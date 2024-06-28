«Путин решил показать, что даже в зрелом возрасте можно научиться кататься и играть прилично. Пример главы государства крайне важен». Буре о Ночной лиге

Теги Павел Буре Владимир Путин КХЛ любительский хоккей Политика Хоккей

Павел Буре о важности примера Владимира Путина в проекте Ночной хоккейной лиги.

– В России активно развивается любительский хоккей – есть несколько лиг и появляются новые, в процесс вовлекается все больше команд, в том числе корпоративных. Почему это направление популярно в стране и оказывает ли оно какое-то влияние на общий уровень развития хоккея?

– Важную роль здесь сыграл Владимир Владимирович Путин, который придумал Ночную хоккейную лигу (в 2011 году – Sports).

Президент на тот момент не умел кататься на коньках. Я у него интересовался, как так получилось, ведь Петербург, откуда он родом, всегда был хоккейным городом. Владимир Владимирович ответил, что в детстве им приходилось играть на льду в валенках, поскольку коньки достать было очень сложно.

Целью создания Ночной хоккейной лиги было заинтересовать нацию идеей здорового образа жизни. Президент решил личным примером показать, что даже в зрелом возрасте можно научиться кататься и потом играть очень прилично на любительском уровне.

Личный пример главы государства крайне важен. В свое время, когда Борис Николаевич Ельцин увлекался теннисом, все взяли ракетки в руки.

На данный момент Ночная хоккейная лига стала невероятно масштабным проектом – сейчас в этом турнире выступает более 1000 команд. Аналогов в мире нет.

Раньше ведь где мужики собирались? В основном в гаражах, где ремонтировали машины, общались. Сейчас многие собираются на хоккейных площадках.

Важно, что в турнире играют именно любители – профессионалов в лигу не допускают, иначе неинтересно будет соревноваться. Выступают люди самых разных профессий – от бизнесменов до шахтеров.

А еще есть офицерские, студенческие и другие лиги. Любительский хоккей сейчас на большом подъеме, что очень радует, – сказал член совета легенд Ночной хоккейной лиги Павел Буре.

23 комментария
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Буре решил показать, что даже в зрелом возрасте можно научиться глубоко и прилично вылизывать.
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Вылиз засчитан 🌟
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Мы верим в мужество прислужливых парней
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Кто-то уже вызвал МЧС? У человека с именем Эрик (по этическим причинам имя изменено) язык застрял и он не может вытащить его из сильно сжатого ануса от возраста человека.
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Чёт за последние два года Буре не организовал ни одного матча с участием "придумщика ΗΧΛ" - мож случилось чё❓🤔
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Прилично-знатный подлизон.
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спасибо, блеванул
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Проблема хоккея в том, что для массового любительского спорта он не подходит, слишком громоздкий, сложный и дорогой.
Ну какие шахтеры, простите, массово пойдут после забоя играть в хоккей? Погонять мячик во дворе вполне могут, но не в хоккей же. У Буре, как и всех чиновников от спорта (и не только спорта) полная оторванность от реальности, зато максимальная пристроенность к кормушке.
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Когда-то Буре был замечательным хоккеистом.
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Анало-говнет!🤣
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Ответ Виктор Иванович
Когда-то Буре был замечательным хоккеистом.
БЫЛ и весь всплыл
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Ответ lightrip
Ну пусть хотя бы родитель с ребенком в выходные пойдет на каток, ну захватят шайбу и клюшку
А коньки, а прочая амуниция? Вообще-то, играть в хоккей весьма недешево. Речь идет не о ребячестве во дворе, где можно и без коньков, и даже без шайбы играть (теннисный мячик сойдет), а о любительских соревнованиях взрослых людей, которые в своей основной массе не пойдут вместо гаража на хоккейный каток.
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Ответ Алексей Тор
Прилично-знатный подлизон.
За два месяца семь тысяч плюсов нализал, стахановец))
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бурый проклюнулся, давай догоняй конкурентов треть яша и фетиску!
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член совета легенд
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А вот и Паша отработал свой гешефт перед шефом, какой молодец!!)))
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Лакейросс
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«Целью создания Ночной хоккейной лиги было заинтересовать нацию идеей здорового образа жизни. Президент решил личным примером показать»

Читал стоя. Много смеялся.
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Тьфу
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недавно смотрел сериал "сын отца народов". Мы никогда не вылезем из этого
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Что он Вам там всё показывает?
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Ответ Wekil
Проблема хоккея в том, что для массового любительского спорта он не подходит, слишком громоздкий, сложный и дорогой. Ну какие шахтеры, простите, массово пойдут после забоя играть в хоккей? Погонять мячик во дворе вполне могут, но не в хоккей же. У Буре, как и всех чиновников от спорта (и не только спорта) полная оторванность от реальности, зато максимальная пристроенность к кормушке.
Ну пусть хотя бы родитель с ребенком в выходные пойдет на каток, ну захватят шайбу и клюшку
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