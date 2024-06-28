Российские борцы не откажутся от участия в Олимпиаде: «Надо пройти этот путь до конца»

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Российские борцы не станут отказываться от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. На данный момент до Олимпиады допущены 10 борцов (у страны 16 квот).

«Что касается нас, то у нас ребята отобрались. И решение участвовать в Играх – это их личное решение, как и тренеров. Надо пройти этот путь до конца», – заявил Мамиашвили.

При этом глава ФСБР назвал мужественным решение Федерации дзюдо России (ФДР) отказаться от участия в Играх.

«Решение федерации дзюдо – это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в Олимпийских играх в честной и бескомпромиссной борьбе. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», – отметил Мамиашвили.

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12 комментариев
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Так и вы примите такое же решение! Куда ехать? Зачем? Там клопы,геи,там Макрон,наконец. Будут вас кусать,бить и обижать... Эхх,несвоевременное решение,ужасное решение.
+5
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+4
>Решение федерации дзюдо – это мужественный и благородный поступок

Получается, по терминологии Мамиашвили, сам он действует трусливо и лицемерно :)))
+4
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+4
А он умничка.
Все понимает.
Шанс на олимпийскую медаль у спортсмена может быть всего один и любой шанс надо использовать.
+2
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+2
Ответ mark71
Так и вы примите такое же решение! Куда ехать? Зачем? Там клопы,геи,там Макрон,наконец. Будут вас кусать,бить и обижать... Эхх,несвоевременное решение,ужасное решение.
Таблеточку не принимал еще ?
+2
0
+2
Я уже ничего не понимаю, если честно
+2
-1
+1
Все флаги, патриоты, славики всё это пыль. Удачи борцам взять золото.
+2
-1
+1
Ответ mark71
Так и вы примите такое же решение! Куда ехать? Зачем? Там клопы,геи,там Макрон,наконец. Будут вас кусать,бить и обижать... Эхх,несвоевременное решение,ужасное решение.
плюсанул постметаиронию
+1
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Какой-то сюр, борцы едут, дзюдоисты нет. Отдали принимать решение Федерациям, а там у каждого начальника, свои тараканы в голове, а чем занимается российский НОК.Нет слов,одни эмоции....
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А этих борцов переведут на самоокупаемость, или всё, чем управляет Мамиашвили - "это другое"?
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Феррари>Ламборгини
Пиво>кваса
Борьба>дзюдо
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Ответ Рамазан Магомедов
Таблеточку не принимал еще ?
Sarcasm
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