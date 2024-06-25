Албания заняла 4-е место в группе и вылетела с Евро-2024
Сборная Албании заняла последнее место в группе с 1 очком и вылетела с Евро-2024.
По итогам 3-го тура лидером группы B стала Испания, победившая албанцев со счетом 1:0. На ее счету 9 очков.
Второе место в группе с 4 очками заняла Италия, сыгравшая вничью с Хорватией (1:1).
Хорваты, набрав 2 очка, стали третьими. Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.
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