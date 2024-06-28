«Путин решил показать, что даже в зрелом возрасте можно научиться кататься и играть прилично. Пример главы государства крайне важен». Буре о Ночной лиге

Павел Буре о важности примера Владимира Путина в проекте Ночной хоккейной лиги.

– В России активно развивается любительский хоккей – есть несколько лиг и появляются новые, в процесс вовлекается все больше команд, в том числе корпоративных. Почему это направление популярно в стране и оказывает ли оно какое-то влияние на общий уровень развития хоккея?

– Важную роль здесь сыграл Владимир Владимирович Путин, который придумал Ночную хоккейную лигу (в 2011 году – Sports).

Президент на тот момент не умел кататься на коньках. Я у него интересовался, как так получилось, ведь Петербург, откуда он родом, всегда был хоккейным городом. Владимир Владимирович ответил, что в детстве им приходилось играть на льду в валенках, поскольку коньки достать было очень сложно.

Целью создания Ночной хоккейной лиги было заинтересовать нацию идеей здорового образа жизни. Президент решил личным примером показать, что даже в зрелом возрасте можно научиться кататься и потом играть очень прилично на любительском уровне.

Личный пример главы государства крайне важен. В свое время, когда Борис Николаевич Ельцин увлекался теннисом, все взяли ракетки в руки.

На данный момент Ночная хоккейная лига стала невероятно масштабным проектом – сейчас в этом турнире выступает более 1000 команд. Аналогов в мире нет.

Раньше ведь где мужики собирались? В основном в гаражах, где ремонтировали машины, общались. Сейчас многие собираются на хоккейных площадках.

Важно, что в турнире играют именно любители – профессионалов в лигу не допускают, иначе неинтересно будет соревноваться. Выступают люди самых разных профессий – от бизнесменов до шахтеров.

А еще есть офицерские, студенческие и другие лиги. Любительский хоккей сейчас на большом подъеме, что очень радует, – сказал член совета легенд Ночной хоккейной лиги .