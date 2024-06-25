Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале
Коннор Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение «Эдмонтона».
«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (3-4, 1:2 в седьмом матче).
Капитан «Ойлерс» был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024 по итогам голосования журналистов. На церемонию награждения он не вышел.
27-летний форвард завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 матчах при полезности «+12». В двух последних играх финальной серии игрок не отметился результативными действиями.
Он установил новый рекорд лиги по передачам за один розыгрыш плей-офф (превзошел достижение Уэйна Гретцки - 31 в 19 играх, 1988, «Эдмонтон»).
Также на его счету лучший результат по очкам за один розыгрыш в XXI веке (превзошел достижение Евгения Малкина, 36 в 24 играх, 2009, «Питтсбург»). В истории лиги больше набирали только Гретцки и Марио Лемье.
Макдэвид – 2-й в истории полевой игрок проигравшей в финале Кубка Стэнли команды, признанный MVP плей-офф. Первым был форвард «Филадельфии» Реджи Лич в 1976 году.
«Флайерс» уступили в финальной серии «Монреалю» (0-4) и не сумели сделать три-пит, но Лич установил рекорд по голам за один розыгрыш (19 в 16 играх). Он не побит до сих пор, только один раз повторен Яри Курри из «Эдмонтона» в 1985 году (19 в 18 играх).
Добавим, что ранее «Конн Смайт Трофи» также 4 раза вручался вратарям проигравшей в финале команды. Приз получали Роджер Крозье (1966, «Детройт»), Глен Холл (1968, «Сент-Луис»), Рон Хекстолл (1987, «Филадельфия») и Жан-Себастьян Жигер (2003, «Анахайм»).
А Макдэвид свое отношение к награде выразил, не выйдя на вручение. Позорище
Вообще его никогда не заслуживает проигравшая команда. Это значит, что не хватило твоей ценности для общей Победы.
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Будь Сергей Канадцем - Макдэвид гулял бы.
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Сергей на своём горбу вытянул и финал конфы и этот финал!
1, 3 и 7 игра - его рук дело!
Но из КМД делают икону поколения. И нужно отдать ему как можно больше призов. Напрасно.
Парень талантлив, но такая накачка только на карму плохо влияет. За два матча в финале, когда оборона Флориды рассыпалась напрочь - за это давать Коня? За 34 ассиста?
Но из 7 игр финала только в 4-х он набрал очки, из них только 2 победы. За это Коня нельзя давать. Но вспомним 2004, Тампу, Ричардса и Хабибулина.
Но как есть, так есть.
У Флориды "Коня" заслужила вся команда - ибо персонально никто не провёл выдающегося плэйофф (в сравнении с Конором) Боб 2024 далеко не Тим Томас 2011 или Куик 2012. По количеству сейвов за один плэйофф он даже не в топ-25 в истории
ясно, понятно.
логика вышла из чата
Для тех кто считает, мол он в соло затащил серию в седьмую игру. По сути в соло он затащил лишь 5 матч. В четвертом он набрал 4 очка, но команда забросила 8! В шестом выиграли 5-1 вообще без его очков. Ну и сегодня тоже НОЛЬ очков.
Вывод: историческая статка есть, а реального импакта гораздо меньше.
Нет мужества выйти и получить приз, когда тебе, несмотря на поражение его дали, значит вообще не надо этого делать
Отношение к Маку резко негативное за такой поступок
Так даже обиднее