Пивоваров о вратарской позиции «Динамо»: «Клуб не ведет поиски в данный момент. У нас четыре голкипера, трое играют. Да, не всегда удачно, но Расулов определенную уверенность дал»
Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» не ищет вратаря.
– По отсутствию Лунева клуб комментировал – травма. Что с Нгамале, которого не было в заявке?
– У обоих повреждение. Муми получил травму, находясь в сборной Камеруна.
– Клуб не ведет поиски вратаря, учитывая нестабильность в этой позиции?
– В данный момент нет, не ведет. У нас четыре вратаря в заявке, трое играют. Да, не всегда удачно. Но Расулов определенную уверенность команде дал, – сказал генеральный директор «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
