«Бавария» хочет 70 млн евро за де Лигта. «МЮ» не планирует платить больше 35 млн

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не сходятся в оценке Маттейса де Лигта.

В покупке 24-летнего защитника заинтересован главный тренер манкунианцев тен Хаг, который в настоящее время ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

По информации журналиста Кристиана Фалька, « » хотела бы получить до 70 млн евро, но « » готов заплатить только около 35 млн евро.

Отмечается, что новый тренер мюнхенцев не рассчитывает на де Лигта и планирует предстоящий сезон с учетом других игроков защиты.

В минувшем сезоне нидерландец провел 22 матча в Бундеслиге, отметившись двумя голами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

В «МЮ» обсуждают покупку де Лигта – по инициативе тен Хага. В клубе считают, что защитник «Баварии» стоит 50 млн евро

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