Албания заняла 4-е место в группе и вылетела с Евро-2024

Сборная Албании заняла последнее место в группе с 1 очком и вылетела с Евро-2024.

По итогам 3-го тура лидером группы B стала , победившая албанцев со счетом 1:0. На ее счету 9 очков.

Второе место в группе с 4 очками заняла , сыгравшая вничью с Хорватией (1:1).

Хорваты, набрав 2 очка, стали третьими. Сборная Златко сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?