🏆 «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Клуб выступает в НХЛ с 1993 года

«Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.

Ранее лучшим результатом «Флориды» был выход в финал в 1996 (0-4 в серии с «Колорадо») и 2023 (1-4 в серии с «Вегасом») году.

«Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!