«Челси» купит Гиу у «Барсы» за 6 млн евро и повысит ему зарплату в несколько раз. Мареска хочет видеть форварда в основе (As)

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Энцо Мареска Ла Лига возможные трансферы Марк Гиу Футбол

Марк Гиу близок к переходу в «Челси».

По информации As, лондонский клуб сделал 18-летнему нападающему самое выгодное предложение и активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте игрока с «Барселоной».

Гиу может объявить о переходе в английскую команду уже в ближайшие часы.

Отмечается, что «Барса» видела у форварда большой потенциал и хотела продлить с ним соглашение, но стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Зарплата испанца в «Челси» будет в несколько раз выше, чем в каталонской команде.

Главный тренер «синих» Энцо Мареска хочет видеть Марка в основной команде, сам футболист заинтересован в переходе в АПЛ и считает, что этот чемпионат идеально ему подходит.

Ранее сообщалось, что интерес к Гиу также проявляет «Бавария».

В сезоне-2023/24 нападающий провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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44 комментария
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🤦‍♂️
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Барселона как не умела продавать, так и продолжает не уметь)
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Барса как обычно. Продаст за 6, купит за 56. Деку и Лапорта не в себе.
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+30
Ответ Vedved
Так вариантов нет, отступные в контракте 6, сам игрок - не против перехода. Барсе делать нечего🤷🏻‍♂️
Делать надо было раньше, когда подтянули к основе и показал себя. А не в последние дни. Руководство показывает свой «профессиональный» уровень.
+27
-1
+26
Ответ al ro
Барса как обычно. Продаст за 6, купит за 56. Деку и Лапорта не в себе.
Так вариантов нет, отступные в контракте 6, сам игрок - не против перехода. Барсе делать нечего🤷🏻‍♂️
+23
-3
+20
Ответ Полуэктов Пётр
В недавней новости про трансферы Челси я радовался, что не возьмут очередного мальца с одним достойным сезоном в карьере, как тут же прилетает новость о покупке мальца с 0 достойных сезонов в карьере...
Малец с одним достойным сезоном - это вклад в будущее. Середняк, выдавший достойный сезон - это залог большой З/П и головной боли... как он него в конце сдыхаться.
+6
0
+6
Сколько таких как этот Гиу были и сколько еще стоит на очереди, перспективный футболист, но выдающегося ничего нет, а 6 миллионов должны помочь Барсе, единственное не понимаю, кто будет заменой деду Поляку, весь сезон вряд ли вытянет
+7
-2
+5
В недавней новости про трансферы Челси я радовался, что не возьмут очередного мальца с одним достойным сезоном в карьере, как тут же прилетает новость о покупке мальца с 0 достойных сезонов в карьере...
+4
0
+4
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Барселона как не умела продавать, так и продолжает не уметь)
А что тут уметь? Отступные прописаны
+7
-3
+4
Ответ Полуэктов Пётр
В недавней новости про трансферы Челси я радовался, что не возьмут очередного мальца с одним достойным сезоном в карьере, как тут же прилетает новость о покупке мальца с 0 достойных сезонов в карьере...
За 6 млн - это просто подарок.
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Ответ Tun
А что тут уметь? Отступные прописаны
Подписать новый контракт, если игрок начинает играть в основной команде. Но они лучше на кота в мешке бразильского деньги потратят
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+3
Игрок неплохой, Барсе бы сильно пригодился, но понять его можно. Удачи в Челси!
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Ответ Akezhan Kutvarov
Делать надо было раньше, когда подтянули к основе и показал себя. А не в последние дни. Руководство показывает свой «профессиональный» уровень.
Гиу никак себя особо не показал, на самом деле. Победный гол Атлетику-это круто, но это всё
С наиболее талантливыми игроками новые контракты уже подписаны-с тем же Фортом, Кубарси или Касадо
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Ответ b_arfa
Сколько таких как этот Гиу были и сколько еще стоит на очереди, перспективный футболист, но выдающегося ничего нет, а 6 миллионов должны помочь Барсе, единственное не понимаю, кто будет заменой деду Поляку, весь сезон вряд ли вытянет
6 млн. это копейки по текущим ценам, и почему то кажется, что этот парень засияет в АПЛ.
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Ответ Idalgo
Комментарий удален пользователем
С этим не соглашусь, всё же результаты у Барсы очень даже неплохи
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Ответ Ahmet Sahetmyradow
А почему прописали так мало отступных 15-20 хотя бы можно было прописать нет?
Агенты так работают. Когда продлевают или подписывают контракт с нуля с молодыми футболистами, то специально настаивают на небольших отступных для игрока, чтобы тот мог легко соскочить в случае возникновения проблем с игровым временем в основной команде и присутствия интереса со стороны других клубов.
Взамен, часто, агент с игроком соглашаются на относительно небольшую зарплату
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Ответ Полуэктов Пётр
А какая разница какова его цена? Кол-во игроков то на поле ограниченно. Поэтому если он будет занимать слот на поле, тогда он должен превосходить других игроков, независимо от стоимости своего трансфера. Если игрок за 100 миллионов хотя бы на 10% сильнее игрока за 6 миллионов, то играть должен именно более сильный, а не по выгодности исходя из параметра цена-качество. Уверен, что в своей академке Челси таких "подарков" пол команды. Тут же пугает не сам факт трансфера, ибо Челси таких транферов по 10 за год делает, потом по арендам гоняет и продает дороже. Пугает то, что тренер его собрался к основе подтянуть.
Именно по этой логике 100 миллионному игроку, "не умеющему читать игру" снова и снова давали шанс, пока в конце концов Почеттино это не достало.
Не, ценник влияет всё же.
Ценник влияет и на ожидания от игрока, следовательно на давление на него со стороны клуба и болельщиков и на него самого.
Это простая психология. От игрока за 6 миллионов не ждут чудес.
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Пора уже повышать отступные и молодых. Уже не раз на это обжигались.
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А почему прописали так мало отступных 15-20 хотя бы можно было прописать нет?
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Барселона как не умела продавать, так и продолжает не уметь)
А где вы все были, когда на ветках была последняя инфа про Илаша Морибу? Уже забыли видимо)
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Ответ cektor
а потом вернет его за 40 млн ... сколько таких примеров с барсой ...
Приведите 5 хотя бы примеров?
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Ответ <CRISTIANO>
За 6 млн - это просто подарок.
А какая разница какова его цена? Кол-во игроков то на поле ограниченно. Поэтому если он будет занимать слот на поле, тогда он должен превосходить других игроков, независимо от стоимости своего трансфера.
Если игрок за 100 миллионов хотя бы на 10% сильнее игрока за 6 миллионов, то играть должен именно более сильный, а не по выгодности исходя из параметра цена-качество.
Уверен, что в своей академке Челси таких "подарков" пол команды.
Тут же пугает не сам факт трансфера, ибо Челси таких транферов по 10 за год делает, потом по арендам гоняет и продает дороже. Пугает то, что тренер его собрался к основе подтянуть.
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Ответ Chelsea`s Lev
Малец с одним достойным сезоном - это вклад в будущее. Середняк, выдавший достойный сезон - это залог большой З/П и головной боли... как он него в конце сдыхаться.
Будущее это удел команд ферм. Тем более со своей то школой как у челси не чужих юнцов брать.
Челси нужны готовые топы.
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Ответ Акер
По сумме шикарно, но фраза Мареса хочет видеть в основе сильных смущает
Основа - это не только 11 игроков на поле, а и как минимум 5 - 7 игроков замены. Работать молодыми в этом смысле - одно удовольствие для тренера.
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Ответ DolJun
ого, всем по ямалю получается
Ему до Ямала как ракам до Китая, так то парнишка талантливый, но не до такой степени, как его раскручивали по началу. По сути всей его силы и таланта мы так и не увидели из-за малого количества матчей за главную команду. В этом сезоне у него мог появиться шанс заявить о себе при новом тренере, но он побоялся конкуренции. Да и зачем клубу такой игрок, который не горит желанием остаться, в отличие от других молодых, которые подписали новые контракты. Может в Челси раскроется, если опять же будут доверять.
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Ответ Akezhan Kutvarov
Делать надо было раньше, когда подтянули к основе и показал себя. А не в последние дни. Руководство показывает свой «профессиональный» уровень.
Гиуи с агентом на предложение клуба не отвечали, знатоки вы профессиональные. То же самое происходит и с Дани Родригесом которого уже как год пытаются продлить, но тот не отвечает на предложение клуба и тянет время
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Ответ al ro
Барса как обычно. Продаст за 6, купит за 56. Деку и Лапорта не в себе.
Великие аналитики. У Гиуи сумма отступных прописана в 6 миллионов. Он не хочет продлевать контракт и тем самым увеличивать клауссулу.
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Ответ Vlad Zhadejko
Игрок неплохой, Барсе бы сильно пригодился, но понять его можно. Удачи в Челси!
Комментарий удален пользователем
Хотя бы 15-ку прописали бы было бы норм. Еще можно понять, когда агенты выкручивают руки маленьким клубам, но тут Барса, очередной фейл с контрактами.
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6 маловато для Челси. Скорее уж 60
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