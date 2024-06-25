Бобровский, Куликов и Тарасенко стали обладателями Кубка Стэнли-2024
Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко выиграли Кубок Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).
Имена всех троих игроков будут нанесены на трофей.
Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд.
Молодец Серега
В третьем периоде подтащил команду когда это было необходимо.
Диме Куликову и Володе Тарасенко также мои поздравления.
Ура троекратное!
Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers.
Ура - Флорида Боберс!
Не шути так, а то ему придётся за "Матвея" извинятся.