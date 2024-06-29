4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз подряд и в 4-й – за последние 7 лет
4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз подряд.
В Лас-Вегасе завершился первый раунд драфта НХЛ.
Клубы лиги закрепили за собой права на 4 игроков из России. «Монреаль» выбрал форварда Ивана Демидова под 5-м номером, «Нью-Джерси» – защитника Антона Силаева под 10-м, «Нэшвилл» – форварда Егора Сурина под 22-м, «Калгари» – форварда Матвея Гридина под 28-м.
Таким образом, второй год подряд в первом раунде были выбраны 4 россиянина. На драфте-2023 в топ-32 попали защитник Дмитрий Симашев («Аризона», 6-й номер), форвард Матвей Мичков («Филадельфия», 7-й), форвард Даниил Бут («Аризона», 12-й) и защитник Михаил Гуляев («Колорадо», 31-й).
Добавим, что 4 россиянина в первом раунде были выбраны в 4-й раз за последние 7 лет (также в 2018 и 2020 году). Рекорд был установлен в 2000 году (8 игроков).
Методички из АП- опаздывают , а самому хлебальник открыть - стремно
Ведь никто не знает , как Главхоккеист отнесется к этой новости ...гордится или клеймить , вот из зе квесчен !))