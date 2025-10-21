Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»

Хавьер Тебас отреагировал на критику Даниэля Карвахаля.

Защитник Реала в контексте запланированного матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом » в США сказал: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях» .

«Считаю, что честность турнира не нарушена. Фальсификацией турнира мне скорее показались ролики ТВ «Реала» в прошлом сезоне, направленные на давление на арбитров», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас .

Мадридский клуб ранее обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD) из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами.