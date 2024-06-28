Вратарь Грузии Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»

Теги Валенсия Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Георгий Мамардашвили Хвича Кварацхелия Футбол

Георгий Мамардашвили считает, что Хвича Кварцхелия лучше, чем сборная Испании.

«Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира. 

Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать.

Мой лучший сэйв на турнире? Следующий. Тот, который я должен сделать против Испании», – сказал вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Мамардашвили.

Напомним, Испания и Грузия сыграют в 1/8 финал Евро-2024 30 июня.

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73 комментария
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Начало хорошего грузинского тоста - Хвича лучше, чем вся Испания!
+40
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+38
грузия - испания 1:7 - 8 сентября 2023
+32
-2
+30
Ответ Santucco
Начало хорошего грузинского тоста - Хвича лучше, чем вся Испания!
Не хватает только - Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
+27
-4
+23
Ответ Pato07
После такого пожалуй поболею против них. Да и если так подумать, то страна уже давно абсолютно чужая.
Со страны начинать коммент надо было, иначе выглядит жалко на фоне обычных шуточных слов.
+10
-3
+7
Сначала говорит «Хвича лучше, чем вся Испания», а потом «а затем посмотреть сможем ли мы поймать их на контратаке» )

Так может все таки Испания лучше, раз грузинам придется искать варианты только на контрактах ?)
+12
-7
+5
Ответ Кирилл
Сначала говорит «Хвича лучше, чем вся Испания», а потом «а затем посмотреть сможем ли мы поймать их на контратаке» ) Так может все таки Испания лучше, раз грузинам придется искать варианты только на контрактах ?)
Люди могут как бы шутить, я понимаю, что это сложно вообразить некоторым, но не все слова говорятся со всей серьезностью.
+7
-3
+4
После такого пожалуй поболею против них. Да и если так подумать, то страна уже давно абсолютно чужая.
+20
-16
+4
А где он был во время 1:7 ?
+4
-1
+3
уберите чачу из раздевалки
+4
-1
+3
Кажется, чуть перебрал Киндзмараули)
+3
0
+3
Испания в щепки разнесет Грузию с хвичей
+2
0
+2
Максимально идиотское высказывание игрока, играющего в испанском клубе.
+2
0
+2
- Хвича лучше чем Испания!
- Чем лучше?
- Чем Испания!
+2
0
+2
Ответ Pato07
После такого пожалуй поболею против них. Да и если так подумать, то страна уже давно абсолютно чужая.
"После такого"? А что такого страшного-то он сказал? Обычная мотивационная речь, чтобы взбодрить команду и персонально Хвичу, никого при этом не оскорбил. А по поводу того, что страна абсолютно чужая, ну это ваше мнение. Я вот ощущаю эту близость с грузинским народом. В нашей стране много и самих грузин, и грузинской культуры. Их победу над португальцами воспринимал почти как нашу победу.
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+2
Ответ Pato07
После такого пожалуй поболею против них. Да и если так подумать, то страна уже давно абсолютно чужая.
Кто же для Вас " свои" ,дружище ? Таковых не было и не намечается .
+1
0
+1
Хорошая шутка . На поле посмотрим !
+3
-2
+1
Футбол не любит таких заявлений, прихлопнут грузинов испанцы
+1
0
+1
Вперёд Сакартвело!Бейтесь за всех грузин в мире!
+4
-3
+1
Мамардашвили наверно штуки 3 пропустит 😁
+2
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+1
Ответ Pato07
После такого пожалуй поболею против них. Да и если так подумать, то страна уже давно абсолютно чужая.
То ли дело Испания - своя, родненькая.😅
Нет для страны лучше новости, чем «Россия перестала считать нас своей»
+1
0
+1
Чего так скромно? Выше бери:
вся сборная Испании не стоит даже его мизинца.
+3
-2
+1
на шару закатили немотивированным португальцам и попыли)
+3
-2
+1
А как он сравнивает игрока атаки с защитниками и вратарями?Стоимостью на трансфермаркете?
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Пошли понты по крупному. Интересно, кто окажется виноват после вылета?
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Вратарь хороший, но не туда его понесло
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Ответ Семён Жуйло
Пошли понты по крупному. Интересно, кто окажется виноват после вылета?
В принципе портрет тех, кто принял слова Мамардашвили всерьез, который играет в Ла Лиге как бы, понятен.
После вылета Грузии от Испании ещё вечность будут ходить и припоминать эти слова.
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Ответ Олег Лановой
Про бездарей вспомнил ? Только ,грузины не зажравшиеся сволочи ,любящие свою родину ,флаг и так далее .
Где эти грузины в 2008 были? Когда в Поти топили грузинские катера все грузинские патриоты сидели по подвалам.
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Ответ Ага Угу
А как он сравнивает игрока атаки с защитниками и вратарями?Стоимостью на трансфермаркете?
Ну у вопросики у вас. Месси и Роналду же сравнивают с ними, и мячи золотые пачками выдают.
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Ответ Артур Джаниашвили
Вперёд Сакартвело!Бейтесь за всех грузин в мире!
Сакартвелос - партия грузинских меньшевиков, котрую красные заколбасили.
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Ответ Александр Друзь
Мамардашвили наверно штуки 3 пропустит 😁
Он уже столько пропустил перед интервью
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