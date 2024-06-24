УЕФА разрешил Мбаппе играть на Евро в черной маске

УЕФА разрешил Килиану Мбаппе выступать в маске на Евро-2024.

Форвард сборной и « » сломал нос в концовке матча группового этапа с Австрией (1:0). Изначально для Мбаппе изготовили несколько защитных масок, одна из которых была выполнена в цветах французского флага с надписью «КМ». Однако регламент УЕФА разрешает играть только в однотонных масках, не идентифицирующих команду или производителя.

Как сообщает RMC Sport, УЕФА утвердил для Мбаппе защитную маску черного цвета, в которой он сможет играть на .

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