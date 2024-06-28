«Спартак» не решил, отпустит ли Соболева в «Зенит». Форвард тренируется и не демонстрирует недовольства (Игорь Рабинер)

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Рабинер Александр Соболев Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Спартак» не решил, отпустит ли Александра Соболева в «Зенит».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер. 

Руководство «Спартака» пока не приняло решение, отпускать ли 27-летнего форварда в «Зенит». 

Кроме того, информация о том, что сине-бело-голубые хотят купить нападающего за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать за 30 млн, не соответствует действительности.

Также источники Рабинера опровергают данные о том, что Соболев «тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией».

В этом случае Деян Станкович выгнал бы его с занятий, чего не происходит. Также Соболев сыграл в контрольном матче с «Торпедо».

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60 комментариев
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Я думаю Зенит сделал предложение, просто не 20млн евро а как раз таки где-то 10-12млн, Спартак по видимому пытается накинуть еще 2-3 миллиона или бонусы какие-то потому что враги, я думаю для Спартака сделка замечательная, а для Зенита, который купил Горшковка, Волкова, Глушенкова зачем это токсичное чудо, я не очень понимаю. Плюс Спартак подписал Жозе, который обошелся 2млн евро где-то, а он если не лучше то точно не хуже Соболева, проблем с лимитом нет можно отпускать точно
+26
-5
+21
Не отпускайте, пожалуйста
+26
-10
+16
невероятно, футболист тренируется. распространите
+8
0
+8
Более тупого трансфера, ещё и за двадцатку, даже представить не могу
+7
-1
+6
Соболь в зенит это верх троллинга.
Над костром пролетает снежинка (с)
+5
0
+5
Получается Карпов дважды соврал,про 20 млн и про недовольство Соболева,может и про интерес Зенита неправда.
+7
-2
+5
Ответ Ganibale
Я думаю Зенит сделал предложение, просто не 20млн евро а как раз таки где-то 10-12млн, Спартак по видимому пытается накинуть еще 2-3 миллиона или бонусы какие-то потому что враги, я думаю для Спартака сделка замечательная, а для Зенита, который купил Горшковка, Волкова, Глушенкова зачем это токсичное чудо, я не очень понимаю. Плюс Спартак подписал Жозе, который обошелся 2млн евро где-то, а он если не лучше то точно не хуже Соболева, проблем с лимитом нет можно отпускать точно
зачем что это формации дзюбы нап которая успешно работала. щас эту позицию затыкали ерохиным ну такое. 27 лет паспорт. наверно сильнейший нап после тюкавина. если не обращать внимания на кукареки хейтеров. там нефутбольное в основном
+4
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Ответ Slavnov
антоха лучше карьеру закончит, чем пойдет в цска, динамо или зенит
Хахахахах
Помните был такой Марио Фернандес?)))
+5
-2
+3
Соболев, ты в Питере не дома, даже не думай.
+2
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+2
Ладно,25 и он ваш и умярова бонусом...
+7
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+2
А почему не в Динамо ?
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Ответ Дмитрий9779
Получается Карпов дважды соврал,про 20 млн и про недовольство Соболева,может и про интерес Зенита неправда.
Спартаку даже пришлось привлечь честного Рабинера.
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Ответ Max Volkov
назови центра сильней? тюкавина пропускаем.
Комличенко, Кордоба, Касьерра
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Ответ Overkiller
Ладно, будем считать что он "наш". Деньги в чемодане "вам" по какому адресу привезти?
тарасовка,база великого и могучего
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Это не токсично. Это его обычное поведение, даже хорошее настроение как будто))
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Ответ Вячеслав Припузов
Нет дыма без огня, пусть уходит, весь сезон с недовольным лицом играл, как будто из под палки заставляли выходить... В Спартаке без настроения играть нельзя...
У него всегда такое лицо
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Вот пусть там себе и тренируется...
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опять скандал у нас в клубе
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"Ну он хороший" — сообщило руководство "Спартака".
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Теория заговора: проиграв Динамо в прошлом сезоне 3 раза и узнав о продлении Лещука, Зенит покупает Соболева, потому что связка уж больно сыгранная))
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Ответ Slavnov
антоха лучше карьеру закончит, чем пойдет в цска, динамо или зенит
Карьеру футболиста или наркобарона?
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Ответ Вадим Григорьев
Рабинер что ты творишь, зенитовские уже переобувалки подготовили,а ты тут ромашку толкаешь
Что за переобувалки? Этого гражданина в Питере не ждут.
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Ответ Heroes!
Карп логично поясняет: Зенит может заплатить €14 млн за Соболева — еще 6 мультов СБГ выделят на агентские Андрееву + подъемные для футболиста: примерно так выглядит 20-миллионная смета на трансфер мясного Дельфина из Москвы-реки в Неву. При этом в Тушино пока не принято решение: отпускать Сашу в Питер или нет. Только активация права выкупа за 30 млн евро не оставит КБ выбора. Однако до этого вряд ли дойдет, учитывая поведение игрока, да и тренер не против — докладывает Карп. Зенит предлагает Соболеву 4-летний контракт с зарплатой 3,6 млн евро в год. В Спартаке игрок получает €2 млн за сезон. Получится как с Халком, когда 40млн перевели Порту , а 20 млн - за права игроку , агенту и сторонней компании, а в общем трансер составил 60 млн
Боже, какой абсурд. =)
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Ответ Нейтральный критик
Спартаку даже пришлось привлечь честного Рабинера.
Самого честного из всех, имеющихся в распоряжении Спартака!
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Ответ Rafael Yukhananov
Как раз то проблемы с лимитом грядут . По этому Зенит и скупает паспортистов лучших из худших, обставляя своих конкурентов .
Очень не хотелось бы в это верить , но очень похоже
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Комментарий удален модератором
Новая глава, как убит Спартак😏
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Ответ Поцелуй Оздоева
Хахахахах Помните был такой Марио Фернандес?)))
Помним в зените любят таких ... которые за 300 к бабушку продадут
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Работает, рукопожатие крепкое
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Ответ Owen_the_Simple
Карьеру футболиста или наркобарона?
Он законопослушный гражданин и отличный футболист, так, что выберите логически, сами
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