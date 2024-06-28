Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, возмутился из-за вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Федерация футбола Казахстана Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке.

Новому главному тренеру сборной Казахстана задали вопрос на казахском языке на пресс-конференции. Для ответа ему пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

«Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», – пошутил Черчесов, когда после вопроса возникла пауза.

После журналист вновь попытался задать бывшему тренеру сборной России вопрос на казахском, что не понравилось Черчесову.

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

Отметим, что во время приезда в Астану со сборной России в 2019 году Станислав Черчесов утверждал, что «понимает по-казахски».

Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

342 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ StHappyOne
Если человек не понимает национальный язык страны, в которую приехал на заработки, то может воспользоваться переводчиком
Русский в Казахстане тоже официальный. Не удивлюсь если журналист специально сделал так чтобы вывести Стаса на провокационный ответ
+230
-29
+201
Стас базу выдал. Помню, украинская журналистка задавала вопросы по украински татарину, он попросил её перейти на русский, она отказалась, и он стал ей по татарски отвечать, и у неё что-то случилось с face id))
+278
-82
+196
Ответ Stazzz
У меня один уточняющий вопрос только: почему казахские журналисты должны иностранному тренеру задавать вопросы не на своём родном языке?
Пусть тогда переводчика ему дают, он откуда должен знать их язык
+212
-19
+193
Ответ Stazzz
У меня один уточняющий вопрос только: почему казахские журналисты должны иностранному тренеру задавать вопросы не на своём родном языке?
Наверное, потому что русский язык в Казахстане официальный, и его все знают. Да и ещё вопрос, какой у этого казаха язык родной, возможно он просто выёживается.
+183
-64
+119
У меня один уточняющий вопрос только: почему казахские журналисты должны иностранному тренеру задавать вопросы не на своём родном языке?
+226
-119
+107
Ответ Николай Бойко
Стас базу выдал. Помню, украинская журналистка задавала вопросы по украински татарину, он попросил её перейти на русский, она отказалась, и он стал ей по татарски отвечать, и у неё что-то случилось с face id))
Если человек не понимает национальный язык страны, в которую приехал на заработки, то может воспользоваться переводчиком
+154
-49
+105
На трон села, на трон села, царь во дворца
+136
-33
+103
Если Саламычу на первый вопрос пришлось отвечать через переводчика, на кой хрен журналист второй вопрос снова на казахском задал? Хайпануть так дёшево?
+99
-18
+81
Ответ Stazzz
У меня один уточняющий вопрос только: почему казахские журналисты должны иностранному тренеру задавать вопросы не на своём родном языке?
Есть несколько нюансов:
1) русский язык в Казахстане является государственным;
2) его все (по крайней мере сколько-нибудь образованные люди, в т.ч. журналисты) знают;
3) на пресс-конференции не было переводчика;
4) как несложно догадаться, Черчесов казахский (пока?) не знает.

Проще говоря, это выпендреж ради выпендрежа. Черчесов, конечно, особой дипломатичностью никогда не отличался, но по сути он тут совершенно прав.
+97
-16
+81
Ответ Stazzz
У меня один уточняющий вопрос только: почему казахские журналисты должны иностранному тренеру задавать вопросы не на своём родном языке?
У меня другой уточняющий вопрос.
Почему организаторы не пригласили переводчика и зачем журналист, зная, что профессионального переводчика нет, продолжает задавать вопросы на казахском, хотя сам скорее всего знает русский?

Тут точно не вина Черчесова. Косяк организации и провокация журналиста.
+54
-7
+47
Разрешили бы ему отвечать по-осетински, все равно речь Стасика смысловой нагрузки не несет никогда.
+38
-3
+35
Ответ Жирный Лукаку
Комментарий скрыт
А разве журналист не накаляет, задавая вопрос на казахском, хотя знает русский и мог бы использовать его для лучшей коммуникации? Но нет, лучшая коммуникация явно не была его целью.
+44
-10
+34
Не "вопроса на казахском", а " предложения вопросительной формы, сформулированного вне правил русского языка"
+33
-4
+29
Ответ Давид Agabekyan
Русский в Казахстане тоже официальный. Не удивлюсь если журналист специально сделал так чтобы вывести Стаса на провокационный ответ
100% так и было. Не поверю, что журналист из Казахстана, не знает русского языка. Дешевая манипуляция какая-то.
+41
-18
+23
Дешевая провокация. Зачем? Очевидно же, что тебя не поймут. В чем проблема по-русски спросить?
+31
-9
+22
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Капелло и Хиддинку на каком языке задавали? На итальянском и на голландском?
+28
-9
+19
Ответ sp.msk.86
Комментарий удален модератором
Чего чего?)
Казахский язык навязывают с Запада? У вас уже вообще все причинно-следственные связи нарушились среди глубинариев?)

Черт, а почему тогда у нас патриотизм развивают? Чтобы развалить РФ, видимо)
+23
-4
+19
Ну, слушайте, это уже зашло куда-то за рамки дозволенного. Одно дело - это просто его болтовня про "один народ" и прочее. Другое дело - работать в другой стране и раздражаться, когда тебе вопросы задают на государственном языке. Не знаешь казахского - найми переводчика. Никто не обязан тебе задавать вопросы исключительно на русском, даже если сам журналист русский знает
+51
-33
+18
Так Саламыч всё правильно сделал, я глянул видео, у него не было переводчика, как он должен был на казахском с журналистом общаться?
+22
-5
+17
Ответ NickN
Ну, слушайте, это уже зашло куда-то за рамки дозволенного. Одно дело - это просто его болтовня про "один народ" и прочее. Другое дело - работать в другой стране и раздражаться, когда тебе вопросы задают на государственном языке. Не знаешь казахского - найми переводчика. Никто не обязан тебе задавать вопросы исключительно на русском, даже если сам журналист русский знает
Ну это скорее провокация, словно не всем нравится Черчесов.
+24
-8
+16
Ответ Carasa
На трон села, на трон села, царь во дворца
А в чём он неправ? В Казахстане все знают русский язык, он там официальный, нафига такие провокации устраивать?
+71
-55
+16
Ответ Фантом
Есть несколько нюансов: 1) русский язык в Казахстане является государственным; 2) его все (по крайней мере сколько-нибудь образованные люди, в т.ч. журналисты) знают; 3) на пресс-конференции не было переводчика; 4) как несложно догадаться, Черчесов казахский (пока?) не знает. Проще говоря, это выпендреж ради выпендрежа. Черчесов, конечно, особой дипломатичностью никогда не отличался, но по сути он тут совершенно прав.
*Не является русский язык государственным в Казахстане.
+17
-3
+14
Конечно, правильнее было бы иметь переводчика , но раз устроители не позаботились значит уверены, что и на русском поймут. В Казахстане даже суды на русском языке проходят
+13
0
+13
Во-первых, сәлеметсіз бе
+14
-1
+13
Ответ Жирный Лукаку
Где инфа, что он знает и может задать вопрос на русском?
Так в посте же написано, что он отвечал Стасу на русском потом.
+12
0
+12
Ответ Николай Бойко
А в чём он неправ? В Казахстане все знают русский язык, он там официальный, нафига такие провокации устраивать?
А попросить перевести или просто адекватно ответить, не вариант?
+18
-8
+10
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Шёл третий год трёх дней
+15
-5
+10
Ответ Stazzz
У меня один уточняющий вопрос только: почему казахские журналисты должны иностранному тренеру задавать вопросы не на своём родном языке?
Русский для большинства тоже родной.
+17
-7
+10
Ответ Николай Бойко
Так русский - это официальный язык Казахстана, его он прекрасно понимает, и на нём просит обращаться
Нет, не официальный. Но имеет статус языка межнационального общения
+11
-1
+10
Ответ Фантом
Есть несколько нюансов: 1) русский язык в Казахстане является государственным; 2) его все (по крайней мере сколько-нибудь образованные люди, в т.ч. журналисты) знают; 3) на пресс-конференции не было переводчика; 4) как несложно догадаться, Черчесов казахский (пока?) не знает. Проще говоря, это выпендреж ради выпендрежа. Черчесов, конечно, особой дипломатичностью никогда не отличался, но по сути он тут совершенно прав.
Государственый язык в Казахстане только кахахский язык. Русский- язык межнационального общения.
+15
-6
+9
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий