УЕФА разрешил Мбаппе играть на Евро в черной маске

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

УЕФА разрешил Килиану Мбаппе выступать в маске на Евро-2024.

Форвард сборной Франции и «Реала» сломал нос в концовке матча группового этапа с Австрией (1:0). Изначально для Мбаппе изготовили несколько защитных масок, одна из которых была выполнена в цветах французского флага с надписью «КМ». Однако регламент УЕФА разрешает играть только в однотонных масках, не идентифицирующих команду или производителя.

Как сообщает RMC Sport, УЕФА утвердил для Мбаппе защитную маску черного цвета, в которой он сможет играть на Евро-2024.

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26 комментариев
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французский Зорро)) отбиравший деньги у шейхов
+44
-2
+42
да лааадно , а типа могли не разрешить?
+18
-1
+17
Ответ Batitotti
А резиночки какого цвета будут?
Со вкусом клубники
+18
-2
+16
Зорро😁
+16
-1
+15
Новость ни о чем.Все пару дней назад видели чёрную маску Мбаппе и УЕФА нет прав запрещает такую маску
+5
-1
+4
Ответ Зелёный гопник
Зорро😁
Сейчас одна сборная попросит его запретить за эту букву
+6
-3
+3
а цвет трусов у футболиста УЕФА ещё не утверждает?
+8
-6
+2
А резиночки какого цвета будут?
+3
-2
+1
Попробовали бы запретить! Сразу подняли визг о расизме, с радужной было бы тоже самое...
+2
-1
+1
А в радужной бы запретили?
+2
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Ответ Batitotti
А резиночки какого цвета будут?
Не резиночки, а усики
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Ахренеть новость.
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Чёрное на чёрном.
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Он в ней всю жизнь играл
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уефа разрешил мбаппе играть на евро в черной маске, а так же в панцире, наколенниках. так же, ему разрешено иметь с собой нунчаки.
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Цвет нормальный...Выделяться на лице не будет...))
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Шерепашка-зорро
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...и в чёрном плаще
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Губон не выскащался о черной маске нового одноклубника?
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Понятно, не в белой же: это было бы явным расизмом.
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Чёрная маска - это тебе не белый колпак, толерантненько)
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А могли ведь утвердить только в цветах радужного флага.
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«…Панцирь носим как рубашки. Юные таланты!…»
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Комментарий удален пользователем
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