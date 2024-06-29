4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз подряд и в 4-й – за последние 7 лет

4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз подряд.

В Лас-Вегасе завершился первый раунд драфта НХЛ.

Клубы лиги закрепили за собой права на 4 игроков из России. « » выбрал форварда под 5-м номером, « » – защитника Антона Силаева под 10-м, « » – форварда Егора Сурина под 22-м, « » – форварда Матвея Гридина под 28-м.

Таким образом, второй год подряд в первом раунде были выбраны 4 россиянина. На драфте-2023 в топ-32 попали защитник Дмитрий Симашев («Аризона», 6-й номер), форвард Матвей Мичков («Филадельфия», 7-й), форвард Даниил Бут («Аризона», 12-й) и защитник Михаил Гуляев («Колорадо», 31-й).

Добавим, что 4 россиянина в первом раунде были выбраны в 4-й раз за последние 7 лет (также в 2018 и 2020 году). Рекорд был установлен в 2000 году (8 игроков).

2 россиянина были выбраны в топ-10 на 2-м подряд драфте НХЛ