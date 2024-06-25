Бобровский, Куликов и Тарасенко стали обладателями Кубка Стэнли-2024

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко выиграли Кубок Стэнли.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

Имена всех троих игроков будут нанесены на трофей.

Ранее стало известно, что не привезут в Россию третий год подряд.

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