  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»
60

Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»

Хавьер Тебас отреагировал на критику Даниэля Карвахаля.

Защитник Реала в контексте запланированного матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США сказал: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях».

«Считаю, что честность турнира не нарушена. Фальсификацией турнира мне скорее показались ролики ТВ «Реала» в прошлом сезоне, направленные на давление на арбитров», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Мадридский клуб ранее обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD) из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?276 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoХавьер Тебас
logoДаниэль Карвахаль
logoВильярреал
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Реал Мадрид ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»
45сегодня, 13:31
«Реал» из-за матча «Барсы» и «Вильярреала» в США обратился в Национальный спортивный совет. «Мадрид» считает, что это нарушает принцип честности турнира
70сегодня, 10:01
Главные новости
«Спартак» после ошибки Гузиева пропустил от «Динамо» Махачкала. 20-летний защитник потерял мяч в центре поля
17 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 1:1 – Маркиньос сравнял ударом со штрафного. Онлайн-трансляция
4312 минут назадLive
Карвахаль – Тебасу: «Несоблюдение регламента подрывает честность турнира. Говорите про ТВ «Реала» что угодно, но на вашей лиге останется пятно, если матч в США состоится»
813 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
7048 минут назадLive
Клубы на карте: заполните футбольную карту Европы в новой игре Спортса»!
48 минут назадТесты и игры
Радимов о Пруцеве: «Вопрос к «Спартаку» – кто решил отдать игрока сборной прямому конкуренту? Хотя сложно требовать объяснений от людей, которые продлили Станковича»
2358 минут назад
Сафонова могут арендовать «Спортинг», «Валенсия» и «Брага». «ПСЖ» готов отпустить вратаря (Sport24)
38сегодня, 14:40
Куртуа о Ла Лиге: «Скрывать протесты – значит манипулировать. Никогда не видел, чтобы президент спортивной лиги делал заявления в социальных сетях»
11сегодня, 14:15
Соболев сыграл 2 матча в Доту за 2 месяца. До этого было 5 игр за неделю и 43 за месяц
14сегодня, 14:03Киберспорт
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Видим себя в тройке по составу. Штаб работает интенсивно. Недобираем очки – у нас большое количество созданных моментов и ударов»
26сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Погба вернулся к тренировкам с командой. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
4 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
65 минут назад
Радимов о «Динамо»: «Для построения игры, которую хочет Карпин, нужно время. «Ростов» тоже не сразу строился»
418 минут назад
Пивоваров о вратарской позиции «Динамо»: «Клуб не ведет поиски в данный момент. У нас четыре голкипера, трое играют. Да, не всегда удачно, но Расулов определенную уверенность дал»
127 минут назад
Хаби Алонсо: «Винисиус фундаментально важен для этого «Реала». Нам нужно, чтобы он был сосредоточен на игре»
29 минут назад
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо», Кононов подтвердил
740 минут назад
Мареска о красных карточках «Челси»: «Когда мои дети делают что-то не так – я их не наказываю. С футболистами – так же. Игроки сами регулируют систему штрафов»
349 минут назад
«Куртуа – лучший в мире, с Касильясом мы пережили потрясающие моменты – не могу выбрать между ними. Тибо мог бы стать тренером в будущем». Алонсо о вратарях
350 минут назад
«Кайрат» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
657 минут назад
Станкович о дисквалификации: «Весь этот период я был с командой, переживал игры вместе с ребятами. Не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от них»
5сегодня, 14:46