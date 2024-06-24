ЦСКА может вернуть Гбамена. Опорник – свободный агент после сезона в Лиге 2 за «Дюнкерк»
ЦСКА может вернуть Жана-Филиппа Гбамена.
28-летний хавбек из Кот-д’Ивуара, ранее выступавший за «Эвертон» и «Майнц», сезон-2023/24 провел в «Дюнкерке» из Лиги 2. Сейчас он свободный агент.
Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Гбамена.
Армейцам нужен игрок в центр поля на позицию 6-8-го номера, обладающий хорошим отбором. Ивуариец – один из основных кандидатов.
В сезоне-2021/22 опорник провел 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика Гбамена – здесь.
вуаахахахахаххахахахахаахаххахаахх
Что ЦСКА, что чемпионат
Сомнительно конечно.
заверните, обоих... и Жана и Филиппа
И в Балтике он был ближе к атакующей линии, нежели к защите.