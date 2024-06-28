Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит». Тренер видит, что форвард потерял мотивацию (Metaratings)
Деян Станкович не против ухода Александра Соболева.
По сведениям Metaratings, с главным тренером «Спартака» обсуждали возможный трансфер форварда в «Зенит», и сербский специалист готов отпустить игрока, поскольку видит, что тот потерял мотивацию.
Ранее стало известно, что красно-белые согласятся продать Соболева за 11 млн евро.
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