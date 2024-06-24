Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й, Ямаль – 20-й

Винисиус Жуниор остается главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер « » сохраняет первую строчку.

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»);

2. («Реал»);

3. («Реал»);

4. («Реал» / «ПСЖ»);

5. Флориан Виртц («Байер»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Джамал Мусиала («Бавария»);

10. Родриго («Реал»);

11. Антонио Рюдигер («Реал»);

12. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

13. Даниэль Карвахаль («Реал»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Лионель Месси («Интер Майами»);

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

17. Букайо Сака («Арсенал»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Лаутаро Мартинес («Интер»);

20. Ламин Ямаль («Барселона»).

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