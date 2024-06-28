Антидопинговое агентство США дисквалифицировало 72-летнего легкоатлета

Теги Бег допинг происшествия USADA Легкая атлетика

72-летний американский легкоатлет Роберт Куоллс дисквалифицирован за допинг.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA).

Срок наказания составляет 3 года и отсчитывается с 24 февраля 2024-го. В этот день спортсмен-ветеран сдал положительную пробу на амфетамин и следы анаболических стероидов во время чемпионата США по легкой атлетике, где выступал в беге на 5 км в категории Masters.

Куоллс признал нарушение, благодаря чему избежал 4-летней дисквалификации.

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23 комментария
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Это еще с Олимпиады в Мехико у него сохранилось
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Ответ zho3716
Это еще с Олимпиады в Мехико у него сохранилось
Эхо Вьетнамской войны
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Хорошо так ЮСАДА постебалось )))
Прикольная показуха :)
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Ответ Фан Рубина
Вот это показуха. )
да как вы можете так говорить ! этож оплот свободного мира! это вме борьба с допингом ! а интересно по амер законом уголовка для деда будет ?
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Вот это показуха. )
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Показуха? Ну-ну. Они и Армстронга,велогонщика, всего лишили,когда на допинге попался.
Когда старым стал. А так всю карьеру жрал и никто не реагировал. Не удивлюсь, если и сестёр Уильямс когда то показушно сдадут.
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Жалко деда - пролетел мимо Парижа(
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ВАДА обращается к США - нужно кого-то показательно дисквалифицировать - в США недолго думая нашли и наградили какого-то деда.. хорошо хоть, что не посмертно ))
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Ответ zho3716
Это еще с Олимпиады в Мехико у него сохранилось
Почитал историю употребления амфетамина. Массовое злоупотребление началось в Японии в 50-е годы после завоза таблеток американскими военными во время второй мировой. В 60-е около 20-30% подростков в США , Швеции, Англии сидели на этом. С 1965 года амфетамин стал доступен в США только по рецепту. Получается к олимпиаде 1968 года в Мехико у США была целая программа допинга на амфетамине. Не удивлюсь, если амфетамином в те годы активно пользовались многие спортсмены.
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и овцы цели и волки сыты. Вада работает -прям не придраться!
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Я только не понял, дед бегал 5 километров? Или за какие годы ему дисквал?
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Ахаха решили показать, что работают?
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75 - атлет ягодка опять!
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Это шутка или они серьезно?
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Наказание неотвратимо, сколько верёвочки не виться, награжден посмертно
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А говорите, американцы своих безбожно отстаивают.
нет, признают ошибки! Отстранили! Не смотря ни на что
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Ответ zho3716
Это еще с Олимпиады в Мехико у него сохранилось
Ога, хвостов диплодоков объелся
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Ответ Сергей Стес
когда Байдена на допинг проверят?
Офтоп . Смотрите дебаты Байдена с Трампом . Ухахатываюсь. Россия 1. Прямщас.
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