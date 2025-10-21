Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартуют матчи 6-го тура.
Во вторник «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в гостях, ЦСКА примет «Акрон».
В среду «Динамо» Москва встретится с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Оренбургом».
В четверг «Краснодар» будет противостоять «Сочи», «Локомотив» проведет гостевой матч с «Балтикой».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
6-й тур
Не начался
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
