Италия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро

Теги Олимпияштадион Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Италия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 итальянцы сыграли вничью с Хорватией (1:1) и вышли в плей-офф, заняв 2-е место в группе B.

В 1/8 финала Италия сыграет с командой Швейцарии, вышедшей из группы А со 2-го места.

Матч пройдет в субботу, 29 июня, на «Олимпияштадион» в Берлине.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

123 комментария
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Ответ 7s6vjn2j5s
Такую Италию Швейцарцы должны проходить
Такая Италия может второй раз подряд взять Евро)))
+106
-13
+93
Ответ Александр Зайцев
Кто-то мне объяснит, откуда 8 минут добавленных?
10 замен+ вар+нарушения и карточки
+88
-8
+80
Ответ Александр Зайцев
Кто-то мне объяснит, откуда 8 минут добавленных?
Вообще плевать , как нейтральный болельщик я кайфанул
+79
-9
+70
Матч отличный, комментарий к нему - полное г###о.
+71
-11
+60
Вылетом Хорватии удовлетворен, но должен отметить, что Доннарума - бог вратарского искусства, за свои подвиги сегодня он уж точно заслужил плей-офф
+43
-6
+37
Такую Италию Швейцарцы должны проходить
+57
-34
+23
Кто-то мне объяснит, откуда 8 минут добавленных?
+52
-31
+21
Италия, как обычно вышла в плов. Кто не с 21 года смотрит футбол, допускает возможность, что эта не самая внятная сборная может и до полуфинала дойти. Все свои титулы так и брали, кое-как, на пердячем пару доходили.
+21
-1
+20
Пока ты спал, Спалетти в плейофф попал. Форца Италия. Форца синьор Спалетти
+22
-3
+19
Ответ Mihei4
Матч отличный, комментарий к нему - полное г###о.
А как же афоризмы?
«Видишь мяч - бей»
«При мне такой… игры не было»
+20
-6
+14
Ответ раскаявшийся жиробас
Вылетом Хорватии удовлетворен, но должен отметить, что Доннарума - бог вратарского искусства, за свои подвиги сегодня он уж точно заслужил плей-офф
Такое ощущение, что в сборной и ПСЖ играют разные Джиджи. В сборной всегда топовый, а в ПСЖ не так все радостно
+12
0
+12
Спасибо Италии за этот характер!!! Это просто безумие! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
+16
-6
+10
Надеюсь, эти эмоции разбудят итальянцев. Иначе матч со Швейцарией будет последним ра этом турнире
+9
-1
+8
Ответ раскаявшийся жиробас
Вылетом Хорватии удовлетворен, но должен отметить, что Доннарума - бог вратарского искусства, за свои подвиги сегодня он уж точно заслужил плей-офф
Доннарума лучший на этом турнире,
Сумасшедшие сейвы 🤪🔥
Сафонов😌 🚬
+8
0
+8
Ответ Один живой
Италия, как обычно вышла в плов. Кто не с 21 года смотрит футбол, допускает возможность, что эта не самая внятная сборная может и до полуфинала дойти. Все свои титулы так и брали, кое-как, на пердячем пару доходили.
Ещё 82-й помню ;-) В группе с огромным скрипом с 3-мя ничьими вышли в плей-офф (Камерун обошли за счёт одного мяча - 2-2 против 1-1). И стали чемпионами мира с кудесником Паоло Росси. Всегда долго раскочегариваются.
+9
-1
+8
Калафьори - это возрождение либеро в современном футболе! Гол Дзаканьи похож на гол Дель Пьеро Германии на ЧМ 2006. Фаджоли в порядке, нужен в старте. У Италии есть игра, но немного не получается в финальной трети, но именно такая Италия, которая на тоненького вытягивает, очень опасна.
+8
-1
+7
Только Жоржиньо не давайте бить пенальти
+6
0
+6
Италии за ее дикие отскоки на Евро потом возвращается в квалах ЧМ.
+8
-2
+6
Зенит-Спартак получается
+7
-2
+5
Ответ Stop-D
Такая Италия может второй раз подряд взять Евро)))
💯
+9
-4
+5
Кто то объяснит почему Маккели не дал Хорватии сделать атаку, там было еще 40+секунд, а сразу свистнул?
Это наигрубейшее нарушение правил футбола
+10
-6
+4
Ответ Mihei4
Матч отличный, комментарий к нему - полное г###о.
Я терпел минут 30, но это невозможно слушать. Человек неадекватен
+5
-1
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
Ахахах 🧯
+6
-2
+4
Ответ Эд..19
Ещё 82-й помню ;-) В группе с огромным скрипом с 3-мя ничьими вышли в плей-офф (Камерун обошли за счёт одного мяча - 2-2 против 1-1). И стали чемпионами мира с кудесником Паоло Росси. Всегда долго раскочегариваются.
Именно. А потом засветились в одном из самых главных матчах всех ЧМ с бразилами, потом очень хороших поляков 2-0 убрали, ну и немчуру. И так всегда практически.
+4
0
+4
Если Италия прибавит, то вполне пройдут Швейцарию.
+4
0
+4
Если так Италия будет играть, как в начале и концовке, можно и второй Евро подряд взять.
+5
-2
+3
Ответ Stop-D
Такая Италия может второй раз подряд взять Евро)))
Да не… взять они могут другое… игры нет, от слова совсем
Доннарума тащит все…на нем одном далеко не проедут в этот раз
Это даже хуже, чем Англия…
+5
-2
+3
Ответ локо чемпик
лучше смотреть на стариков из Хорватии чем на такую унылую Италию, которая без шансов слила Испании, пустила самый быстрый гол в истории евро от АЛБАНИИ и которая отскакивает на 98 минуте в третьей игре нуууу хз🤷‍♂️
хорваты и олбанцы, за их кричалки, ничего недостойны.
+3
0
+3
Ответ Никита Никитин
Комментарий удален пользователем
В Эстонии только начало второго тайма показывают 🤣 он ещё не знает
+4
-1
+3
Ответ Тимур Амонов
Почему занявший второй играет со вторым?
потому что есть третьи
+2
0
+2
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