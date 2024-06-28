«Спартак» не решил, отпустит ли Соболева в «Зенит». Форвард тренируется и не демонстрирует недовольства (Игорь Рабинер)

«Спартак» не решил, отпустит ли Александра Соболева в «Зенит».

Об этом сообщил журналист « » Игорь Рабинер.

Руководство « » пока не приняло решение, отпускать ли 27-летнего форварда в « ».

Кроме того, информация о том, что сине-бело-голубые хотят купить нападающего за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать за 30 млн, не соответствует действительности.

Также источники Рабинера опровергают данные о том, что «тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией».

В этом случае выгнал бы его с занятий, чего не происходит. Также Соболев сыграл в контрольном матче с «Торпедо».

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