Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит». Тренер видит, что форвард потерял мотивацию (Metaratings)

Деян Станкович не против ухода Александра Соболева.

По сведениям Metaratings, с главным тренером « » обсуждали возможный трансфер форварда в « », и сербский специалист готов отпустить игрока, поскольку видит, что тот потерял мотивацию.

Ранее стало известно, что красно-белые согласятся продать за 11 млн евро.

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