Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й, Ямаль – 20-й

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Винисиус Жуниор остается главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» сохраняет первую строчку. 

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Джуд Беллингем («Реал»);

3. Тони Кроос («Реал»);

4. Килиан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ»);

5. Флориан Виртц («Байер»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Джамал Мусиала («Бавария»);

10. Родриго («Реал»);

11. Антонио Рюдигер («Реал»);

12. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

13. Даниэль Карвахаль («Реал»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Лионель Месси («Интер Майами»);

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

17. Букайо Сака («Арсенал»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Лаутаро Мартинес («Интер»);

20. Ламин Ямаль («Барселона»). 

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60 комментариев
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Месси в честь дня рождения включили в этот список?
+62
-14
+48
Ответ Vatikan
а где же великий Рон? он пас ведь отдал партнёру
Если есть Месси, то Рон вообще то должен быть выше его. А если так посудить я не пойму что делает Месси в топ 15
+38
-12
+26
Аккуратно, у Риго минусатор расчехлен
+24
-7
+17
Ответ Митрандир цвета хаки
Лоббирование реаловских - игроков это смех. Где тот же Бензема,которому приз был подарен полтора года назад. Отличился в двух матчах плей офф и дали приз за принадлежность Реалу. Точно также Модрич в 2018 году. Не говоря уже, о явных подаренных мячах Рональду, минимум 2штуки. И сейчас бегунок Винисиус, которого никто не ставил в серьез до полуфинала ЛЧ вдруг стал 1ым, и Беллингхем который никакущий в топ матчах.
Ну про Луку это ты жестко. Он феноменально играл в принципе. Был хороший сезон, а потом еще и в сборной отыграл великолепно.
+11
-1
+10
Офигеть, Рюдигер в списке выше Холланда и Дебрюне?!
+14
-4
+10
Ответ Митрандир цвета хаки
Лоббирование реаловских - игроков это смех. Где тот же Бензема,которому приз был подарен полтора года назад. Отличился в двух матчах плей офф и дали приз за принадлежность Реалу. Точно также Модрич в 2018 году. Не говоря уже, о явных подаренных мячах Рональду, минимум 2штуки. И сейчас бегунок Винисиус, которого никто не ставил в серьез до полуфинала ЛЧ вдруг стал 1ым, и Беллингхем который никакущий в топ матчах.
Модрич в 2018 Хорватию в финал ЧМ затащил
+10
-1
+9
Ответ answer89
Месси? Что за дичь, ОМГ. Футбол в подобие НБА превращается
ты опоздал лет на 10.
+10
-2
+8
Ответ CR6
Если есть Месси, то Рон вообще то должен быть выше его. А если так посудить я не пойму что делает Месси в топ 15
по старой памяти, наверное. список скопипастили и забыли удалить
+9
-2
+7
Лоббирование реаловских - игроков это смех. Где тот же Бензема,которому приз был подарен полтора года назад. Отличился в двух матчах плей офф и дали приз за принадлежность Реалу. Точно также Модрич в 2018 году. Не говоря уже, о явных подаренных мячах Рональду, минимум 2штуки. И сейчас бегунок Винисиус, которого никто не ставил в серьез до полуфинала ЛЧ вдруг стал 1ым, и Беллингхем который никакущий в топ матчах.
+25
-19
+6
Ответ skytent1
Месси в честь дня рождения включили в этот список?
А что нелогичного в его 15 позиции?
Тут же ’Гоал’ оценивает шансы претендетов на получение золотого мяча, а не высказывает свое мнение кто достоин.
Вот они, видимо, и прикинули расклад в котором Месси может зафеерить на Копе , выиграть турнир, и многие капитаны и тренера сборных из не очень футбольных странах, опять, проголосуют за него по-фану.
Вот такую вероятность они и оценили 15-м местом
+16
-10
+6
Пиар Беллингема и Крооса порожает воображение
+17
-12
+5
Мы все шутим, а Месси по тихому все выше и выше
+8
-5
+3
В этом году Месси 16 матчей, 16 голов, 14 голевых передач , 10 предголевых пасов, по этой общей статистике номер 1 в мире, по системе гол+пас второй после Мбаппе, 30 матчей 24 гола , 12 голевых, но у него 6 пенальти, и на 14 матчей больше. Сейчас идёт Кубок Америки , и Аргентина в ранге Чемпионов Мира, конечно фаворит турнира. ))
+8
-6
+2
Ответ CR6
Если есть Месси, то Рон вообще то должен быть выше его. А если так посудить я не пойму что делает Месси в топ 15
Рон никогда не был выше Лео, и тем более сейчас, когда он во всех матчах остаётся в тени кого то, не то что Месси
+3
-1
+2
Ответ Пенс
ты опоздал лет на 10.
Ну вообще-то 10 лет назад НБА была ещё вполне себе смотрибельной, бросил это паскудное дело, когда лига превратилась в тупобросание трёх. Год 19 где-то
+2
-1
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Лоббирование реаловских - игроков это смех. Где тот же Бензема,которому приз был подарен полтора года назад. Отличился в двух матчах плей офф и дали приз за принадлежность Реалу. Точно также Модрич в 2018 году. Не говоря уже, о явных подаренных мячах Рональду, минимум 2штуки. И сейчас бегунок Винисиус, которого никто не ставил в серьез до полуфинала ЛЧ вдруг стал 1ым, и Беллингхем который никакущий в топ матчах.
Ловите наркоманогомосексуала!
+3
-2
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Лоббирование реаловских - игроков это смех. Где тот же Бензема,которому приз был подарен полтора года назад. Отличился в двух матчах плей офф и дали приз за принадлежность Реалу. Точно также Модрич в 2018 году. Не говоря уже, о явных подаренных мячах Рональду, минимум 2штуки. И сейчас бегунок Винисиус, которого никто не ставил в серьез до полуфинала ЛЧ вдруг стал 1ым, и Беллингхем который никакущий в топ матчах.
"Бензема,которому приз был подарен полтора года назад. Отличился в двух матчах плей офф и дали приз за принадлежность Реалу"
ахахахахахах. Это о каких матчах идет речь?))
+1
0
+1
Ответ Knife707
Аккуратно, у Риго минусатор расчехлен
Как Сталлоне из пулемёта)
+4
-3
+1
Ответ answer89
Месси? Что за дичь, ОМГ. Футбол в подобие НБА превращается
Вы будете комментировать до тех времен,когда даже он будет 995-ым?
+1
0
+1
7 из Реала, неплохо!
+7
-6
+1
Ямаль есть Палмера нет.🤣
+2
-1
+1
Наныл
+1
0
+1
Черного гнобили, черный наплакал
+2
-1
+1
Ответ CR6
Если есть Месси, то Рон вообще то должен быть выше его. А если так посудить я не пойму что делает Месси в топ 15
Почему физкультурник Рон должен быть выше Месси . Месси по пять асистов выдаёт и команду тащит туда где её не было - на верх . А твой Рон на дно команду тащит . И ничего так с ней и не выиграет.
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Комментарий удален пользователем
Где Карвахаль?
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Ответ answer89
Месси? Что за дичь, ОМГ. Футбол в подобие НБА превращается
Ламин Ямаль на 20 месте тоже хорош.
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Так Месси к концу года и до пятёрки доберётся
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Поклонники Роналду, похоже, начинают волноваться
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Ответ Roman
Пиар Беллингема и Крооса порожает воображение
Беллингем ещё ладно, но Крооса очень сильно тянут. Он конечно молодец, но поставьте его в любую команду уровнем ниже, и его никто на поле не увидит. Тот же Джуд будет и в Алавесе выделяться, а Кроосу придется назад отдавать или ближнему, а протащить мяч самому у него не получится, да и не получалось никогда. Раскидывать на фланги тоже не получится, тк его прессингом более сильная команда просто уничтожит. Бегать и отнимать мячи он не умеет. В доминирующих командах с контролем мяча он конечно смотрится уверенно, но это специфическая роль, а ЗМ дают за ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ уровень, который мало зависит от специфики. Тот же Месси мог и даже сейчас может тащить слабую команду и делать разницу. Кроос разницу не делает, он лишь дополняет то, что итак хорошо работает. На Евро с условными венграми, сидящими в засаде он топ, но когда Германия столкнется с другим уровнем сопротивления, Кроос будет обузой.
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