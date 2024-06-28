«Динамо» не продлит контракт с Шуниным. Вратарь провел в клубе все 17 лет карьеры

Антон Шунин больше не будет играть за «Динамо».

Контракт 37-летнего вратаря с московским клубом истек, стороны не будут продлевать соглашение, пишет инсайдер Иван Карпов. Сообщалось, что бело-голубые предложили игроку должность в академии клуба.

может сыграть за « » только в одном случае – в прощальном матче. Дата игры пока не определена.

В минувшем сезоне Шунин провел 15 матчей в Мир и 5 – в Фонбет Кубке России.

Шунин – воспитанник «Динамо», он играл за клуб всю карьеру. За бело-голубых вратарь выступал с 2007 года. На его счету 366 матчей за клуб.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?