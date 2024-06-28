Вратарь Грузии Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»

Георгий Мамардашвили считает, что Хвича Кварцхелия лучше, чем сборная Испании.

« лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира.

Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать.

Мой лучший сэйв на турнире? Следующий. Тот, который я должен сделать против Испании», – сказал вратарь сборной и «Валенсии» .

Напомним, Испания и Грузия сыграют в 1/8 финал Евро-2024 30 июня.

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