«Челси» купит Гиу у «Барсы» за 6 млн евро и повысит ему зарплату в несколько раз. Мареска хочет видеть форварда в основе (As)

Марк Гиу близок к переходу в «Челси».

По информации As, лондонский клуб сделал 18-летнему нападающему самое выгодное предложение и активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте игрока с «Барселоной».

Гиу может объявить о переходе в английскую команду уже в ближайшие часы.

Отмечается, что «Барса» видела у форварда большой потенциал и хотела продлить с ним соглашение, но стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Зарплата испанца в « » будет в несколько раз выше, чем в каталонской команде.

Главный тренер «синих» хочет видеть в основной команде, сам футболист заинтересован в переходе в и считает, что этот чемпионат идеально ему подходит.

Ранее сообщалось, что интерес к Гиу также проявляет « ».

В сезоне-2023/24 нападающий провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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