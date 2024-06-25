Албания заняла 4-е место в группе и вылетела с Евро-2024

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Сборная Албании заняла последнее место в группе с 1 очком и вылетела с Евро-2024.

По итогам 3-го тура лидером группы B стала Испания, победившая албанцев со счетом 1:0. На ее счету 9 очков.

Второе место в группе с 4 очками заняла Италия, сыгравшая вничью с Хорватией (1:1).

Хорваты, набрав 2 очка, стали третьими. Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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58 комментариев
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Ответ Valex182
Приехали. Опозорились в футбольном плане, в политическом. Теперь болельщики по пути домой могут перекрикиваться кричалками с хорватскими болельщиками
В футбольном плане они как опозорились? Были главным аутсайдером, отобрали очки у хорватов и неплохо играли против Испании и Италии. Челы максимально мерзкие, но при этом в футбольном плане они выше головы прыгнули на Евро
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В своей жизни смотрел ровно ноль матчей Албании, посмотрел 1 матч на Евро против Италии. Ну неплохо, и фаны топово поддерживают. Но вот эти вот кричалки про убийства и т.д - это дурно пахнет и отталкивает
+47
-4
+43
Ответ Sergey Smolensky
В своей жизни смотрел ровно ноль матчей Албании, посмотрел 1 матч на Евро против Италии. Ну неплохо, и фаны топово поддерживают. Но вот эти вот кричалки про убийства и т.д - это дурно пахнет и отталкивает
Албанцы создают весь криминал в европе, так и футболе себя ведут.
+30
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+27
Зато самый быстрый гол забили, вряд ли его в ближайшие годы кто-то сможет побить:))
+15
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+14
А вот и хорошие новости
+21
-11
+10
Ну уже участие на таком турнире шаг вперёд
+15
-5
+10
Ехай
+10
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+9
Ответ ОттоДракула
Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала. Придумали очередную чупуху. Ни одной победы за 3 матча и проходишь дальше. Скоро и четвертые места вылетать не будут.
Эту "чупуху" еще для ЧМ-86 придумали.)
+6
-1
+5
Ответ ОттоДракула
Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала. Придумали очередную чупуху. Ни одной победы за 3 матча и проходишь дальше. Скоро и четвертые места вылетать не будут.
Италия так целые чемпионаты выигрывала, ни одной победы вообще )
+5
0
+5
Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.

Придумали очередную чупуху. Ни одной победы за 3 матча и проходишь дальше. Скоро и четвертые места вылетать не будут.
+8
-3
+5
Приехали. Опозорились в футбольном плане, в политическом.
Теперь болельщики по пути домой могут перекрикиваться кричалками с хорватскими болельщиками
+26
-22
+4
Ответ Valex182
Приехали. Опозорились в футбольном плане, в политическом. Теперь болельщики по пути домой могут перекрикиваться кричалками с хорватскими болельщиками
С хорватскими и сербскими болельщиками, забыл добавить
+7
-3
+4
Ответ Artmann
Если Чехия проиграет Турции, Сербия не выиграет у Дании и, главное, Словения проиграет Англии в три мяча.
Ну и Грузия ещё Португалии должна проиграть)))). В общем, Хорватии надеяться не на что. У трёх третьих команд уже по 3 очка. Шахматные домой едут
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала. Придумали очередную чупуху. Ни одной победы за 3 матча и проходишь дальше. Скоро и четвертые места вылетать не будут.
В 16 году Португалия выиграла 1 матч из 7 в основное время, и стала чемпионом, о чем тут говорить
+3
0
+3
Ответ Sergey Smolensky
В своей жизни смотрел ровно ноль матчей Албании, посмотрел 1 матч на Евро против Италии. Ну неплохо, и фаны топово поддерживают. Но вот эти вот кричалки про убийства и т.д - это дурно пахнет и отталкивает
Даже в 2003 не смотрел матч с Россией?
+2
0
+2
Ответ Valex182
Приехали. Опозорились в футбольном плане, в политическом. Теперь болельщики по пути домой могут перекрикиваться кричалками с хорватскими болельщиками
Нормально они сыграли
+5
-3
+2
Давай До свидания...!!! Косово -Сербия!!!
+4
-2
+2
Ответ Бегемотик
Если хорваты вылетят, то сербам наконец будет не стыдно и Евро лишиться матчей на 0-0 с доп временем..
У Сербии есть шансы - а по игре уже стыдно.
+2
0
+2
Ответ Кристоф Вальц
Говорят ,что смоленские все трансвеститы
Это они над вами так надругались, что до сих пор болит?
+1
0
+1
Ответ Artmann
Если Чехия проиграет Турции, Сербия не выиграет у Дании и, главное, Словения проиграет Англии в три мяча.
И Грузия должна проиграть. И Сербия должна проиграть, при ничьей и разгроме Словении, Сербия обойдет Хорватию по разнице
+1
0
+1
Ответ desperado044
а как Хорватия может пройти дальше?
Если Чехия проиграет Турции, Сербия не выиграет у Дании и, главное, Словения проиграет Англии в три мяча.
+2
-1
+1
Получается, не только убивалка не выросла, но и в футболе днины?
+11
-10
+1
После Даки крыльями не машут
+1
0
+1
Васант проклят. Опять
0
0
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Kuq e Zi в группе смерти достойно очень выглядели. Никому в чистую не проиграли. Сложно было совершить сенсацию, все 3 команды лучше. В другой группе бы вышли в 1/8
Именно так в группе смерти сыграли достойно!
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Ответ Антон Фалафель
Ну вылетели и ладно. В прошлый раз хоть ихних сисястых болельщиц показывали. На этом чемпе и этого не было.
Было, ты просто плохо смотрел
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Ответ Metalloid
Албанцы создают весь криминал в европе, так и футболе себя ведут.
криминал создают те кто играют всегда на чужих полях! Приднестровье, Грузия, Донбасс, Крым и Украина.
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Ответ Sergey Smolensky
В своей жизни смотрел ровно ноль матчей Албании, посмотрел 1 матч на Евро против Италии. Ну неплохо, и фаны топово поддерживают. Но вот эти вот кричалки про убийства и т.д - это дурно пахнет и отталкивает
Даже хохловских болел переплюнули, черти
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Ответ Sergey Smolensky
В своей жизни смотрел ровно ноль матчей Албании, посмотрел 1 матч на Евро против Италии. Ну неплохо, и фаны топово поддерживают. Но вот эти вот кричалки про убийства и т.д - это дурно пахнет и отталкивает
Болеют и играют солидно. Но их поведение перекрывает все чисто футбольные симпатии, которые могли бы возникнуть у нейтрального болельщика, который очевидно осудит ту чушь, которую они кричат.
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