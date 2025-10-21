  • Спортс
  • Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
1

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартуют матчи 6-го тура.

Во вторник «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в гостях, ЦСКА примет «Акрон». 

В среду «Динамо» Москва встретится с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Оренбургом». 

В четверг «Краснодар» будет противостоять «Сочи», «Локомотив» проведет гостевой матч с «Балтикой». 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

6-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
21 октября 15:00,
Динамо Махачкала
Не начался
Спартак
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
21 октября 17:30,
ЦСКА
Не начался
Акрон
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
22 октября 15:00,
Динамо
Не начался
Крылья Советов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
22 октября 15:00,
Рубин
Не начался
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
22 октября 17:30,
Зенит
Не начался
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
22 октября 17:30,
Ростов
Не начался
Пари НН
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
23 октября 15:30,
Краснодар
Не начался
Сочи
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
23 октября 18:00,
Балтика
Не начался
Локомотив

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
