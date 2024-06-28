В клубе Хабиба Нурмагомедова проходят проверки в связи с терактом в Дагестане
В бойцовском клубе Хабиба Нурмагомедова проходят проверки.
Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
«Проводится проверка документации. Связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте.
Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», – рассказали в правоохранительных органах республики Дагестан.
23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили нападение на православные церкви и синагоги, а также пост ДПС. В ходе атак погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов.
Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?
Предпосылки к этому были давно.
Угрозы и оскорбления в адрес российских певцов и актёров, чей репертуар не соответствует чьему-то взгляду на общественную мораль, транслируемые в соцсетях представителями этого клуба. Ничем неподкрепленные заявления о том, что Дагестан даёт электричество всей России. Заступничество, а не осуждение, за погромщиков аэропорта. Насмешки над пострадавшим от действий бандитов вместо осуждения самих бандитов. (После избиения человека в метро) . Игнор российской символики на международных соревнованиях.
Не удивительно что в такой среде оказался подобный радикал, это как раз вполне ожидаемо. И наверняка он там такой не один, просто кто-то поощряет действия, а кто-то действует.
И с этим надо было что-то делать уже давно.
Классный ты парень, умаханов.
Русские спасали людей с автобуса точно также как и дагестанцы. Русские по всей РФ спасают тысячи людей каждый день: врачи, пожарники, полицейские(как тот парень из Тюмени, которого убили террористы в Дагестане) и просто случайные прохожие. Но русские при этом не ищут евреев в турбинах самолета, попутно громя аэропорт. И татары с башкирами тоже евреев в аэропортах не отлавливают.
Хабиб, Махачев, всякие Хасбики и Мокаевы своими заявлениями подталкивали радикалов к действиям, вместо того чтобы наводить мосты и искать совместные точки соприкосновения разных культур. Я не считаю, что они делали это целенаправленно, скорее просто в силу своей ограниченности, но тем не менее это так.
Удивительно ведь, что потом среди таких замечательных и гостеприимных людей потом оказываются террористы, правда?