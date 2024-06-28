«Бавария» хочет 70 млн евро за де Лигта. «МЮ» не планирует платить больше 35 млн
«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не сходятся в оценке Маттейса де Лигта.
В покупке 24-летнего защитника заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с клубом.
По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» хотела бы получить до 70 млн евро, но «Юнайтед» готов заплатить только около 35 млн евро.
Отмечается, что новый тренер мюнхенцев Венсан Компани не рассчитывает на де Лигта и планирует предстоящий сезон с учетом других игроков защиты.
В минувшем сезоне нидерландец провел 22 матча в Бундеслиге, отметившись двумя голами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
В «МЮ» обсуждают покупку де Лигта – по инициативе тен Хага. В клубе считают, что защитник «Баварии» стоит 50 млн евро
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В Юве второй сезон отыграл сильно.
Неплох вверху и первый пас может отдать.
Относительно молодой, может развиваться и прибавлять.
Однозначно усилит МЮ.
Я думаю, что Хагу повезло с Аяксом в 2019, ту команду явно не он собирал, там была логика, за которую другие люди отвечали.
2. За Олисе отдали 60 лямов, в МЮ бюджет 50. Ты добавишь 10?
И хорошо, если Де Лигта, а не бревно какое-нибудь. Челси не даст соврать