«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, Италия в плей-офф Евро, Хорватия на грани вылета, умерла Анна Дмитриева, РФС продлит Карпина, а «Спартак» – Промеса и другие новости

1. На Евро-2024 завершается групповой этап. Хорватия пропустила от Италии на 98-й (1:1) и заняла 3-е место в квартете. Итальянцы со 2-й строчки попали в плей-офф и сыграют со Швейцарией. Алания, проиграв Испании, вылетела с турнира, а вот хорваты сохраняют шансы на выход в 1/8 финала – хотя и весьма призрачные.

Кроме того, благодаря результатами матчей в понедельник Англия, Франция и Нидерланды также вышли в плей-офф.

А Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро, забив Италии в 38 лет и 289 дней (перед этим он, впрочем, не реализовал пенальти).

2. Кубок Стэнли. «Флорида» с Бобровским, Тарасенко и Куликовым впервые в истории клуба выиграла трофей, одолев «Эдмонтон» (2:1) в седьмом матче. При этом приз MVP плей-офф достался Коннору Макдэвиду – всего 2-й случай в истории для полевых игроков проигравшей в финале команды.

3. Умерла легендарный теннисный комментатор Анна Дмитриева – ей было 83 года.

4. Валерий Карпин (пока неофициально) продлил контракт со сборной России. По одним данным – на 2 года, по другим – на 4 года.

5. «Зенит» продолжает трансферную кампанию: питерцы подписали двух защитников – Юрия Горшкова из «Крыльев» и Сергея Волкова из «Краснодара».

6. Квинси Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что после этого «Спартак» продлит контракт с нидерландцем.

7. Кубок Америки. Бразилия сыграла 0:0 с Коста-Рикой, Колумбия одолела Парагвай (2:1).

8. Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева попала в санкционный список ЕС.

9. Трансферные новости. Хоселу решил уйти из «Реала» из-за прихода Мбаппе и Эндрика, форвард будет играть в Саудовской Аравии. «Челси» купит Гиу у «Барсы» за 6 млн евро и повысит ему зарплату в несколько раз. «МЮ» по просьбе тен Хага наводил справки о Дибале, игрока «Ромы» в июле можно купить за 12 млн евро.

«Спартак» согласовал условия с форвардом Виллианом Жозе и ждет одобрения трансфера от «Бетиса». Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА, клуб активно ведет переговоры с бывшим хавбеком «Локо». Кроме того, армейцы могут вернуть Гбамена.

10. Российский пловец Евгений Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он живет в США.

11. Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й, Ямаль – 20-й.

12. УЕФА разрешил Килиану Мбаппе играть на Евро в черной маске.

13. Сенаторы США потребовали от WADA документы по делу китайских пловцов.

Цитаты дня.

«Я осознал, что Олимпийские игры и олимпийское движение – две разные вещи». Галлямов обратился к главе МОК

Губерниев о Промесе: «Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. «Спартак» берет на себя все риски»

Толчинский о том, потянул бы Макдэвид уровень СКА: «Нет, конечно! Он на Купере и «городке» уже бы легкие выплюнул»

Месси о таланте: «Бог выбрал меня, и я cделал все, чтобы выжать из его дара максимум. С детства мне говорили, что я не такой, как все»

Волков о переходе в «Зенит»: «Все понимают, какой клуб лучший в России. Вопрос денег имел место, но главное – профессиональный рост»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?