Медведев и Андреева допущены на Олимпиаду, «Лейкерс» задрафтовали сына Леброна, Кучеров не получил «Харт Трофи», 10 млн евро Грузии за выход из группы и другие новости

1. МОК официально допустил Медведева, Сафиуллина, Александрову и Андрееву и других теннисистов на Олимпиаду. Также в Играх поучаствует российский велогонщик Сырица.

2. НХЛ провела церемонию вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2023/24. Никита Кучеров остался без «Харт Трофи», проиграв Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (50:137 по первым местам в голосовании журналистов), Сергей Бобровский – без «Везины» (Коннора Хеллибака поставил на первое место 31 генменеджер из 32). При этом Кучеров (получивший приз лучшему бомбардиру регулярки) и Артемий Панарин вошли в 1-ю сборную звезд сезона, причем Никита получил 187 из 187 первых мест в голосовании. А вот Александр Овечкин на этих выборах вообще не получил ни одного голоса.

3. Трансферные новости. «Краснодар» подписал хавбека «Балтики» Козлова. «Спартак» и Классен расторгли контракт. Глушаков подписал контракт с «Химками». Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» к понедельнику, за форварда «Бетиса» заплатят 1,4+0,5 млн евро.

4. Должникам по алиментам могут запретить посещать матчи, приостанавливая или отказывая в выдаче Fan ID. В ФССП России назвали посещение спортивных мероприятий «привилегией».

5. Корейские фигуристки, обвиненные в сексуальных домогательствах к юниору, высказались о ситуации. Хэ Ин Ли опровергла обвинения: «Он просто был моим парнем, мы тайно встречались». Вторая спортсменка, чье имя не называется, тоже считает себя невиновной: «Я сделала интимное фото подруги, но не тайно, и никому его не показывала». В то же время с заявлением выступил адвокат юниора: «Спортсменка поцеловала его в шею, оставив засос. Он не знал, что это такое, и был очень смущен».

6. Сборной Грузии обещано 10 млн евро за выход из группы на Евро от миллиардера Иванишвили. Еще столько же бывший премьер страны даст за проход Испании.

7. Второй раунд драфта НБА-2024. «Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса Бронни Джеймса под 55-м номером.

8. Нидерландский волейболист, изнасиловавший 12-летнего ребенка, выступит на Олимпиаде в Париже, сообщает CNN.

9. Кубок Америки. Уругвай разгромил Боливию (5:0), США уступили Панаме (1:2).

10. Пилот «Формулы-1» Пьер Гасли продлил контракт с «Альпин» как минимум до конца 2026 года.

11. Пятиборка Баташова заявила, что ей мешали попасть в Париж-2024. Тренер сборной России Макушин отверг критику спортсменки: «Она нарушила законы РФ. Являясь прапорщиком Росгвардии, подписала документ с осуждением СВО».

12. На фан-зону Евро в Штутгарте напали во время матча Чехия – Турция, преступник мог использовать нож. Ранены три человека, двое – в тяжелом состоянии.

13. Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей стал сенатором от Белгородской области.

14. Сербия летела на Евро на самолете хорватской авиакомпании с хорватской маркировкой. Председатель парламента назвала это «позором» и призвала найти виновных: «Президент был зол».

Цитаты дня.

Губерниев о трансляциях Евро: «У нас в России нет недружественных соревнований и видов спорта! Ясно? Не надо завидовать тем, кто ярко смотрит футбол на «Матч ТВ»

Вероника Степанова: «Скажет новый хозяин Белого дома МОК брать пример с UFC – в два дня все поменяется с допуском. Вот поэтому я и смотрю дебаты – нас касается»

Артуро Видаль: «Я, Пирло, Маркизио и Погба – лучшая полузащита, которую я видел. Если бы не Месси, мы бы выиграли ЛЧ»

Нино об СВО: «Это не влияет на мою безопасность, работу, на походы в ресторан. Обсуждаем с бразильцами в «Зените», но это нас не беспокоит»

Тедеско о матче с Украиной: «Путь до стадиона занял час – дорога была свободна, но скорость снизили до 20-25 км/ч, на всех светофорах горел красный. Нам в глаза светили лазерами – здесь разрешено все»

Губерниев об уходе комментаторов с «Матч ТВ»: «А кто у нас сильные-то ушли?»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?