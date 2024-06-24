«Я осознал, что Олимпийские игры и олимпийское движение – две разные вещи». Галлямов обратился к главе МОК

Фигурист Александр Галлямов обратился к главе МОК Томасу Баху.

«Уважаемый г-н Бах! Когда, как не сегодня (23 июня – Sports), продолжить нашу одностороннюю переписку.

Поздравляю Вас с Международным Олимпийским днем, который принято отмечать в честь даты образования МОК (Международного олимпийского комитета – Sports), чьим главою Вы являетесь (удивительно: почему этот праздник отмечается в день образования МОК, а не в день начала I Игр современности? Организация оказалась важнее феномена?).

За прошедший почти год нашей «переписки» очень много изменилось в олимпийском мире (Вы с мэром Лютеции знаете это лучше всех). В моей «олимпийской» жизни изменилось не меньше: я наконец-то осознал тот факт, что Олимпийские игры и олимпийское движение – это две разные вещи.

Олимпийское движение для меня – это незабываемые воспоминания, которые не унес ни проклятый ковид (да, это были самые сложные Игры в современной истории), ни до сих пор непонятный юридически статус моей нескромной в последнее время персоны (чемпион, призер, участник – кто я для МОК?).

Олимпийское движение – это мечты тысяч людей, которых я видел в деревне, это одна мечта на шестерых (вру, на 150 млн), это продолжающиеся дружба и общение с сотнями людей, которые не хотят задавать навязанные вопросы (да, мы общаемся до сих пор).

Олимпийские игры – это... Оставлю этот пункт незаполненным на данный момент, смогу ответить где-то через полтора месяца. Или через полтора года.

В этот важный день хотел бы пожелать, чтобы Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении. Неважно, с какой стороны задают вопросы.

Ваш олимпиец или олимпионик (надеюсь, что при встрече Вы все-таки выберете правильный ответ) Александр Галлямов», – написал российский фигурист в своем телеграм-канале.

Галлямов – чемпион мира в парном катании 2021 года вместе с Анастасией Мишиной. Также они взяли золото командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России, но позже Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам бронзу из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?