«Я осознал, что Олимпийские игры и олимпийское движение – две разные вещи». Галлямов обратился к главе МОК

Теги сборная России МОК Томас Бах пары Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов обратился к главе МОК Томасу Баху.

«Уважаемый г-н Бах! Когда, как не сегодня (23 июня – Sports), продолжить нашу одностороннюю переписку.

Поздравляю Вас с Международным Олимпийским днем, который принято отмечать в честь даты образования МОК (Международного олимпийского комитета – Sports), чьим главою Вы являетесь (удивительно: почему этот праздник отмечается в день образования МОК, а не в день начала I Игр современности? Организация оказалась важнее феномена?).

За прошедший почти год нашей «переписки» очень много изменилось в олимпийском мире (Вы с мэром Лютеции знаете это лучше всех). В моей «олимпийской» жизни изменилось не меньше: я наконец-то осознал тот факт, что Олимпийские игры и олимпийское движение – это две разные вещи.

Олимпийское движение для меня – это незабываемые воспоминания, которые не унес ни проклятый ковид (да, это были самые сложные Игры в современной истории), ни до сих пор непонятный юридически статус моей нескромной в последнее время персоны (чемпион, призер, участник – кто я для МОК?).

Олимпийское движение – это мечты тысяч людей, которых я видел в деревне, это одна мечта на шестерых (вру, на 150 млн), это продолжающиеся дружба и общение с сотнями людей, которые не хотят задавать навязанные вопросы (да, мы общаемся до сих пор).

Олимпийские игры – это... Оставлю этот пункт незаполненным на данный момент, смогу ответить где-то через полтора месяца. Или через полтора года.

В этот важный день хотел бы пожелать, чтобы Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении. Неважно, с какой стороны задают вопросы.

Ваш олимпиец или олимпионик (надеюсь, что при встрече Вы все-таки выберете правильный ответ) Александр Галлямов», – написал российский фигурист в своем телеграм-канале.

Галлямов – чемпион мира в парном катании 2021 года вместе с Анастасией Мишиной. Также они взяли золото командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России, но позже Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам бронзу из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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36 комментариев
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Странно в таком возрасте переписываться с самим собой…
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Почему то вспомнил про письмо Вани Жукова на деревню дедушке...
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Какой переписки ??? Бах читает его письма ?
Пожалуйста, дайте уже лекарств в палату Галлямову.
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Я в детстве Марадоне письма писал
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вот кого пубертат до сих пор колбасит...)
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Я пытался из этого набора слов вычленить если не смысл, то хотя бы что он этим хотел сказать. Не понял ничего
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"До сих пор непонятный юридически статус моей нескромной в последнее время персоны (чемпион, призер, участник – кто я для МОК?)"
Пока бронзовый призер, он что, не следит сам за делом?
А вопросы пусть Валиевой задаст
+5
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Ответ слесарь Гавриленко
Я в детстве Марадоне письма писал
Кто-то и сейчас пишет. Вполне вероятно и Галлямов.
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Когда начнет переписку с васильичем?

Тот может и откроет великую тайну для галямова, почему России нет на Олимпиаде
+5
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Какой-то бессвязный поток сознания. Чел точно ничего не употребляет?
+5
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+3
Ладно то, что это "на деревню дедушке". А сказать-то что хотел?
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Ответ Fellina
Странно в таком возрасте переписываться с самим собой…
Возможно , мальчику нравится хоть какое-то внимание…
+6
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Вообще, ему это надо ради пары подписок в телеграме? Превратился в какого-то шута. То Луна его игнорирует, то Бах., а он все ноет... Бедная Мишина
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Ответ murzzzzzilka
Зато, наверное, ты четко понимаешь, что говорят Бахи и прочие Байдены, правда?:)
И почему Бах и Байден вместе это два разных человека? Вот что у вас везде США
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Ответ murzzzzzilka
Зато, наверное, ты четко понимаешь, что говорят Бахи и прочие Байдены, правда?:)
Да понимаю
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Тихо сам с собою я веду беседу.
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Ответ Katerina Sunny
Так этот текст для внутренней аудитории. Если на него не обратила внимания Хендрикс, то Бах не обратит тем более.
Судя по комментариям, внутренняя аудитория не оценила сей порыв души))
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ну и зачем Мельник текст правил? в оригинале вся красота.)
Галлямов не различает, когда прилагательное "олимпийский" пишется со строчной буквы, а когда с заглавной, а туда же - Баху письма строчит.))
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Дорогой Мартин Алексеевич
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Уважаемые комментаторы живущие в Москве! Давно хотел к вам обратиться таким вопросом - у вас в столице ухудшилась ситуация с аптеками? Их все позакрывали? Почему столько москвичей не имеют доступа к лекарственной терапии?
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Ответ Olga.t
Судя по комментариям, внутренняя аудитория не оценила сей порыв души))
Галлямов сейчас пишет, чтобы обратили внимание, а внимание он получает.
Особенно забавно про сотни тех, с кем он продолжает общаться, после его высказываний про международные соревнования.
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Ответ Ксюша Каблукова
А че не Стрельцову или Яшину?)))
иноагентами не становятся, а рождаются
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