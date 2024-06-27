Хвича вывел Грузию в 1/8 финала, Украина вылетела с 4 очками, Вяльбе недовольна трансляциями Евро, Дацюк завершил карьеру, Лещук против телеграма Кубка России и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Главная сенсация Евро-2024: Грузия вышла в 1/8 финала , победил Португалию – 2:0! Хвича забил на 2-й минуте, а Микаутадзе, возглавивший гонку бомбардиров , реализовал пенальты. Это первый в истории Грузии плей-офф чемпионата Европы. А Криштиану Роналду не забил (штрафной тоже не получился ), получил желтую за споры и был заменен на 66-й минуте . У Криша только один ассист в 3 матчах группового раунда. Впрочем, это не помешало Португалии выйти из группы F с первого матча , турки стали вторыми.

В группе E тоже вышла интересная развязка: все 4 команды набрали по 4 очка, Румыния, Бельгия и Словакия заняли места с 1-го по 3-е и вышли в плей-офф , а Украина вылетела . Украинская сборная стала 1-й командой, не вышедшей в плей-офф с 4 очками после расширения Евро.

В 1/8 финала Англия сыграет со Словакией, Испания – с Грузией, Португалия – со Словенией и другие пары.

2. 45-летний Павел Дацюк объявил о завершении карьеры . Он единственный выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

3. В РПЛ обсуждают «поправку Талалаева» , запрещающую главным тренерам менять более 2 клубов за сезон. Регламент может быть изменен с сезона-2025/26, пишет «РБ Спорт».

4. Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля.

5. 1-й раунд драфта НБА. «Атланта» выбрала Заккари Рисаше под 1-м номером, «Вашингтон» получил центрового Алекса Сарра, «Хьюстон» – защитника Рида Шеппарда.

6. Кубок Америки. Сборная Венесуэлы обыграла во 2-м туре Мексику (1:0) и вышла в 1/4 финала, Эквадор победил Ямайку (3:1).

7. Трансферные новости. «Краснодар» и Козлов подпишут контракт на 5 лет , «Балтика» получит 120 млн рублей за хавбека. Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса» за 3 млн евро. «Фиорентина» готова арендовать Роке с выкупом, но «Барса» хочет сразу продать форварда.

8. Юристы Мбаппе направили «ПСЖ» последнее уведомление о задолженности по зарплате в 100 млн евро . Клуб считает, что Килиан отказался от денег раньше – вопрос может быть решен через суд

9. Российские пловцы получат 2 миллиона рублей , если превзойдут результаты победителей Олимпиады-2024.

10. Телеграмма Кубка России выложил фото Игоря Лещука, придерживающего Пизанскую башню, написал: Главное, чтобы не выронил из рук. Вратарь «Динамо» ответил : «Уважение к вам пропало». Админ опубликовал пост с извинениями : «По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров не подсильно никому».

11. «МЮ» может продать права на название «Олд Траффорд». Сделку оценивают в десятки миллионов фунтов в год.

12. Александр Усик освободил пояс IBF в тяжелом весе. Энтоны Джошуа и Даниэль Дюбуа подерутся за него 21 сентября.

13. Министерство спорта России перевыполнило план по доходам за 2023 год в 1,7 раза.

14. Игрок «Кордобы» Хосе Портильо заявил «Я срал на мертвецов каталонцев» после победы над «Барсой Б» и выхода во 2-й дивизион. Игрок извинился.

Цитаты дня.

Фетисов о нейтральном статусе на ОИ: « Идут боевые деяния, люди погибают за флаг и гимн – это нужно принимать во внимание . Каждый сам делает выбор и будет жить с ним до конца»

Елена Вяльбе: « Очень странно смотреть трансляции Евро-2024 . Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали»

«Тебя еще 14 лет дрочит до моего возраста» . Спаллетти извинился перед журналистом за грубую реплику на пресс-конференции

Тарасова о словах Фетисова о показе Евро: «Мы говорим, что в России плохо играют в футбол – дайте людям смотреть тогда мировой. За что вся страна должна быть наказана? »

Хвыча о Роналду: « Великий игрок и большой человек . Он пожелал мне удачи перед матчем – это помогло нам поверить, что мы способны чего-то добиться сегодня».

Величество о призывах к олимпийскому перемирию: «А мы кому-то войну объявляли?»

Роналдо: « Я не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас . Но провожу пять часов после просмотра тенниса»

Мостовой об учебе тренера: «Могу закончить тренерскую карьеру, даже не начал, ха-ха! Многим не хочется, чтобы одни из лучших футболистов страны тренировали. 15 лет живу в России – ни одного предложения »

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Опрос

Кто фаворит Евро перед плей-офф?
12041 голос
Испания
46%
Сборная Испании по футболу
Германия
22%
Сборная Германии по футболу
Португалия
5%
Сборная Португалии по футболу
Франция
4%
Сборная Франции по футболу
Бельгия
1%
Сборная Бельгии по футболу
Нидерланды
2%
Сборная Нидерландов по футболу
Австрия
4%
Сборная Австрии по футболу
Англия
5%
Сборная Англии по футболу
Италия
4%
Сборная Италии по футболу
Кто-то нетопоповый
7%
Сборная Грузии по футболу
10 комментариев
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пенальты
Хвыча
победил Португалию
боевые деяния
Тебя еще 14 лет дрочит
Величество о призывах к олимпийскому перемирию

Новостники отмечают победу Грузии.
Хотя идея назвать Вяльбе величеством - интересная.
+11
0
+11
Криш продемонстрировал свою токсичность. Португалия ещё наплачется с ним.
+2
0
+2
Понятно, что его гол вывел сборную, но главный герой, наверно, Мамардашвилли
+1
0
+1
Украине не повезло...жаль...
+1
-1
0
Мамардашвили вывел и Микаутадзе помог. Они оба на данный момент в символической сборной Евро.
0
0
0
Ответ Алекс75
пенальты Хвыча победил Португалию боевые деяния Тебя еще 14 лет дрочит Величество о призывах к олимпийскому перемирию Новостники отмечают победу Грузии. Хотя идея назвать Вяльбе величеством - интересная.
Иногда трипы подкидывают несуразные и навязчивые мысли😭🤣
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Ответ Алекс75
пенальты Хвыча победил Португалию боевые деяния Тебя еще 14 лет дрочит Величество о призывах к олимпийскому перемирию Новостники отмечают победу Грузии. Хотя идея назвать Вяльбе величеством - интересная.
Роналдо: « Я не могу смотреть футбол — он такой скучный сейчас . Но провожу пять часов после просмотра тенниса»

Что он проводит пять часов - загадка.
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Ответ Алекс75
пенальты Хвыча победил Португалию боевые деяния Тебя еще 14 лет дрочит Величество о призывах к олимпийскому перемирию Новостники отмечают победу Грузии. Хотя идея назвать Вяльбе величеством - интересная.
Кто-то нетопоповый в голосовалке, тоже норм))
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Ответ Алекс75
пенальты Хвыча победил Португалию боевые деяния Тебя еще 14 лет дрочит Величество о призывах к олимпийскому перемирию Новостники отмечают победу Грузии. Хотя идея назвать Вяльбе величеством - интересная.
Ну про величество это конечно прям мощно)) Пусть так и оставляют
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Ответ Дмитрий Жилич
Кто-то нетопоповый в голосовалке, тоже норм))
Это вообще ещё с того вечера висит))
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