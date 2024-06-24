Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ (Legalbet)
Квинси Промес близок к возвращению в Россию.
Полузащитник «Спартака» с большой долей вероятности скоро вернется в Россию из ОАЭ, сообщает Legalbet.
Вопрос возвращения 32-летнего футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил игрока на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса («РБ Спорт»)
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1) отмазал Гулиева за избиение иностранного гражданина ни с чего;
2) отмазал Фетисова, который начал драку у клуба, получил по щщам, но привлекли к ответственности только оппонента;
3) сейчас через МИД вывозит иностранного преступника, который не принёс государству никакой пользы, но является игроком клуба, за который болеет руководитель МИДа.
Окей.
Возвращение в Россию гражданина другой страны и по совместительству уголовника, с помощью главы МИД - это грамотный менеджмент. Покупка игрока за прописанные в контракте отступные - админресурс.
Понимать разницу надо.
Он участвовал в разгроме 7-1 😄
Отмазал Фетисова
Сейчас вот договариваются на уровне министерств о возвращении барыги и работают над продлением его рабочей визы. Даже если записать последний пункт в разряд слухов, первые два от этого не исчезнут
Как отмазал Зенит Кокорина после "кокомамаевского побоища"? Правильно, никак.
Смотрим, сравниваем
Что это как не админресурс и превышение полномочий?
Вот позорище и ладно бы ради благого дела, но вытаскивают преступника, осужденного судом с приговором вступившем в силу
Репутация страны растоптана