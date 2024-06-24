ЦСКА может вернуть Гбамена. Опорник – свободный агент после сезона в Лиге 2 за «Дюнкерк»

ЦСКА может вернуть Жана-Филиппа Гбамена.

28-летний хавбек из Кот-д’Ивуара, ранее выступавший за «Эвертон» и «Майнц», сезон-2023/24 провел в « » из Лиги 2. Сейчас он свободный агент.

Как сообщает Иван Карпов, рассматривает вариант с возвращением Гбамена.

Армейцам нужен игрок в центр поля на позицию 6-8-го номера, обладающий хорошим отбором. Ивуариец – один из основных кандидатов.

В сезоне-2021/22 опорник провел 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика – здесь.