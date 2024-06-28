В клубе Хабиба Нурмагомедова проходят проверки в связи с терактом в Дагестане

Теги происшествия MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

В бойцовском клубе Хабиба Нурмагомедова проходят проверки.

Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

«Проводится проверка документации. Связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте.

Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», – рассказали в правоохранительных органах республики Дагестан.

23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили нападение на православные церкви и синагоги, а также пост ДПС. В ходе атак погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов.

Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?

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45 комментариев
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Только проверять этот клуб надо было задолго ДО терактов.
Предпосылки к этому были давно.
Угрозы и оскорбления в адрес российских певцов и актёров, чей репертуар не соответствует чьему-то взгляду на общественную мораль, транслируемые в соцсетях представителями этого клуба. Ничем неподкрепленные заявления о том, что Дагестан даёт электричество всей России. Заступничество, а не осуждение, за погромщиков аэропорта. Насмешки над пострадавшим от действий бандитов вместо осуждения самих бандитов. (После избиения человека в метро) . Игнор российской символики на международных соревнованиях.
Не удивительно что в такой среде оказался подобный радикал, это как раз вполне ожидаемо. И наверняка он там такой не один, просто кто-то поощряет действия, а кто-то действует.
И с этим надо было что-то делать уже давно.
+156
-14
+142
Ра4ом надо ставить этот ваххабизм. Как дагестанец заявляю👿😣
+66
-4
+62
В Дагестане ваххабизм давным-давно процветает, жить не дают людям.
+49
-6
+43
В Махачкале был захват международного аэропорта.Не один из задержанных не понес реального наказания.Сверху дали отмашку никого не привлекать.Тотальная исламизация и бедность населения Дагестана дают о себе знать К сожалению ситуация будет только ухудшаться
+41
-4
+37
Ответ umahanov87
Комментарий удален модератором
Как обычно, шовинисты не те, кто поджигает православные храмы и убивают священников, а те кто их осуждает.
Классный ты парень, умаханов.
+26
-2
+24
Бибип никогда так не был близок к провалу... 😖
+15
0
+15
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну вот собственно и демонстрация ваххабита.
+15
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+15
Ответ Игорь Сочнов
В Махачкале был захват международного аэропорта.Не один из задержанных не понес реального наказания.Сверху дали отмашку никого не привлекать.Тотальная исламизация и бедность населения Дагестана дают о себе знать К сожалению ситуация будет только ухудшаться
Двое сыновей чиновника пошли в террористы не от бедности. Да и в целом Дагестан не беднее той же псковской области. Поп-мма, ваххабитские проповедники и проваххабитские блогеры в соцсетях и вот результат.
+14
0
+14
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ты, видимо, на досуге черепа измеряешь?
+15
-1
+14
Ответ Всеволод Бобров
В Дагестане ваххабизм давным-давно процветает, жить не дают людям.
Зато самый дотируемый регион, деньги туда текут рекой.
+20
-6
+14
Ответ Pavel Morozov
Провёл четыре года в Дагестане, великолепные, гостепреиные люди. А уродов хватает везде, не нужно все народы населяющие этот красивейший край равнять к ваххабитам.
В каком еще аэропорту России безумная толпа искала евреев?
+15
-4
+11
Уверен, что Хабиб там также присутствовал, как и на бое с Фергсоном
+11
-1
+10
Ответ Игорь Сочнов
В Махачкале был захват международного аэропорта.Не один из задержанных не понес реального наказания.Сверху дали отмашку никого не привлекать.Тотальная исламизация и бедность населения Дагестана дают о себе знать К сожалению ситуация будет только ухудшаться
Вранье . Около 200 человек под стражей
+6
-1
+5
Ответ Pavel Morozov
Это опять же про дураков. А почему когда в Санкт-Петербурге автобус упал в реку безумные люди(без национальности), стояли и снимали на телефоны, а ребята из Дагестана спасали из реки людей?
Ты бы еще написал, откуда к нам приехал этот чудесный водитель без национальности, который утопил автобус с людьми.

Русские спасали людей с автобуса точно также как и дагестанцы. Русские по всей РФ спасают тысячи людей каждый день: врачи, пожарники, полицейские(как тот парень из Тюмени, которого убили террористы в Дагестане) и просто случайные прохожие. Но русские при этом не ищут евреев в турбинах самолета, попутно громя аэропорт. И татары с башкирами тоже евреев в аэропортах не отлавливают.
+6
-1
+5
Ответ riverman1980
Ты бы еще написал, откуда к нам приехал этот чудесный водитель без национальности, который утопил автобус с людьми. Русские спасали людей с автобуса точно также как и дагестанцы. Русские по всей РФ спасают тысячи людей каждый день: врачи, пожарники, полицейские(как тот парень из Тюмени, которого убили террористы в Дагестане) и просто случайные прохожие. Но русские при этом не ищут евреев в турбинах самолета, попутно громя аэропорт. И татары с башкирами тоже евреев в аэропортах не отлавливают.
У нас даже украинцев никто на улицах не отлавливает. Под окнами несколько машин с украинскими номерами и эти машины никто не бьёт, не угоняет и не поджигает. Хотя между странами, кхм, всем понятно что происходит.
+3
-1
+2
Ответ Juninho P.
Ра4ом надо ставить этот ваххабизм. Как дагестанец заявляю👿😣
супист что ли?)
+2
0
+2
Спокойствие, только спокойствие.
+3
-1
+2
надеюсь Хасбика не закроют
+4
-2
+2
Ответ Игорь Сочнов
В Махачкале был захват международного аэропорта.Не один из задержанных не понес реального наказания.Сверху дали отмашку никого не привлекать.Тотальная исламизация и бедность населения Дагестана дают о себе знать К сожалению ситуация будет только ухудшаться
Про не понес это бред. 8 человек уже полгода под стражей и идет суд.
+5
-4
+1
Ответ Вадим Евстратов
Зато самый дотируемый регион, деньги туда текут рекой.
совместно с Чечней
+5
-4
+1
И я ни слова не написал о дагестанцах в целом. У меня ровно ноль претензий к народу Дагестана, я говорю только о клубе Хабиба и всей этой около ММАшной тусовке, которые пропагандируют ненависть, агрессию и излучают чувство ресентимента.
Хабиб, Махачев, всякие Хасбики и Мокаевы своими заявлениями подталкивали радикалов к действиям, вместо того чтобы наводить мосты и искать совместные точки соприкосновения разных культур. Я не считаю, что они делали это целенаправленно, скорее просто в силу своей ограниченности, но тем не менее это так.
+2
-1
+1
Ответ Pavel Morozov
Это опять же про дураков. А почему когда в Санкт-Петербурге автобус упал в реку безумные люди(без национальности), стояли и снимали на телефоны, а ребята из Дагестана спасали из реки людей?
Вот прямо сейчас владелец клиники Альтермед в Хасавюрте пообещал "уничтожить" русскую девушку врача-эндокринолога Евгению Маккеву за то, что она якобы отказалась обслуживать пациентку в никабе.

Удивительно ведь, что потом среди таких замечательных и гостеприимных людей потом оказываются террористы, правда?
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К сожалению, многие мусульманские страеы (где главная религия ислам) арабизируются. Хотя их нацтрадиции далеки от арабского мира.
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проверка связи, 123, 123
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Ответ Zakir Zakir
супист что ли?)
Будь мужчиной скажи сколько будет 2×2 😁
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Комментарий удален модератором
А мохачев под каким флагом выходит на бои?
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0
Ответ riverman1980
Вот прямо сейчас владелец клиники Альтермед в Хасавюрте пообещал "уничтожить" русскую девушку врача-эндокринолога Евгению Маккеву за то, что она якобы отказалась обслуживать пациентку в никабе. Удивительно ведь, что потом среди таких замечательных и гостеприимных людей потом оказываются террористы, правда?
Ну этот из категории дураков. Или среди нас русских нет придурков? Может расскажите про пьяного водителя из Благовещенска?
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Ответ riverman1980
Ты бы еще написал, откуда к нам приехал этот чудесный водитель без национальности, который утопил автобус с людьми. Русские спасали людей с автобуса точно также как и дагестанцы. Русские по всей РФ спасают тысячи людей каждый день: врачи, пожарники, полицейские(как тот парень из Тюмени, которого убили террористы в Дагестане) и просто случайные прохожие. Но русские при этом не ищут евреев в турбинах самолета, попутно громя аэропорт. И татары с башкирами тоже евреев в аэропортах не отлавливают.
А, вот откуда приехал к нам водитель? Спросите у миг службы Санкт-Петербурга, как его допустили к вождению?
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Ответ umahanov87
В Дагестане живут тысячи евреев. Сколько из них пострадало?
По счастью ни один из тысяч евреев Дагестана не жил в тот день в турбине самолёта.
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