Тарасова о медалях ОИ-2022: «Канадцы хотят у нас отобрать бронзу – видимо, знают правила. А чего мы‑то ничего не знаем и не занимаемся? Мы‑то где? В жопе»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Анатолий Тарасов Олимпиада-2022 женское катание Матч ТВ Камила Валиева брань контент Фигурное катание

Татьяна Тарасова резко высказалась о перераспределении медалей ОИ-2022.

Российские фигуристы ранее переместились с первого на третье место командного турнира Олимпийских игр-2022 из-за допинг-бана Камилы Валиевой. Это решение было обжаловано российской стороной, а также сборной Канады, которая осталась на четвертом месте.

– Если все сложится так, что Канаде отдадут эти бронзовые медали, будете ли считать их награды честными?

– Честно, я вообще про это не думаю. У нас было золото, мы его заработали честным трудом. Но у Валиевой нашли что‑то, и уже не идет речь о нашем золоте.

Никто не говорит о том, справедливо это или нет. Мы лишились золота, сидим и говорим о бронзе. Для меня вообще такой медали нет. У нас в семье не принято говорить о таком. Папа (Анатолий Тарасов – Sports) говорил, что за второе место увольняют. В то время были люди профессиональные, за второе место реально увольняли. А сейчас нет никого, и ничего не делают.

Это не мы с вами должны делать, мы можем только сотрясать воздух. По большому счету наше мнение никому не нужно, потому что мы не знаем правил. А канадцы вот хотят у нас отобрать бронзу. Видимо, знают правила. А чего мы‑то ничего не знаем и не занимаемся? Мы‑то где? В жопе, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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28 комментариев
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Ахахах наконец-то ТАТ факты излагает
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Именно там, потому что нашли "что-то".
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Ответ tanya_1111
Мы, Татьяна Анатольевна, всё проиграли когда не смогли оправдать Валиеву.
Проиграли, когда поставили допингистку Валиеву в командник.
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Какой-то поток сознания, радует, только то, что ТАТ, наконец поняла в каком месте сейчас ,находится наш спорт.
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А, дошло наконец…
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В точку, ТА.
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А где наши специалисты из юридических компаний прошедшие обучение в западных университетах за государственный счёт? Похоже дети чиновников славно проводили время и не думали о такой подставе от западных партнёров.
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Именно там, Татьяна Тольевна, именно там! Зато игры БРИКС провели, есть чем гордиться! Впереди игры Дружбы!
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+1
Ответ Its my life
Кому это послание? Она про фигурку или в целом?
про страну
+2
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Ответ Its my life
Кому это послание? Она про фигурку или в целом?
Наверное ФФКР и Минспорту
+1
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Ну наконец-то верное местоположение указала👍а меня за это слово забанили на три унылых дня😕
+1
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Мы‑то где? В жопе, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. --- Потому как в стране создана такая Система...
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Очнулась!
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Все говорят, что мы вместе
Все говорят, но немногие знают в каком
(с) Виктор Робертович
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Не занимаются, потому что дедушка ещё до катка не доехал...👆
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Кому это послание? Она про фигурку или в целом?
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Ответ tanya_1111
Мы, Татьяна Анатольевна, всё проиграли когда не смогли оправдать Валиеву.
Не для того всё делалось, чтобы потом можно было оправдать.
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Ответ Иван Алейников
За «в жопе» не банят?
За правду не банят...
+2
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За «в жопе» не банят?
+1
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Так держите дальше свои языки у одного дедушки там, где сказала Тарасова, тогда ничего и не поменяется в плане геолокации, хотя можно устроить соревнование, кто быстрее удовольствие доставит, либо глубже продвинется.
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-2
0
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