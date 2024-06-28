Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба в Махачкале хештегом «Конор был прав»

Теги происшествия UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что проверки связаны с терактом в Дагестане – один из боевиков проходил в клубе тренировочный сбор.

«Конор был прав», – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион UFC.

23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили нападение на православные церкви и синагоги, а также пост ДПС. В ходе атак погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов.

Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?

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5 комментариев
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Ответ Yaroslav Fedorov
Всё ещё забыть не может,тот самый аромат
Не может забыть многомиллионное состояние, заработанное лично (а не подачки как шавке от шейхов, и самого Конора). Не может забыть мировую известность, отсутствие миллионных долгов, проверок в поддержку терроризма и много ещё чего. Куда уж Конору до дагестанского борашка скуфа. Который единственным чем может похвастаться это победой над Конором, и деньгами которые он заработал в этом же бою.
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#ямыконор
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Фразочка с подтекстом.О чем то они тёрли.
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Ответ Its my life
#ямыконор
Какие ямы?
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