Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024

Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта после ничьей Италии с Хорватией (1:1) и поражения Албании от Испании (0:1) гарантированно выйдет из группы С.

Даже если она займет третье место в своем квартете, то уже не вылетит: у 4 очка после двух туров, а у Венгрии и Хорватии, финишировавших третьими в группах А и В, – 3 и 2 балла соответственно после 3 матчей.

То же касается и – у них по 4 очка в группе D, то есть любая из этих сборных, даже заняв третье место, все равно пройдет дальше.

Таким образом, на данный момент вышли из групп Германия, Швейцария, Испания, Италия, Португалия, Англия, Франция и Нидерланды.

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