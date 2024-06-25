Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Евгений Малкин Жан-Себастьян Жигер Уэйн Гретцки НХЛ Рон Хекстолл Глен Холл Реджи Лич Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение «Эдмонтона».

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (3-4, 1:2 в седьмом матче).

Капитан «Ойлерс» был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024 по итогам голосования журналистов. На церемонию награждения он не вышел. 

27-летний форвард завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 матчах при полезности «+12». В двух последних играх финальной серии игрок не отметился результативными действиями.

Он установил новый рекорд лиги по передачам за один розыгрыш плей-офф (превзошел достижение Уэйна Гретцки - 31 в 19 играх, 1988, «Эдмонтон»).

Также на его счету лучший результат по очкам за один розыгрыш в XXI веке (превзошел достижение Евгения Малкина, 36 в 24 играх, 2009, «Питтсбург»). В истории лиги больше набирали только Гретцки и Марио Лемье. 

Макдэвид – 2-й в истории полевой игрок проигравшей в финале Кубка Стэнли команды, признанный MVP плей-офф. Первым был форвард «Филадельфии» Реджи Лич в 1976 году.

«Флайерс» уступили в финальной серии «Монреалю» (0-4) и не сумели сделать три-пит, но Лич установил рекорд по голам за один розыгрыш (19 в 16 играх). Он не побит до сих пор, только один раз повторен Яри Курри из «Эдмонтона» в 1985 году (19 в 18 играх).

Добавим, что ранее «Конн Смайт Трофи» также 4 раза вручался вратарям проигравшей в финале команды. Приз получали Роджер Крозье (1966, «Детройт»), Глен Холл (1968, «Сент-Луис»), Рон Хекстолл (1987, «Филадельфия») и Жан-Себастьян Жигер (2003, «Анахайм»).

221 комментарий
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Нельзя давать Конн Смайт за три нулевые игры. Неправильно это. Обокрали Бобровского - в решающей игре сделал все идеально, в этом и есть ценность

А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
+231
-96
+135
Ответ Alex_Polishchuk
Нельзя давать Конн Смайт за три нулевые игры. Неправильно это. Обокрали Бобровского - в решающей игре сделал все идеально, в этом и есть ценность А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
Так Бобровскому и не дали за три «нулевые» игры 4-6
+163
-33
+130
Сколько бы и что бы кто не писал - но если судить по описанию и назначению награды - Мак получил ее заслужено! Это неопровержимый факт.
+114
-23
+91
Ответ Alex_Polishchuk
Нельзя давать Конн Смайт за три нулевые игры. Неправильно это. Обокрали Бобровского - в решающей игре сделал все идеально, в этом и есть ценность А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
Так трофей дают за весь плей офф в сумме. На фоне всех 25 игр эти три не так важны
+85
-14
+71
Бегунок индивидуальный
+64
-22
+42
Макдэвид не заслужил Коня. Нудно быть честным.
Вообще его никогда не заслуживает проигравшая команда. Это значит, что не хватило твоей ценности для общей Победы.
…..
Будь Сергей Канадцем - Макдэвид гулял бы.
…..
Сергей на своём горбу вытянул и финал конфы и этот финал!
1, 3 и 7 игра - его рук дело!
Но из КМД делают икону поколения. И нужно отдать ему как можно больше призов. Напрасно.
Парень талантлив, но такая накачка только на карму плохо влияет. За два матча в финале, когда оборона Флориды рассыпалась напрочь - за это давать Коня? За 34 ассиста?
Но из 7 игр финала только в 4-х он набрал очки, из них только 2 победы. За это Коня нельзя давать. Но вспомним 2004, Тампу, Ричардса и Хабибулина.
Но как есть, так есть.
+84
-45
+39
Ответ fedosss08
В той трансляции, что я смотрел, пока награждали Макдэвида, показывали Бобровского))) даже Коннора с трофеем не показали.
Он не вышел за трофеем
+37
0
+37
Ответ trouble_shooter
Макдэвид не заслужил Коня. Нудно быть честным. Вообще его никогда не заслуживает проигравшая команда. Это значит, что не хватило твоей ценности для общей Победы. ….. Будь Сергей Канадцем - Макдэвид гулял бы. ….. Сергей на своём горбу вытянул и финал конфы и этот финал! 1, 3 и 7 игра - его рук дело! Но из КМД делают икону поколения. И нужно отдать ему как можно больше призов. Напрасно. Парень талантлив, но такая накачка только на карму плохо влияет. За два матча в финале, когда оборона Флориды рассыпалась напрочь - за это давать Коня? За 34 ассиста? Но из 7 игр финала только в 4-х он набрал очки, из них только 2 победы. За это Коня нельзя давать. Но вспомним 2004, Тампу, Ричардса и Хабибулина. Но как есть, так есть.
Награду дают не за победу в финале, а за наибольший вклад в успехи команды. Убери Мака из Эдмонтона они бы, возможно, даже 1-й раунд не прошли. Так что, всё по делу.
+41
-5
+36
Вся арена ждала что Боб Кон смайт возьмет
+59
-25
+34
Всё справедливо.
У Флориды "Коня" заслужила вся команда - ибо персонально никто не провёл выдающегося плэйофф (в сравнении с Конором) Боб 2024 далеко не Тим Томас 2011 или Куик 2012. По количеству сейвов за один плэйофф он даже не в топ-25 в истории
+47
-14
+33
Ответ Alex_Polishchuk
Нельзя давать Конн Смайт за три нулевые игры. Неправильно это. Обокрали Бобровского - в решающей игре сделал все идеально, в этом и есть ценность А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
Благодаря Макдэвиду Эдмонтон добрался до седьмой игры, а насчет Бобровского — он провел очень хороший плей-офф, но его статистика хорошая, но не выдающаяся. Из вратарей в этом году могли дать только Шестеркину, если Рейнджерс вышли бы в финал.
+39
-8
+31
Ответ Вадим Сидоров
Всё справедливо. У Флориды "Коня" заслужила вся команда - ибо персонально никто не провёл выдающегося плэйофф (в сравнении с Конором) Боб 2024 далеко не Тим Томас 2011 или Куик 2012. По количеству сейвов за один плэйофф он даже не в топ-25 в истории
Видимо, Саша Барков плохо разбирается в хоккее. У него Каплан после игры спросила, почему кубок Бобровскому передал, он ответил, что Сергей лучший игрок
+41
-11
+30
Ответ Alex_Polishchuk
Нельзя давать Конн Смайт за три нулевые игры. Неправильно это. Обокрали Бобровского - в решающей игре сделал все идеально, в этом и есть ценность А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
Коня дают в том числе и за статистические показатели, у Боба они не выдающиеся, а 42 очка Макдевида это просто космос.
+35
-6
+29
На этом фоне кони Кросби кажутся железобетонно заслуженными. Противно.
+42
-19
+23
Ответ Alex_Polishchuk
Нельзя давать Конн Смайт за три нулевые игры. Неправильно это. Обокрали Бобровского - в решающей игре сделал все идеально, в этом и есть ценность А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
то есть если Овечкин побьёт рекорд Грецки по голам- это величие, а если Макдэвид (уже) побил рекорд Грецки по передачам в плейофф - это не величие.
ясно, понятно.
логика вышла из чата
+30
-10
+20
В той трансляции, что я смотрел, пока награждали Макдэвида, показывали Бобровского))) даже Коннора с трофеем не показали.
+27
-8
+19
Ответ Алексей Курпас
Боб за предыдущие 3 игры пропустил 18 голов, это очень красноречивая цифра, которая объективно говорит о том, что о каком Конне Смайте может идти речь?
лучше проиграть 3 игры со счётом 18:0, чем 18 игр со счётом 1:0. Голы Эдмонтона бессмысленны и беспощадны, в итоге просто статистика.
+20
-2
+18
Конн Смайт у Конора, Трофи у Бобровского
+20
-3
+17
Они реально признали Макдэвида лучшим прямо перед фанатами Пантерс. Это было не просто смело…
+28
-11
+17
Реально больше выглядит как утешительный приз, причем не персонально Маку, а всей команде.

Для тех кто считает, мол он в соло затащил серию в седьмую игру. По сути в соло он затащил лишь 5 матч. В четвертом он набрал 4 очка, но команда забросила 8! В шестом выиграли 5-1 вообще без его очков. Ну и сегодня тоже НОЛЬ очков.

Вывод: историческая статка есть, а реального импакта гораздо меньше.
+22
-5
+17
Клоуны
+32
-16
+16
Ответ SntKillerMikhail
Вся арена ждала что Боб Кон смайт возьмет
А что, домашняя арена должна была ждать того, как Коня вручат игроку выездной команды?
+25
-9
+16
Утешительную карамельку маккряку
+17
-3
+14
Ответ адекватное мнение
Всё-таки побил рекорд Грецки в плове. За это не могли не дать Коня. это величайшее достижение, не факт что кто-то побьёт в ближайшие десятилетия
Спорим весь остальной состав поменял бы его 34 паса на 1-0 в финале 4 раза и разгром 8-2 на это же поменяли . Король статистики так и остался королем стастики
+15
-1
+14
Ответ Дмитрий Белов
На этом фоне кони Кросби кажутся железобетонно заслуженными. Противно.
У кросби за 2 плова было 45 очков,а у мака за 1 плов 42.
+19
-5
+14
После такого неуважения к награде, когда человек просто не вышел на награждение, я считаю, надо перестать давать проигравшим этот приз
Нет мужества выйти и получить приз, когда тебе, несмотря на поражение его дали, значит вообще не надо этого делать
Отношение к Маку резко негативное за такой поступок
+19
-7
+12
я считаю что розыгрыш Кубка Стэнли устарел. решать кому он достанется должны не какие-то там матчи выигранные, а голосование специалистов и ветеранов хоккея. Макдэвид должен стать таким образом минимум пятикратным обладателем КС.
+14
-3
+11
После переворота в серии это было очевидно всем вменяемым людям
+39
-28
+11
Глупо давать коня проигравшему.Даже парням не предложишь обмыть-прибьют
+12
-1
+11
Ответ Большое сердце Неймара
Объективно, МакДи заслужил его своей удивительной игрой. Лучший игрок планеты. Болельщикам Ойлерз не расстраиваться, команда показала шикарный хоккей, с 0:3 перевести игру на 7 матч, дорогого стоит.
Это ничего не стоит если ты проиграл последнюю игру.
Так даже обиднее
+13
-3
+10
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