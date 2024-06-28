Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, возмутился из-за вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»
Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке.
Новому главному тренеру сборной Казахстана задали вопрос на казахском языке на пресс-конференции. Для ответа ему пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.
«Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», – пошутил Черчесов, когда после вопроса возникла пауза.
После журналист вновь попытался задать бывшему тренеру сборной России вопрос на казахском, что не понравилось Черчесову.
Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?
Журналист: Я из Казахстана.
Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?
Журналист: Давайте, отвечайте.
Черчесов: Но ведь никто не поймет.
Отметим, что во время приезда в Астану со сборной России в 2019 году Станислав Черчесов утверждал, что «понимает по-казахски».
Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»
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1) русский язык в Казахстане является государственным;
2) его все (по крайней мере сколько-нибудь образованные люди, в т.ч. журналисты) знают;
3) на пресс-конференции не было переводчика;
4) как несложно догадаться, Черчесов казахский (пока?) не знает.
Проще говоря, это выпендреж ради выпендрежа. Черчесов, конечно, особой дипломатичностью никогда не отличался, но по сути он тут совершенно прав.
Почему организаторы не пригласили переводчика и зачем журналист, зная, что профессионального переводчика нет, продолжает задавать вопросы на казахском, хотя сам скорее всего знает русский?
Тут точно не вина Черчесова. Косяк организации и провокация журналиста.
Казахский язык навязывают с Запада? У вас уже вообще все причинно-следственные связи нарушились среди глубинариев?)
Черт, а почему тогда у нас патриотизм развивают? Чтобы развалить РФ, видимо)