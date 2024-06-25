🏆 «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Клуб выступает в НХЛ с 1993 года
«Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.
Ранее лучшим результатом «Флориды» был выход в финал в 1996 (0-4 в серии с «Колорадо») и 2023 (1-4 в серии с «Вегасом») году.
Щас бы в 7 матче после 3-х поражений подряд с шашками наголо бежать вперёд, ага.
Макдэвиду уважение, думаю еще будет шанс (тащил как мог)!
Поздравления кошкам !
Карма.
Хорошо, что справедливость восторжествовала!
Ура троекратное!
Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!