ЦСКА может вернуть Гбамена. Опорник – свободный агент после сезона в Лиге 2 за «Дюнкерк»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Франция Дюнкерк Жан-Филипп Гбамен Футбол

ЦСКА может вернуть Жана-Филиппа Гбамена.

28-летний хавбек из Кот-д’Ивуара, ранее выступавший за «Эвертон» и «Майнц», сезон-2023/24 провел в «Дюнкерке» из Лиги 2. Сейчас он свободный агент.

Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Гбамена.

Армейцам нужен игрок в центр поля на позицию 6-8-го номера, обладающий хорошим отбором. Ивуариец – один из основных кандидатов.

В сезоне-2021/22 опорник провел 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика Гбаменаздесь.

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45 комментариев
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В ЦСКА мне он понравился, не знаю в каком состоянии сейчас
+49
-3
+46
Трансферы топ конечно. Люди в ЛА добротных качественных игроков находят и привозят за 1,5 ляма евро условно. А мы Гбаменов возвращаем и белорусов с Ариса тащим
+32
-2
+30
Ответ Mihmesh35
Игрок неплохой, но в ЦСКА играл очень лениво, не дорабатывал в обороне, ему как будто на футбол уже плевать
+ запил)
+10
0
+10
Хоть болею за Зенит, но этого игрока запомнил. Цепкий, отлично вёл борьбу - настоящий опорник был, пускай и недолго
+10
-1
+9
Ответ mvpaq
В ЦСКА мне он понравился, не знаю в каком состоянии сейчас
Игрок неплохой, но в ЦСКА играл очень лениво, не дорабатывал в обороне, ему как будто на футбол уже плевать
+8
-1
+7
Николич наверное очень рад таким трансферам
+7
-1
+6
Ну если с дисциплиной его поработать, то это топовый игрок. Языджи бы еще вернуть, тоже свободный агент с июля.
+7
-1
+6
Ответ адекватное мнение
Комментарий удален модератором
Не то, что из пердива. А списанный из пердива. Это еще круче
+6
-1
+5
ЦСКА и Локомотив ведут ожесточенную борьбу за звание лучшей трансферной кампании этого межсезонья👍🏻
+6
-1
+5
Ответ Петр Дьяконов
ЛА - это что?
лос анжелес так то
+4
0
+4
Ответ Семен Дубна
Хоть болею за Зенит, но этого игрока запомнил. Цепкий, отлично вёл борьбу - настоящий опорник был, пускай и недолго
игрок классный, но, видимо, проблемный. нигде не приживается
+3
0
+3
Ответ FilinMD
2 года назад играл на топ уровне, в пол ноги причем Если не знаком с игроком, зачем вообще высказываться? Потешить эго?
на топ уровне играл и оказался в пердиве , в дюнкерке, это как?
вуаахахахахаххахахахахаахаххахаахх
+5
-2
+3
Это очень крутой вариант на самом деле, мне лично Гбамен понравился, когда полгода играл в ЦСКА. Мощный, с техникой, длинным пасом, умеет мяч двигать, на стандартах опасен. Да и не старый ещё совсем
+7
-4
+3
Куда же мы скатились…
Что ЦСКА, что чемпионат
+4
-2
+2
Ответ пипка инзага
ЦСКА и Локомотив ведут ожесточенную борьбу за звание лучшей трансферной кампании этого межсезонья👍🏻
Чем Спартак от них отличается?
+3
-1
+2
Вопрос в личных условиях. так как игрок травматичный, необходимо завязать ЗП на достижениях в ЦСКА. В первый заход сначала был неплох, но потом играть стал как-то вальяжно из-за потери мотивации.Будет ли у него сейчас мотивация или бросит играть после подписания контракта - большой вопрос
+2
0
+2
Напоминает, как на пиратский корабль в порту набирают команду из забулдыг. 😔 Лучше смотреть правде в глаза 🧐 меньше разочарований.
+3
-1
+2
Ответ Алексей Филиппов
Николич наверное очень рад таким трансферам
А то он не знал, куда идет)
+4
-2
+2
Ответ Nick horse
Ну был вроде неплох насколько помню. Но зачем? Бистровичу я так понимаю шансов не дадут?
А чем Бистрович заслужил ещё шансы? У него кроме удара нет ничего
+4
-3
+1
Ответ Петр Дьяконов
ЛА - это что?
Латинская Америка
+1
0
+1
Ответ BetsieLarkin
Трансферы топ конечно. Люди в ЛА добротных качественных игроков находят и привозят за 1,5 ляма евро условно. А мы Гбаменов возвращаем и белорусов с Ариса тащим
ЛА - это что?
+1
0
+1
Ответ Nick horse
Ну был вроде неплох насколько помню. Но зачем? Бистровичу я так понимаю шансов не дадут?
Бистрович никакой
+2
-1
+1
Годный персонаж на наше безрыбье.
+4
-3
+1
Вообще его не помню...
+3
-2
+1
провел сильно первые 5-6 матчей,потом показал,почему нигде не задерживался
+1
0
+1
28 лет - из французского пердива….
Сомнительно конечно.
+1
0
+1
За пол года показал уровень, вместе с Языджи. Интересно в каком состоянии он сейчас? Даже после лиги 2 сильнее Зделара, Мендеса и Мухина.
0
0
0
Ответ mvpaq
В ЦСКА мне он понравился, не знаю в каком состоянии сейчас
Мне кстати тоже со стороны спартаковцев казался весьма неплохим игроком,физика там хорошая.
0
0
0
нечего тут рассматривать...
заверните, обоих... и Жана и Филиппа
0
0
0
Ответ Nick horse
Ну был вроде неплох насколько помню. Но зачем? Бистровичу я так понимаю шансов не дадут?
Кристи, все таки, не чистый опорник, которого ищут сейчас.
И в Балтике он был ближе к атакующей линии, нежели к защите.
+1
-1
0
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