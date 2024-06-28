В клубе Хабиба Нурмагомедова проходят проверки в связи с терактом в Дагестане

В бойцовском клубе Хабиба Нурмагомедова проходят проверки.

Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

«Проводится проверка документации. Связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте.

Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», – рассказали в правоохранительных органах республики Дагестан.

23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили нападение на православные церкви и синагоги, а также пост ДПС. В ходе атак погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов.

Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?