Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Политика Футбол

Квинси Промес близок к возвращению в Россию.

Полузащитник «Спартака» с большой долей вероятности скоро вернется в Россию из ОАЭ, сообщает Legalbet. 

Вопрос возвращения 32-летнего футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств. 

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил игрока на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса («РБ Спорт»)

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185 комментариев
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Итого их не админресурс, в отличии от газовых:
1) отмазал Гулиева за избиение иностранного гражданина ни с чего;
2) отмазал Фетисова, который начал драку у клуба, получил по щщам, но привлекли к ответственности только оппонента;
3) сейчас через МИД вывозит иностранного преступника, который не принёс государству никакой пользы, но является игроком клуба, за который болеет руководитель МИДа.

Окей.
+275
-64
+211
Триумфальное возвращение наркодилера в Россию! Браво ОАЭ 🇦🇪 и да здравствует прибежище для самых лучших из людей Российская Федерация 🇷🇺, просто класс…🤦🏻‍♂️
+187
-46
+141
На уровне министерств. Лавров болельщик Спартака. Совпадение?
+134
-19
+115
Ответ Alex.K71
Триумфальное возвращение наркодилера в Россию! Браво ОАЭ 🇦🇪 и да здравствует прибежище для самых лучших из людей Российская Федерация 🇷🇺, просто класс…🤦🏻‍♂️
Такой хороший наркодилер нам самим нужен, решили в министерстве
+95
-10
+85
Ответ Камбоджа Иванов
Итого их не админресурс, в отличии от газовых: 1) отмазал Гулиева за избиение иностранного гражданина ни с чего; 2) отмазал Фетисова, который начал драку у клуба, получил по щщам, но привлекли к ответственности только оппонента; 3) сейчас через МИД вывозит иностранного преступника, который не принёс государству никакой пользы, но является игроком клуба, за который болеет руководитель МИДа. Окей.
2) Не просто отмазал, а МВД из видео, которое выложило по этому случаю, удалила эпизод, где Фетисов первым наносит удар
+81
-8
+73
Это ни в коем случае не админресурс, не перепутайте.

Возвращение в Россию гражданина другой страны и по совместительству уголовника, с помощью главы МИД - это грамотный менеджмент. Покупка игрока за прописанные в контракте отступные - админресурс.
Понимать разницу надо.
+65
-7
+58
Какое же позорище конечно
+57
-6
+51
А потом болельщики этого клуба пишут про админресурс Зенита
+70
-28
+42
Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
МИД под руководством болельщика Спартака привозит ИНОСТРАННОГО гражданина в страну, чтобы тот мог продолжить играть за Спартак? Реально
+39
-7
+32
Это вот не позор? Ну да. Не Зенит же - значит, можно всякую дичь.
+57
-29
+28
Надеюсь что Промеса возвращают в Россию для того чтобы экстрадировать в Нидерланды?!
+31
-6
+25
Если Промес вернется, то это будет самое позорное клеймо на теле российского футбола
+35
-11
+24
Ответ Лига Мастеров
Промес возвращаеться в питере проблемы со столетием клуба!
Какие проблемы ?
Он участвовал в разгроме 7-1 😄
+22
-5
+17
Ответ Лига Мастеров
Помню США не давно одного перевозчика наркоты выменяла и не чего радуються
Мне нет дела до сша, я живу в России
+20
-3
+17
Ответ Aleksey Yashin
Такой хороший наркодилер нам самим нужен, решили в министерстве
О да, очень востребованные люди в нашей стране, все силы приложим, но вернём!!)
+19
-3
+16
Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
У Зенита позора такого масштаба с таким уголовником не было и близко.
+28
-12
+16
Ответ Лига Мастеров
Помню США не давно одного перевозчика наркоты выменяла и не чего радуються
Как вы классно сравнили перевоз электронной сигареты с гашишным маслом массой 0,7 грамма и организацию перевозок кокаина массой 1,3 тонны...
+14
-1
+13
А теперь давайте представим, что творилось бы здесь и вообще в футбольной и околофутбольной медийке, будь Лавров болельщиком, а Промес игроком Зенита
+15
-3
+12
Ответ Камбоджа Иванов
Итого их не админресурс, в отличии от газовых: 1) отмазал Гулиева за избиение иностранного гражданина ни с чего; 2) отмазал Фетисова, который начал драку у клуба, получил по щщам, но привлекли к ответственности только оппонента; 3) сейчас через МИД вывозит иностранного преступника, который не принёс государству никакой пользы, но является игроком клуба, за который болеет руководитель МИДа. Окей.
Согласен со вторым и третьим пунктом, но Гулиев вроде сам порешал вопрос, заплатив пострадавшему, Спартак там участия не принимал
+12
-1
+11
Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
Отмазал Гулиева
Отмазал Фетисова
Сейчас вот договариваются на уровне министерств о возвращении барыги и работают над продлением его рабочей визы. Даже если записать последний пункт в разряд слухов, первые два от этого не исчезнут
Как отмазал Зенит Кокорина после "кокомамаевского побоища"? Правильно, никак.
Смотрим, сравниваем
+12
-2
+10
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым
+13
-3
+10
Ответ Камбоджа Иванов
Итого их не админресурс, в отличии от газовых: 1) отмазал Гулиева за избиение иностранного гражданина ни с чего; 2) отмазал Фетисова, который начал драку у клуба, получил по щщам, но привлекли к ответственности только оппонента; 3) сейчас через МИД вывозит иностранного преступника, который не принёс государству никакой пользы, но является игроком клуба, за который болеет руководитель МИДа. Окей.
Гулиев где он щас )
+19
-9
+10
Ответ Михо
На уровне министерств. Лавров болельщик Спартака. Совпадение?
Не думаю)
+16
-7
+9
Вот это "менеджмент".Из тюрем "выкупают" уже.Может там еще футболисты есть, сразу несколько позиций можно было бы закрыть.
+11
-2
+9
Вот молодцы работают в МИДе. Все проблемы решили, что аж до Промеса руки дошли
+12
-3
+9
Ответ Камбоджа Иванов
Итого их не админресурс, в отличии от газовых: 1) отмазал Гулиева за избиение иностранного гражданина ни с чего; 2) отмазал Фетисова, который начал драку у клуба, получил по щщам, но привлекли к ответственности только оппонента; 3) сейчас через МИД вывозит иностранного преступника, который не принёс государству никакой пользы, но является игроком клуба, за который болеет руководитель МИДа. Окей.
Наконец то у людей начинают открываться глаза и вся эта пена из пропагандистских каналов уходит
+16
-8
+8
Министр Лавров (болельщик Спартака) отмазывает игрока любимого клуба пользуясь своим служебным положением.

Что это как не админресурс и превышение полномочий?
Вот позорище и ладно бы ради благого дела, но вытаскивают преступника, осужденного судом с приговором вступившем в силу

Репутация страны растоптана
+15
-8
+7
У руководства Спартака заканчиваются запасы, нужен подвоз новой партии.
+7
-1
+6
Это просто какой-то позор...
+14
-8
+6
Ответ Точный_пас_Ещенко
Комментарий удален модератором
Да есть решение суда
+6
0
+6
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