Хаби Алонсо: «Винисиус фундаментально важен для этого «Реала». Нам нужно, чтобы он был сосредоточен на игре»

Хаби Алонсо отметил важную роль Винисиуса Жуниора.

«Он очень хороший игрок, он фундаментально важен для команды в этом сезоне и был важен во многих предыдущих. Он оказывает решающее влияние на игру.

Я очень рад видеть, как он наслаждается игрой и улыбается. На днях я говорил с ним о том влиянии, которое он может оказывать, и о том, как он изменил ход игры [с «Хетафе»] во втором тайме. Нам нужно, чтобы он был очень сосредоточен на игре и на том, что у него получается лучше всего. Его повседневная работа хороша, и он очень хорошо проявляет себя в матчах», – сказал главный тренер «Реала».