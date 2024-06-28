МОК допустил еще 8 россиян до Олимпиады: теннисисты Котов и Калинская, каноисты Коровашков и Петров, дзюдоисты Махмадбеков, Ендовицкий, Старцева и Лилуашвили

Теги МОК сборная России жен сборная России дзюдо Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ сборная России Алексей Коровашков Анна Калинская Павел Котов Махмадбек Махмадбеков Элис Старцева Валерий Ендовицкий Дали Лилуашвили Захар Петров Гребля

МОК допустил до Олимпиады-2024 еще восемь российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список россиян, которые смогут выступить в Париже в нейтральном статусе.

Теннис: Павел Котов, Анна Калинская;

Каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров;

Дзюдо: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК будет обновлять список участников.

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8 комментариев
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Karen KACHANOV (M) – invitation declined
Roman SAFIULLIN (M) – invitation accepted
Liudmila SAMSONOVA (F) – invitation declined
Ekaterina ALEKSANDROVA (F) – invitation accepted

Пошли официальные отказы и заявки в теннисе

Котов и Калинская на место отказавшихся приглашены
+3
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+3
Ответ Другая_
А Тасоева допустили?
Пока нет информации, потом станет известно
0
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Ответ Фёдор Кузнецов
Пока нет информации, потом станет известно
Блин.
0
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Ответ deligy
Karen KACHANOV (M) – invitation declined Roman SAFIULLIN (M) – invitation accepted Liudmila SAMSONOVA (F) – invitation declined Ekaterina ALEKSANDROVA (F) – invitation accepted Пошли официальные отказы и заявки в теннисе Котов и Калинская на место отказавшихся приглашены
Самсонова с Хачановым и не собирались ехать
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Ответ deligy
Karen KACHANOV (M) – invitation declined Roman SAFIULLIN (M) – invitation accepted Liudmila SAMSONOVA (F) – invitation declined Ekaterina ALEKSANDROVA (F) – invitation accepted Пошли официальные отказы и заявки в теннисе Котов и Калинская на место отказавшихся приглашены
Очень интересно, в чем отличие Калинской от Самсоновой.
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Ответ Другая_
Очень интересно, в чем отличие Калинской от Самсоновой.
В смысле? Это сам игрок делает акцепт или отказ от приглашения
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Ответ deligy
Karen KACHANOV (M) – invitation declined Roman SAFIULLIN (M) – invitation accepted Liudmila SAMSONOVA (F) – invitation declined Ekaterina ALEKSANDROVA (F) – invitation accepted Пошли официальные отказы и заявки в теннисе Котов и Калинская на место отказавшихся приглашены
Так это было понятно, уже известно кто едет при одобрении заявки у мужчин и женщин
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