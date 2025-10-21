«Куртуа – лучший в мире, с Касильясом мы пережили потрясающие моменты – не могу выбрать между ними. Тибо мог бы стать тренером в будущем». Алонсо о вратарях
Хаби Алонсо сравнил Тибо Куртуа и Икера Касильяса.
– Кого бы вы предпочли, Касильяса или Куртуа?
– Тибо – лучший в мире. К тому же он интересуется игрой. В будущем он мог бы стать тренером. Для тренера важно поддерживать связь с игроками, которые любят футбол и разбираются в нем.
Вместе с Икером мы пережили потрясающие моменты, я не могу выбрать кого-то одного. Теперь у меня [в команде] есть Тибо, но Икер есть Икер, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
