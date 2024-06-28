Антидопинговое агентство США дисквалифицировало 72-летнего легкоатлета
72-летний американский легкоатлет Роберт Куоллс дисквалифицирован за допинг.
Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA).
Срок наказания составляет 3 года и отсчитывается с 24 февраля 2024-го. В этот день спортсмен-ветеран сдал положительную пробу на амфетамин и следы анаболических стероидов во время чемпионата США по легкой атлетике, где выступал в беге на 5 км в категории Masters.
Куоллс признал нарушение, благодаря чему избежал 4-летней дисквалификации.
Прикольная показуха :)
нет, признают ошибки! Отстранили! Не смотря ни на что