Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»
Хавьер Тебас отреагировал на критику Даниэля Карвахаля.
Защитник Реала в контексте запланированного матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США сказал: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях».
«Считаю, что честность турнира не нарушена. Фальсификацией турнира мне скорее показались ролики ТВ «Реала» в прошлом сезоне, направленные на давление на арбитров», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Мадридский клуб ранее обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD) из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами.
