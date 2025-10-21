Радимов о Пруцеве: «Вопрос к «Спартаку» – кто решил отдать игрока сборной прямому конкуренту? Хотя сложно требовать объяснений от людей, которые продлили Станковича»
Владислав Радимов оценил игру Данила Пруцева.
В этом сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 2 передачи в 6 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ.
«Хочу сказать о том, как здорово пришелся ко двору в «Локомотиве» Пруцев. Классно смотрится, здорово играет в составе.
Вопрос к «Спартаку» – как можно было его отдать?! Кто принял такое решение – отдать игрока сборной прямому конкуренту?
Хотя сложно требовать логических объяснений от людей, которые продлили контракт со Станковичем после прошлого сезона», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости