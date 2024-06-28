Тарасова о медалях ОИ-2022: «Канадцы хотят у нас отобрать бронзу – видимо, знают правила. А чего мы‑то ничего не знаем и не занимаемся? Мы‑то где? В жопе»

Татьяна Тарасова резко высказалась о перераспределении медалей ОИ-2022.

Российские фигуристы ранее переместились с первого на третье место командного турнира Олимпийских игр-2022 из-за допинг-бана Камилы Валиевой. Это решение было обжаловано российской стороной, а также сборной Канады, которая осталась на четвертом месте.

– Если все сложится так, что Канаде отдадут эти бронзовые медали, будете ли считать их награды честными?

– Честно, я вообще про это не думаю. У нас было золото, мы его заработали честным трудом. Но у Валиевой нашли что‑то, и уже не идет речь о нашем золоте.

Никто не говорит о том, справедливо это или нет. Мы лишились золота, сидим и говорим о бронзе. Для меня вообще такой медали нет. У нас в семье не принято говорить о таком. Папа (Анатолий Тарасов – Sports) говорил, что за второе место увольняют. В то время были люди профессиональные, за второе место реально увольняли. А сейчас нет никого, и ничего не делают.

Это не мы с вами должны делать, мы можем только сотрясать воздух. По большому счету наше мнение никому не нужно, потому что мы не знаем правил. А канадцы вот хотят у нас отобрать бронзу. Видимо, знают правила. А чего мы‑то ничего не знаем и не занимаемся? Мы‑то где? В жопе, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.