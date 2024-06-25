🏆 «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Клуб выступает в НХЛ с 1993 года

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.

Ранее лучшим результатом «Флориды» был выход в финал в 1996 (0-4 в серии с «Колорадо») и 2023 (1-4 в серии с «Вегасом») году.

«Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

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73 комментария
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Ураааа! Боб заслужил! Включил режим Бога и затащил кошек
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Представляю уровень разочарования в Канаде и насколько поседели за эти 7 матчей люди в Флориде)
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Ответ Nikita Romanenko
Комментарий скрыт
Абсолютно нормальный, прагматичный хоккей + надежда на Бобровского (оправдалась).
Щас бы в 7 матче после 3-х поражений подряд с шашками наголо бежать вперёд, ага.
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Вот из-за кого кубок в Канаду не заезжает уже 31 год.
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Поздравляю всех болельщиков! Рад за наших парней! Боб сегодня был великолепен! 🙏🏻🇷🇺
Макдэвиду уважение, думаю еще будет шанс (тащил как мог)!
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Кошки, такие кошки... Сначала надо поиграть и помучать мышку, прежде чем свернуть её шею...
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По делу, че уж. Самоотдача была сегодня на 200%
Поздравления кошкам !
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Перри!!!! 4 подряд...
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Флорида заслужено, как команда более классная команда во всех линиях, Эдмонтон не смотря на феномен Макдэвида слабее объективно и с сеткой повезло
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Бобр чемпион!
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Не ясно на что рассчитывал менеджмент Oilers, подписывая Перри, видимо максимум на финал, что и получили. Отдайте его теперь в Toronto, пусть хоть до конца июня поиграют в следующем году.
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Поздравляю наших парней! а Владимира персонально со вторым!
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Традиция Корри Перри соблюдена. "Кошек" с дебютным трофеем! Новый топ-клуб на Востоке окончательно оформился. Морис всё-таки взял эту Салатницу спустя почти 3 десятка лет упорнрй тренерской работы
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У Вовки Тарасенко 2 КС на секундочку,а у Серёжи Бобровского 2 Везины и КС.Блестящий кипер!
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10 лет назад это была худшая франшиза НХЛ - с всего 3 выигранными сериями плэйофф и 3 выходами в плэйофф, антирекордом по количству сезонов без плэйофф за четверть века. Сейчас чемпионы
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Великолепно! Наших ребят с победой! А ведь там не трое, а четверо русских, хоть Барков официально и финн) "Кто финн? - Я!" (с)
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Кленовый курятник опять без чашки.
Карма.
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Поздравляю Флориду с победой, очень рад за Пантерз, и конечно же за Бобровского и Баркова, они заслужили кубок!
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Володя Тарасенко ты просто легенда и гордость Сибири
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Поздравляю от души фанатов рыжей бороды и персонально Риту Гнилобедову с поражением в финале Кубка Стэнли. До следующего сезона)
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Бобер догрыз победу для кошек. Бобер и кошка навек друзья! С победой!🔥
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Морис на магнитогорском багаже затащил бидон.
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Какая всё же красивая история.
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С такой сеткой заслужили! Особенно за проход очень неудобного для всех Бостона
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Эдмонтон - команда двух лидеров. Что и говорил в начале серии. С таким составом не берут трофей.

Хорошо, что справедливость восторжествовала!
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Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко - обладатели Кубка Стэнли в команде Флорида Боберс!
Ура троекратное!
Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!
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Всех настоящих болельщиков Флориды с долгожданным Кубком Стэнли.
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Bober kurwa😆
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Очень рад за Боба! И поздравляю своего земляка Вову Тарасенко с второй чашкой !
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Экман-Ларссон чашку зацепил, ты смотри-ка... Никогда не сдавайся.
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