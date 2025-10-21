Пивоваров о вратарской позиции «Динамо»: «Клуб не ведет поиски в данный момент. У нас четыре голкипера, трое играют. Да, не всегда удачно, но Расулов определенную уверенность дал»

Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» не ищет вратаря.

– По отсутствию Лунева клуб комментировал – травма. Что с Нгамале, которого не было в заявке?

– У обоих повреждение. Муми получил травму, находясь в сборной Камеруна.

– Клуб не ведет поиски вратаря, учитывая нестабильность в этой позиции?

– В данный момент нет, не ведет. У нас четыре вратаря в заявке, трое играют. Да, не всегда удачно. Но Расулов определенную уверенность команде дал, – сказал генеральный директор «Динамо ».