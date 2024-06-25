Италия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 итальянцы сыграли вничью с Хорватией (1:1) и вышли в плей-офф, заняв 2-е место в группе B.

В 1/8 финала сыграет с командой , вышедшей из группы А со 2-го места.

Матч пройдет в субботу, 29 июня, на «Олимпияштадион» в Берлине.

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