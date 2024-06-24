Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й, Ямаль – 20-й
Винисиус Жуниор остается главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal.
Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» сохраняет первую строчку.
Топ-20 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Тони Кроос («Реал»);
4. Килиан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ»);
5. Флориан Виртц («Байер»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
9. Джамал Мусиала («Бавария»);
10. Родриго («Реал»);
11. Антонио Рюдигер («Реал»);
12. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
13. Даниэль Карвахаль («Реал»);
14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
15. Лионель Месси («Интер Майами»);
16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
17. Букайо Сака («Арсенал»);
18. Антуан Гризманн («Атлетико»);
19. Лаутаро Мартинес («Интер»);
20. Ламин Ямаль («Барселона»).
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Тут же ’Гоал’ оценивает шансы претендетов на получение золотого мяча, а не высказывает свое мнение кто достоин.
Вот они, видимо, и прикинули расклад в котором Месси может зафеерить на Копе , выиграть турнир, и многие капитаны и тренера сборных из не очень футбольных странах, опять, проголосуют за него по-фану.
Вот такую вероятность они и оценили 15-м местом
ахахахахахах. Это о каких матчах идет речь?))