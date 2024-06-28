МОК допустил еще 8 россиян до Олимпиады: теннисисты Котов и Калинская, каноисты Коровашков и Петров, дзюдоисты Махмадбеков, Ендовицкий, Старцева и Лилуашвили
МОК допустил до Олимпиады-2024 еще восемь российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список россиян, которые смогут выступить в Париже в нейтральном статусе.
Теннис: Павел Котов, Анна Калинская;
Каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров;
Дзюдо: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК будет обновлять список участников.
Roman SAFIULLIN (M) – invitation accepted
Liudmila SAMSONOVA (F) – invitation declined
Ekaterina ALEKSANDROVA (F) – invitation accepted
Пошли официальные отказы и заявки в теннисе
Котов и Калинская на место отказавшихся приглашены