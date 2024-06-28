«Динамо» не продлит контракт с Шуниным. Вратарь провел в клубе все 17 лет карьеры

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин больше не будет играть за «Динамо».

Контракт 37-летнего вратаря с московским клубом истек, стороны не будут продлевать соглашение, пишет инсайдер Иван Карпов. Сообщалось, что бело-голубые предложили игроку должность в академии клуба.

Антон Шунин может сыграть за «Динамо» только в одном случае – в прощальном матче. Дата игры пока не определена. 

В минувшем сезоне Шунин провел 15 матчей в Мир РПЛ и 5 – в Фонбет Кубке России.

Шунин – воспитанник «Динамо», он играл за клуб всю карьеру. За бело-голубых вратарь выступал с 2007 года. На его счету 366 матчей за клуб.

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65 комментариев
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Негодяи

Шунин зрение потерял на полях за Динамо
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Слили воспитанника в пользу американца Лещука. Бэкапом можно было как и Березовский долго сидеть.
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Вот все понимаю,а на душе как-то тоскливо
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Кстати интересно, РПЛ наверно единственная лига в Европе где аж в двух командах играли игроки только за один клуб и 15+ лет оба и оба вратари:)
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Ну он так-то прощальный матч заслужил. Могли бы как-то поумнее расстаться
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Вполне нормальный расклад. Сначала на тренера, а затем глядишь вместо Гонтаря на заведование школой. Поиграл достаточно, были как положительные так и отрицательные действия. Спасибо за верность клубу.
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Ответ deligy
Слили воспитанника в пользу американца Лещука. Бэкапом можно было как и Березовский долго сидеть.
слили? ему 37 лет!
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Как бы то ни было достойная карьера по меркам Динамо, игроки которого прыгали из команды в команду, не ошибается тот, кто не работает...
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Спартак так же поступает, к сожалению
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
А вы с Тихоновым, как поступили?
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"вечером в среду после обеда в Химки тебя зовут"
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Лучше бы днаря Лещука выгнали. Шунин хотя бы создает иллюзию надежности
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Динамо с Шуниным дважды за сезон обыграли Зенит в чемпионате, но так и не стали чемпионами. Уникумы 🤷‍♂️
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Хотелось бы расстаться на хорошей ноте.
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Ответ deligy
Слили воспитанника в пользу американца Лещука. Бэкапом можно было как и Березовский долго сидеть.
А Лещук чей воспитанник ?
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Добротный вратарь,легенда Динамо как ни крути,удачи Антон в будущем!
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Именно так было с Алейничевым дважды!!!
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Ответ fatov65@mail.ru
Вот все понимаю,а на душе как-то тоскливо
Это аккаунт Шунина?
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Будем честны, мы Динамики ждали неподписание контракта давно, но его все переподписывали и переподписывали! Потом была надежда на Лещука, который тоже не оправдал наши ожидания. Поглядим теперь на Лунева. А Антону спасибо за преданность клубу, удачи и здоровья!
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Прощай легенда
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Ответ ОттоДракула
Давным-давно про него в журнале Еврофутбол читал и пророчили ему там будущее суперзвезды. А на деле ноль трофеев за карьеру оказалось.
дык потому что не надо было в одной команде бестрофейной всю карьеру играть
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Ответ Sunnyboy
Как он вообще столько в РПЛ продержался, загадка!
Есть и покруче вратарь у одного известного клуба. У того паренька от трофеев шея согнётся)))
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Ответ Max Zhomkov
Кстати интересно, РПЛ наверно единственная лига в Европе где аж в двух командах играли игроки только за один клуб и 15+ лет оба и оба вратари:)
В нищей Европе мало мест где "а нас и здесь прекрасно кормят", зачем менять клубы и чемпионаты, если тут более чем достаточно капает.
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Ответ Rjcnbr
Тебе не нравится, что 40-летнему пенсу не дали подоить клуб ещё лет 5?
Мне не нравится когда ***** порят, выдумывая сравнения по несуществующим цифрам.
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0
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Уходит эпоха….
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Ответ Пашка Донофф
Ну он так-то прощальный матч заслужил. Могли бы как-то поумнее расстаться
У Пивоварова и Гафина на это мозгов не хватает. С сербами как раз прощальный матч и можно было сделать. Я бы сходил с удовольствием на стадион, без пропуска конечно!
+4
-3
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Ответ Виталии Пархоменко
Серьёзно? Может Шунин никому и не был нужен. Там связи папашки со степашкой!
"Связи папашки со степашкой"))
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Обычный средний кипер
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Может быть Будачёва в аренду для получения игровой практике в какой нибудь клуб РПЛ, а Антоху третьим вратарём?
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Ответ Max Zhomkov
Кстати интересно, РПЛ наверно единственная лига в Европе где аж в двух командах играли игроки только за один клуб и 15+ лет оба и оба вратари:)
Ещё Малафеева можно добавить
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