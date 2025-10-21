Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартуют матчи 6-го тура.

Во вторник «Спартак » сыграет с «Динамо» Махачкала в гостях, ЦСКА примет «Акрон ».

В среду «Динамо » Москва встретится с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Оренбургом».

В четверг «Краснодар» будет противостоять «Сочи», «Локомотив» проведет гостевой матч с «Балтикой».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

