлял Динамо в ФНЛ и вообще "своим в доску" стал в Санкт-Петербурге. Легенда!