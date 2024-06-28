«Зенит» и «Спартак» обсуждают трансфер Соболева за 12 млн евро. Петербуржцы не предлагали 20 млн («Чемпионат»)
Александра Соболев может перейти в «Зенит» за сумму, близкую к 12 млн евро.
«Спартак» и клуб из Санкт-Петербурга обсуждают возможный трансфер нападающего красно-белых. По информации «Чемпионата», вероятная сумма перехода, если он произойдет, составит около 12 млн евро.
Подчеркивается, что «Зенит» не делал предложения в 20 млн евро.
Действующий контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.
В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и 9 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.
«Зенит» готов купить Соболева за 20 млн евро, «Спартак» хочет 30 млн. Форвард недоволен, что трансфер не согласован, и «ведет себя токсично» (Иван Карпов)
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
И тут 12 млн😂
Они переобуваться привыкли
токсичное.Спартак не просто отбрасывает,
почти как крысеныша...