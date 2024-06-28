Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба в Махачкале хештегом «Конор был прав»
Конор Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее стало известно, что проверки связаны с терактом в Дагестане – один из боевиков проходил в клубе тренировочный сбор.
«Конор был прав», – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион UFC.
23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили нападение на православные церкви и синагоги, а также пост ДПС. В ходе атак погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов.
Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?