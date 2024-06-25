Бобровский, Куликов и Тарасенко стали обладателями Кубка Стэнли-2024

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Хоккей

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко выиграли Кубок Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

Имена всех троих игроков будут нанесены на трофей. 

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд.

«Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

37 комментариев
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Кори Перри окончательно мемом стал
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Боб ,просто рад за тебя! Земляк,-ты лучший,Кузня ликует!
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Ответ Lyelik
Кейн от клюшки.
Ну 1 Кубок то есть у Перри. У Кейна бокал есть для пива.
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Боб лучший
Молодец Серега
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Тарасенко то хоть "вкус" Кубка Стэнли знает. А вот за Бобровского отдельно рад. Он хоть и не старик по вратарским меркам, но всё-таки в силу возраста это мог быть последний шанс взять кубок
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Тарасенко один из величайших русских хоккеистов в истории. В оба своих титула внес огромный вклад
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Поздравляю чемпионов. Респект Бобровскому, Куликову и Тарасенко!
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За всю Кузню, и Новосиб, и Ярославль. Тараса со вторым. Ткачак, кстати, тоже немного средне-якутских кровей.) Батя его Кит будучи много лет "блюзменом" не дождался, Тарас чашу общему гербу принес, а сынок таки взял ) Тарас это талисман, как любой игрок с перстнем в команде-претенденте.. Просто молодчики)
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Заслужили
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За Пацанов ! Ура ура ура
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Какой то позор. Маку Смайт дали? Зрители негодуют.
+6
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А Саня Барков и Матвей Ткачук?
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Серёгу поздравляю от души с таким долгожданным для него Кубком Стэнли.
В третьем периоде подтащил команду когда это было необходимо.
Диме Куликову и Володе Тарасенко также мои поздравления.
+2
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+2
Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко - обладатели Кубка Стэнли в команде Флорида Боберс!
Ура троекратное!
Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers.
Ура - Флорида Боберс!
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Россияне опять с кубком! Ура!!
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Поздравления Бобровскому, Тарасенко, Куликову, Баркову. Классный финал.
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У Сереги телефон сейчас выключен - пишите ниже под моим постом поздравления, сделаю скрин и перекину ему всё)
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Ответ Alex_Polishchuk
А Саня Барков и Матвей Ткачук?
Матвей))))
Не шути так, а то ему придётся за "Матвея" извинятся.
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Три богатыря! Спасибо Оттаве, сама на дно, Володю к чашке!
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Цирк закончился
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Даже Мэкдэвид не смог прервать серию побед россиян в Кубке Стэнли
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А также наши Барков, Ткачук и Тимур Родригес!
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Бобр заслужил!!!
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Ребята, вы лучшие. Поздравляю!
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Флориду с победой, Эдмонтону чуть не хватило 😭
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Ждем кубок Стэнли в кузне
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ткачук и барков тоже
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Где есть Кори Перри там нет кубка😂!
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Куликов в прошлой игре разогрелся первым очком в ПО, и тут нате золотой ассист
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Поздравляю персонально наших парней и спасибо за сезон!
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