Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, возмутился из-за вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»

Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке.

Новому главному тренеру сборной задали вопрос на казахском языке на пресс-конференции. Для ответа ему пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

«Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», – пошутил Черчесов, когда после вопроса возникла пауза.

После журналист вновь попытался задать бывшему тренеру сборной России вопрос на казахском, что не понравилось Черчесову.

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

Отметим, что во время приезда в Астану со сборной России в 2019 году утверждал, что «понимает по-казахски».

Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»

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