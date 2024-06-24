«Челси» купит Гиу у «Барсы» за 6 млн евро и повысит ему зарплату в несколько раз. Мареска хочет видеть форварда в основе (As)
Марк Гиу близок к переходу в «Челси».
По информации As, лондонский клуб сделал 18-летнему нападающему самое выгодное предложение и активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте игрока с «Барселоной».
Гиу может объявить о переходе в английскую команду уже в ближайшие часы.
Отмечается, что «Барса» видела у форварда большой потенциал и хотела продлить с ним соглашение, но стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Зарплата испанца в «Челси» будет в несколько раз выше, чем в каталонской команде.
Главный тренер «синих» Энцо Мареска хочет видеть Марка в основной команде, сам футболист заинтересован в переходе в АПЛ и считает, что этот чемпионат идеально ему подходит.
Ранее сообщалось, что интерес к Гиу также проявляет «Бавария».
В сезоне-2023/24 нападающий провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Взамен, часто, агент с игроком соглашаются на относительно небольшую зарплату
Не, ценник влияет всё же.
Ценник влияет и на ожидания от игрока, следовательно на давление на него со стороны клуба и болельщиков и на него самого.
Это простая психология. От игрока за 6 миллионов не ждут чудес.
Если игрок за 100 миллионов хотя бы на 10% сильнее игрока за 6 миллионов, то играть должен именно более сильный, а не по выгодности исходя из параметра цена-качество.
Уверен, что в своей академке Челси таких "подарков" пол команды.
Тут же пугает не сам факт трансфера, ибо Челси таких транферов по 10 за год делает, потом по арендам гоняет и продает дороже. Пугает то, что тренер его собрался к основе подтянуть.
Челси нужны готовые топы.