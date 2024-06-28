Российские борцы не откажутся от участия в Олимпиаде: «Надо пройти этот путь до конца»

Российские борцы не станут отказываться от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. На данный момент до Олимпиады допущены 10 борцов (у страны 16 квот).

«Что касается нас, то у нас ребята отобрались. И решение участвовать в Играх – это их личное решение, как и тренеров. Надо пройти этот путь до конца», – заявил Мамиашвили.

При этом глава ФСБР назвал мужественным решение Федерации дзюдо России (ФДР) отказаться от участия в Играх.

«Решение федерации дзюдо – это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в Олимпийских играх в честной и бескомпромиссной борьбе. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», – отметил Мамиашвили.