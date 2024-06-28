«Спартак» не решил, отпустит ли Соболева в «Зенит». Форвард тренируется и не демонстрирует недовольства (Игорь Рабинер)
«Спартак» не решил, отпустит ли Александра Соболева в «Зенит».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
Руководство «Спартака» пока не приняло решение, отпускать ли 27-летнего форварда в «Зенит».
Кроме того, информация о том, что сине-бело-голубые хотят купить нападающего за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать за 30 млн, не соответствует действительности.
Также источники Рабинера опровергают данные о том, что Соболев «тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией».
В этом случае Деян Станкович выгнал бы его с занятий, чего не происходит. Также Соболев сыграл в контрольном матче с «Торпедо».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Над костром пролетает снежинка (с)
Помните был такой Марио Фернандес?)))