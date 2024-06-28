Вратарь Грузии Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»
Георгий Мамардашвили считает, что Хвича Кварцхелия лучше, чем сборная Испании.
«Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира.
Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать.
Мой лучший сэйв на турнире? Следующий. Тот, который я должен сделать против Испании», – сказал вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Мамардашвили.
Напомним, Испания и Грузия сыграют в 1/8 финал Евро-2024 30 июня.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Так может все таки Испания лучше, раз грузинам придется искать варианты только на контрактах ?)
- Чем лучше?
- Чем Испания!
Нет для страны лучше новости, чем «Россия перестала считать нас своей»
вся сборная Испании не стоит даже его мизинца.
После вылета Грузии от Испании ещё вечность будут ходить и припоминать эти слова.