«Бавария» хочет 70 млн евро за де Лигта. «МЮ» не планирует платить больше 35 млн

Теги Бавария Венсан Компани Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт деньги Футбол

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не сходятся в оценке Маттейса де Лигта.

В покупке 24-летнего защитника заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с  клубом.

По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» хотела бы получить до 70 млн евро, но «Юнайтед» готов заплатить только около 35 млн евро.

Отмечается, что новый тренер мюнхенцев Венсан Компани не рассчитывает на де Лигта и планирует предстоящий сезон с учетом других игроков защиты.

В минувшем сезоне нидерландец провел 22 матча в Бундеслиге, отметившись двумя голами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

В «МЮ» обсуждают покупку де Лигта – по инициативе тен Хага. В клубе считают, что защитник «Баварии» стоит 50 млн евро

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39 комментариев
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Ну получат пол Де Лигта тогда
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Тех Хаг хочет собрать Аякс 2019, вдруг все-таки получится дойти до полуфинала снова
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Зачем Де Лиги МЮ? Он конечно классный защитник, но по сути Макгуайр, который меньше косячит
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Компани походу при выборе состава основывается использует те же принципы, что и Виейра
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Угомоните лысого
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на полтосе сойдутся
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Ответ Marcus-light
Зачем Де Лиги МЮ? Он конечно классный защитник, но по сути Макгуайр, который меньше косячит
Он голландец и наверняка Тен Хаагу нужен
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70 миллионов за игрока запаса .
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Ответ Verziloff
Хаг в попытках собрать Аякс в МЮ подтверждает что он физрук. Потому что действительно классный тренер всегда может собрать классную команду из новых игроков, не гоняясь за тенью прошлого, Гвардиола например не таскает за собой футболистов из команды в команду, по крайней мере не продавливает их трансфер за любые деньги. Я думаю, что Хагу повезло с Аяксом в 2019, ту команду явно не он собирал, там была логика, за которую другие люди отвечали.
там решал любитель нюдсов. Как только его выкинули оттуда аякс на дно упал.
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Что-то подозрительно разумны в МЮ, раньше всякое г и за 90 покупали
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Де Лигт хороший защитник при низкой линии обороны.
В Юве второй сезон отыграл сильно.
Неплох вверху и первый пас может отдать.
Относительно молодой, может развиваться и прибавлять.
Однозначно усилит МЮ.
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Ответ Артемий Дмитриев
До полуфинала куда? Лиги Европы?)
В сезоне 18-19 он до полуфинала ЛЧ дошёл, футбол нужно хотя бы иногда смотреть не только комменты писать
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Ответ Никита Алексеев
Тех Хаг хочет собрать Аякс 2019, вдруг все-таки получится дойти до полуфинала снова
До полуфинала куда? Лиги Европы?)
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Ответ N. Vidich
Какой он тогда классный защитник, если косячит больше Магваера?)) (того самого Магваера) Либо то, либо другое, иначе тут не состыковаться 🤣
Он имел ввиду, что делигт меньше косячит
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Хаг в попытках собрать Аякс в МЮ подтверждает что он физрук. Потому что действительно классный тренер всегда может собрать классную команду из новых игроков, не гоняясь за тенью прошлого, Гвардиола например не таскает за собой футболистов из команды в команду, по крайней мере не продавливает их трансфер за любые деньги.
Я думаю, что Хагу повезло с Аяксом в 2019, ту команду явно не он собирал, там была логика, за которую другие люди отвечали.
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Ответ Marcus-light
Зачем Де Лиги МЮ? Он конечно классный защитник, но по сути Макгуайр, который меньше косячит
Де Лигт- не классный защитник, он просто защитник- по амплуа.
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Ответ Alex1104
Купят "на флажке" за 100. И хорошо, если Де Лигта, а не бревно какое-нибудь. Челси не даст соврать
...не даст, этим летом в плане покупки на флажке за 35-40:)
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Конечно не планирует. У МЮ больше 35 млн и нет.
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Ответ Janture Beckjan
в МЮ давление нереальное, не зря Мага которого все боялись, топ защ за рекордную сумму превратился в того Магу которого мы знаем (он все реабилитировался в середняка, но все же). Де Лигта ждет то же самое давление, низкая сумма трансфера конечно же облегчит ему жизнь, так что МЮ нужно договариваться 35млн плюс бонусы в любом случае.
Кто боялся Магуайра?
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Ответ PIT-BUL
1. Кого купил Хаг при Редклифе? 2. За Олисе отдали 60 лямов, в МЮ бюджет 50. Ты добавишь 10?
Просто комментаторы зачастую видят будущее и знают наперед, вот и пишет
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Ответ Alex Stanley
Говорили Рэтклифф придет, влияние физрука на трансферы не будет, будут умные закупки...В итоге проворонили Майкла Олисе, также ведутся на хотелки Хага и т.д. В итоге если кого и купят, то в конце ТО и за бешеные бабки
1. Кого купил Хаг при Редклифе?
2. За Олисе отдали 60 лямов, в МЮ бюджет 50. Ты добавишь 10?
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Ответ Lose Yourself
он на трансфермаркете 65 стоит, по какому принципу они хотят купить его за 35?
По принципу "есть желание".
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МЮ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?!?!?!?
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мю пишите дам железку с кф 2
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Купят "на флажке" за 100.
И хорошо, если Де Лигта, а не бревно какое-нибудь. Челси не даст соврать
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Не хотят опять переплачивать, но опять же, все эти новости больше кажутся попыткой заставить Эвертон договориться по Брентуэйту за меньшие деньги.
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он на трансфермаркете 65 стоит, по какому принципу они хотят купить его за 35?
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Ответ Пользователь_7
МЮ вообще не планирует ни за кого платить. Новый владелец пришёл зарабатывать а не тратить
так шейха они послали далеко далеко а этот пудель. с американцами умнее всех зато красиво ка́к пудель
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Ответ Пользователь_7
МЮ вообще не планирует ни за кого платить. Новый владелец пришёл зарабатывать а не тратить
Новый владелец и не может потратить из-за финансовых ограничений АПЛ.
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Кажется Же Лишь и стоит 35
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