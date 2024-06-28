«Зенит» и «Спартак» обсуждают трансфер Соболева за 12 млн евро. Петербуржцы не предлагали 20 млн («Чемпионат»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Чемпионат.com деньги Футбол

Александра Соболев может перейти в «Зенит» за сумму, близкую к 12 млн евро.

«Спартак» и клуб из Санкт-Петербурга обсуждают возможный трансфер нападающего красно-белых. По информации «Чемпионата», вероятная сумма перехода, если он произойдет, составит около 12 млн евро.

Подчеркивается, что «Зенит» не делал предложения в 20 млн евро.

Действующий контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.

В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и 9 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

«Зенит» готов купить Соболева за 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн. Форвард недоволен, что трансфер не согласован, и «ведет себя токсично» (Иван Карпов)

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149 комментариев
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Если получится, отличная сделка... для Спартака
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Вижу лица болельщиков Зенита которые называли его бездарным дельфином ))
И тут 12 млн😂
+106
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это будет самое массовое переобувание 😁
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+62
Ответ Martin Naceri
Вижу лица болельщиков Зенита которые называли его бездарным дельфином )) И тут 12 млн😂
Я уже подзабыл - а Дзюбу они как называли до перехода?
+60
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+52
У меня только одно объяснение этого трансфера - соболь начал обворовывать одноклубников
+32
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Ответ Max Semenik
Я уже подзабыл - а Дзюбу они как называли до перехода?
Наверное игрочишка 😂
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-2
+19
Зачем этот токсичный чел вообще нужен?!
+22
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+17
Ответ Красная стрела
Знаете, будет эпично, если перейдёт. Представляю, как болелы, которые тут распылялись какой он мерзкий игрок, это проглотят и будут его всячески защищать 😂
Если уж они Дзюбу облизывали... Там что клуб, что болелы. Стоят друг друга
+18
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+16
Ответ Streetbor
это будет самое массовое переобувание 😁
Естественно.Но в интернете все комменты сохранены)).
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-11
+13
да эта рыба и бесплатно не нужна!
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-2
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Ответ Streetbor
это будет самое массовое переобувание 😁
Им не в первой,конспекты по Дзюбе ещё свежи в их воспоминаниях
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+11
Да нафиг эта буратина не нужна за 12 лямов.
+12
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+9
По последнему сезону выиграет от этого трансфера сугубо Спартак
+9
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+7
Ответ Martin Naceri
Вижу лица болельщиков Зенита которые называли его бездарным дельфином )) И тут 12 млн😂
Да им насрать

Они переобуваться привыкли
+14
-7
+7
Ответ opcondos
да эта рыба и бесплатно не нужна!
Дельфин - млекопитающее)
+7
0
+7
Шутка, вышедшая из под контроля🌚
+8
-2
+6
Кривозубое бревно.Вечно недовольное и
токсичное.Спартак не просто отбрасывает,
почти как крысеныша...
+6
-1
+5
Самый дорогой дельфин получается, не считая Снежка из Эйс Вентуры
+5
0
+5
Туфта.
+4
0
+4
Эта шутка зашла слишком далеко
+3
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Да не нужен он нам, даже бесплатно. У него по лицу видно, что он мясной.
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Ответ Мудринич
А после?
После Артёмка 😂
+5
-2
+3
Ладно ещё Фернандеса взяли непонятно зачем, но брать этого персонажа - это просто позорище. Надеюсь, не увидим это тело в команде. И главное зачем оно вообще нужно, когда и Касьера есть и Сергеев.
+5
-2
+3
У Зенита конкурентов нет и не будет.Спартак ,ЦСКА ,Локомотив -это команды без хозяина,там коллективная безотвтетвенность и пофигизм царит сейчас,Краснодар сам в себе,а Динамо-это Динамо.
+6
-3
+3
Первоисточник новости ---- Карпов.
+2
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+2
Ответ Martin Naceri
Вижу лица болельщиков Зенита которые называли его бездарным дельфином )) И тут 12 млн😂
Дельфин может и бездарный, но в любом случае дорогой, да и содержание бьёт по карману
+2
0
+2
Ответ Owen_the_Simple
Да не очень-то
Нет, мы будем смеяться.)
+3
-1
+2
За 12 можно легионера найти на голову выше уровнем
+3
-1
+2
ЗАЧЕМ???
+2
0
+2
Относитесь спокойнее) Саша не воспитанник Спартака. Пусть переходит куда хочет
+2
-1
+1
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