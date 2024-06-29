4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз подряд и в 4-й – за последние 7 лет

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой сборная России U18 Нью-Джерси Монреаль Нэшвилл Калгари НХЛ Драфт НХЛ Иван Демидов Антон Силаев Егор Сурин Матвей Гридин Хоккей

4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз подряд.

В Лас-Вегасе завершился первый раунд драфта НХЛ. 

Клубы лиги закрепили за собой права на 4 игроков из России. «Монреаль» выбрал форварда Ивана Демидова под 5-м номером, «Нью-Джерси» – защитника Антона Силаева под 10-м, «Нэшвилл» – форварда Егора Сурина под 22-м, «Калгари» – форварда Матвея Гридина под 28-м. 

Таким образом, второй год подряд в первом раунде были выбраны 4 россиянина. На драфте-2023 в топ-32 попали защитник Дмитрий Симашев («Аризона», 6-й номер), форвард Матвей Мичков («Филадельфия», 7-й), форвард Даниил Бут («Аризона», 12-й) и защитник Михаил Гуляев («Колорадо», 31-й). 

Добавим, что 4 россиянина в первом раунде были выбраны в 4-й раз за последние 7 лет (также в 2018 и 2020 году). Рекорд был установлен в 2000 году (8 игроков). 

2 россиянина были выбраны в топ-10 на 2-м подряд драфте НХЛ

16 комментариев
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Ответ Shaiba Bash
Пока русский фактор не пугает клубы НХЛ
Там люди серьезным делом заняты, деньги зарабатывают.
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Пока русский фактор не пугает клубы НХЛ
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Ноль шведов и два норвега, историческая фигня!
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Чем больше наших в НХЛ тем лучше для нашего хоккея. Как бы странно это не звучало.
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+4
Ответ vassaenko
Там люди серьезным делом заняты, деньги зарабатывают.
Так русский фактор имеется в виду обыкновение игроков из России оставаться в КХЛ, а не предвзятость к русским или что-то в этом роде
+4
0
+4
Жду мнения Фетисова , Терюшкова и патриот- компании , но наверно фельдъегерская почта дала сбой
Методички из АП- опаздывают , а самому хлебальник открыть - стремно
Ведь никто не знает , как Главхоккеист отнесется к этой новости ...гордится или клеймить , вот из зе квесчен !))
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-2
+2
И чего достигли те 8 которых выбрали в 2018 и 2020 какие у них показатели?
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Ответ Маша Шукшина
Ну да, уровень лиги падает с каждым годом, а лучшие уезжают, лучше и некуда) Всё прям для КХЛ, российского болельщика
Так Руслан вроде написал для хоккея, а не для болельщиков
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Ответ nikitikusenechka
Так Руслан вроде написал для хоккея, а не для болельщиков
Для какого хоккея, если из России уезжают лучшие игроки и лига становится слабее?
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Ответ Uef@
У людей холопское мышление. Отдать все свое лучшее другим, ведь другие оценят и будут думать о нас лучше, а сами тем временем будем довольствоваться малым))
Никакого уважения к своей лиге и к своим болельщикам. К тому же ещё платят миллионы второсортным легионерам
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