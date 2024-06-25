Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Дидье Дешам Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта после ничьей Италии с Хорватией (1:1) и поражения Албании от Испании (0:1) гарантированно выйдет из группы С.

Даже если она займет третье место в своем квартете, то уже не вылетит: у Англии 4 очка после двух туров, а у Венгрии и Хорватии, финишировавших третьими в группах А и В, – 3 и 2 балла соответственно после 3 матчей.

То же касается Нидерландов и Франции – у них по 4 очка в группе D, то есть любая из этих сборных, даже заняв третье место, все равно пройдет дальше.

Таким образом, на данный момент вышли из групп Германия, Швейцария, Испания, Италия, Португалия, Англия, Франция и Нидерланды.

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15 комментариев
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Качаем Саутгейта и Дешама, несмотря на всю ситуацию, именно благодаря кропотливой, внимательной и осторожной игре, они уже после 2 туров вышли в плей-офф. Продлить обоих ещё на 8 лет в своих сборных!
+29
-2
+27
Ответ guizzy
Качаем Саутгейта и Дешама, несмотря на всю ситуацию, именно благодаря кропотливой, внимательной и осторожной игре, они уже после 2 туров вышли в плей-офф. Продлить обоих ещё на 8 лет в своих сборных!
Дешамовские ребята при этом даже сами не забили ни одного гола — страшно, очень страшно!
+25
0
+25
Физруки шагают по планете
+4
-1
+3
Ответ daiv18
Все третьи номера по логике встретятся с 4-мя лучшими первыми номерами?
Нет. В теории в 1/8 может быть матч Румыния - Словения (1Е - 3С)
+3
0
+3
Все третьи номера по логике встретятся с 4-мя лучшими первыми номерами?
+1
0
+1
Ответ daiv18
Все третьи номера по логике встретятся с 4-мя лучшими первыми номерами?
не с четырьмя первыми
в зависимости от того, из каких групп третьи команды прошли дальше, есть сетка, на какие первые команды из каких групп они попадают
+1
0
+1
Опа, можно ещё 4 матча подсушить, потренировать пенальти и Саутгейт в финале
0
0
0
Волшебник Дзакканьи)
0
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В последнем туре могут играть на ничью, особенно от Англии и Нидерландов вероятен, имхо, такой результат.
0
0
0
Ответ guizzy
Качаем Саутгейта и Дешама, несмотря на всю ситуацию, именно благодаря кропотливой, внимательной и осторожной игре, они уже после 2 туров вышли в плей-офф. Продлить обоих ещё на 8 лет в своих сборных!
Гойда!
+3
-3
0
Ответ guizzy
Качаем Саутгейта и Дешама, несмотря на всю ситуацию, именно благодаря кропотливой, внимательной и осторожной игре, они уже после 2 туров вышли в плей-офф. Продлить обоих ещё на 8 лет в своих сборных!
Сравнить чемпиона Мира и финалиста ЧЕ. Победителя лиги нации с каким то Саутгейтом))гениально
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Ответ Александр Суряев
Дешамовские ребята при этом даже сами не забили ни одного гола — страшно, очень страшно!
Силой мысли уже побеждают, ну чистые дарт вейдеры, даже чёрные костюмы не нужны😼
0
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Ответ daiv18
Все третьи номера по логике встретятся с 4-мя лучшими первыми номерами?
Да
+1
-1
0
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