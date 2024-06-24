Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ (Legalbet)

Квинси Промес близок к возвращению в Россию.

Полузащитник « » с большой долей вероятности скоро вернется в Россию из ОАЭ, сообщает Legalbet.

Вопрос возвращения 32-летнего футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил игрока на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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