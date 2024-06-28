МОК допустил еще 8 россиян до Олимпиады: теннисисты Котов и Калинская, каноисты Коровашков и Петров, дзюдоисты Махмадбеков, Ендовицкий, Старцева и Лилуашвили

МОК допустил до Олимпиады-2024 еще восемь российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список россиян, которые смогут выступить в Париже в нейтральном статусе.

Теннис: Павел Котов, Анна Калинская;

Каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров;

Дзюдо: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК будет обновлять список участников.