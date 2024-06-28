Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит». Тренер видит, что форвард потерял мотивацию (Metaratings)

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Деян Станкович не против ухода Александра Соболева.

По сведениям Metaratings, с главным тренером «Спартака» обсуждали возможный трансфер форварда в «Зенит», и сербский специалист готов отпустить игрока, поскольку видит, что тот потерял мотивацию.

Ранее стало известно, что красно-белые согласятся продать Соболева за 11 млн евро.

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70 комментариев
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Потерял мотивацию? Дайте ему селёдки.
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Упаси Господи в любимой команде этого персонажа видеть.
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Смотрю агент Соболева хорошо так подогрел инфопространство. Интересно, а в Спартаке или Зените вообще в курсе про переговоры?)
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Ответ </c/>
очень плохая новость, но очередная иуда в зените в принципе по статусу...
как же ты переживешь потерю своей любимки?))
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Сначала 30 мультов, потом 20, сейчас 11, к концу недели Спартак согласится доплатить
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Ответ Owen_the_Simple
Потерял мотивацию? Дайте ему селёдки.
Аккуратнее со стебом, а то может через пол года его лучшим нападающим лиги называть будешь)
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Ответ shin93
Сначала 30 мультов, потом 20, сейчас 11, к концу недели Спартак согласится доплатить
Не Спартак, а Карпов от имени Спартака 🤣
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Карпов выпал в осадок. На смену заступает Меtaratings.
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Ответ Данко Лазович
как же ты переживешь потерю своей любимки?))
Слушай, он конечно не "любимка" как ты сказал, но были на него надежды, а тут друга его сплавили из медиалиги и совсем видимо раскис... Но переход в стан СБГ всегда же неприятно! Какое бы отношение к нему не было...
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Ответ Owen_the_Simple
Потерял мотивацию? Дайте ему селёдки.
как бы из Финки не пришлось кормить
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очень плохая новость, но очередная иуда в зените в принципе по статусу...
Это, получается, Спартак команда Иуд и предателей?
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Исходя из количества источников - переговоры точно ведутся, но договориться до конца пока не могут. Но, думаю, договорятся. Соболева жаль терять только потому что боец ну и нам, конечно, забьет не один раз. Но это футбол, Соболев - не воспитанник, волен выбирать если есть предложение. Лично мне - жаль, с другой стороны - жизнь не стоит на месте, надеюсь руководство и тренер понимают что делают.
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Пусть плывет в Неву если хорошо заплатят зачем портить атмосферу в команде
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Очередная мерзость типа черчесова, который пришел разругался и выгнал половину костяка Спартака.
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Да на кой он нужен то в Зените
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Ответ Mandalawandalaz
Комментарий удален модератором
И про Быстрова. Но пару голов - и пипл хавает)
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А Роналду с Месси не потеряли, странные ребята
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Он всегда лично меня бесил больше всех в РПЛ за последние года четыре очень не хочется видеть его в футболке Зенита
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Ответ Камо Мелкумян
Эт говорит ещё о том ,мчто скорее всего Промес вернётся и плюс игрока Бетиса приобретут
Это ни о чём не говорит. Это вбрасывает закидоны хитропопый агент Соболева. Это скорее всего просто лажа.
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Ответ MachineGunKelly
Аккуратнее со стебом, а то может через пол года его лучшим нападающим лиги называть будешь)
У них пар обуви столько, что на любой случай хватит
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Ответ Геннадий
Вот в Зените его и накормят балтийской селедкой . Переобуваться будешь , когда Соболь окажется в Зените ?
В каком смысле "переобуваться"?
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Ответ ks1923
Окажется или нет ещё точно неизвестно, но переговоры полным ходом и давно.
Надо продавать, однозначно. Только зачем питерцам Соболев при живом Кассьере?
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Ответ Камо Мелкумян
Дыма без огня не бывает
У футбольных агентов — всё бывает.
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Ответ Камо Мелкумян
Дыма без огня не бывает
У футбольных агентов — всё бывает. Особенно в трансферные окна, 90% вранья и вбросов.
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Дельфина выбросило из моря на берег, но никто не торопится его спасать
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Да не нужен он Зениту!
Пусть идёт в Торпедо или Родину!
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ну это будет конец, объективно, он лучший форвард рпл
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Ответ Pivas@posal.na.boloto
Пусть плывет в Неву если хорошо заплатят зачем портить атмосферу в команде
В точку!
Это самое главное для команды.
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очень плохая новость, но очередная иуда в зените в принципе по статусу...
Пусть он останется у вас.
Пожалуйста 🙌
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Ответ юра георгиевский
У футбольных агентов — всё бывает.
Это напоминает ситуацию с Мбапе , про него тоже много говорили и связывали с Реалом и в итоге он туда и перешёл
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