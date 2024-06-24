«Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

«Спартак» продлит контракт с Квинси Промесом в случае его возвращения в Россию.

23 июня стало известно, что «Спартак» занимается продлением рабочей визы Квинси. А сегодня появились сведения о том, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств.

Как утверждает Иван Карпов, красно-белые готовы к возвращению Квинси и заключат с ним новый договор, как только он вернется в Россию.

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн

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91 комментарий
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Смешно. Но "позор российского футбола" именно Зенит - смотрите не перепутайте ;)
+177
-51
+126
Я помню времена, когда "наркоманда" ещё было шуткой.
+99
-21
+78
Ответ Циник Петербургский
Смешно. Но "позор российского футбола" именно Зенит - смотрите не перепутайте ;)
Не «Позор России» а позор Российского футбола.
Не путай)
+97
-27
+70
Общественность после объявления приговора Промесу за наркоторговлю: "Кажется, ниже уже падать некуда"
Спартак: "Подержите мою тарелку с супом"
+62
-10
+52
Надежные поставщики нужны всегда и везде. А там и с МИДом можно наладить связи, не зря же Лавров болеет за Спартак
+36
-8
+28
Динамо матчем в Краснодаре отобрал звание "позора российского футбола" у Зенита, но тут на сцену вырывается Спартак со своим болельщиком из МИДа
+38
-14
+24
Ответ pyritanza
Общественность после объявления приговора Промесу за наркоторговлю: "Кажется, ниже уже падать некуда" Спартак: "Подержите мою тарелку с супом"
С борщем
+22
-6
+16
Ответ Циник Петербургский
Смешно. Но "позор российского футбола" именно Зенит - смотрите не перепутайте ;)
В Спартаке всё по " это другое!".
+24
-10
+14
идея для СММ спартака.

Сделайте контент, где промес учит в хату заходить, делать крутки, занюхивать, общаться с барыгами, налаживать каналы, давать на лапу ментам и тд
+17
-4
+13
Игрок Зенита наехал на министра в кафе - всероссийская травля, попытка разрушить карьеру, административка переквалифицирована в уголовку, год реальной тюрмы.

Игрок Спартака толкнул 1.5 тонны кокса, пытался убить родственника, который был в схеме - подключение МИД РФ для взаимодействия с МИД АОЭ, блокировка экстрадиции в Нидерланды, продление визы, продление контракта.

Админ ресурс у Зенита - не перепутайте :)
+10
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+8
Ответ Николай Александрович
Это про времена нюхача из коней?)
Пораньше немного.
А тот нюхач то потом в Спартак перешёл)
+10
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+8
Спартаковский дух стал таким плотным. что хоть ножом режь.
Ножом. Ха-ха! Не, ну вы поняли?
+17
-11
+6
Ответ Камбоджа Иванов
Динамо матчем в Краснодаре отобрал звание "позора российского футбола" у Зенита, но тут на сцену вырывается Спартак со своим болельщиком из МИДа
...и возвращает себе своё почётное звание, добываемое долгими и упорными стараниями Федуна, Заремы, и ко
+9
-3
+6
Отлично, продлите контракт с уголовником и наркобарыгой
+9
-3
+6
Ответ Рука_Марадонны
Не «Позор России» а позор Российского футбола. Не путай)
Правильно, у Спартака позор помасштабнее будет
+9
-4
+5
Лавров и Спартак позор России
+6
-1
+5
У меня вопрос к болельщикам Спартака: Вам нужен Промес? Вы будете радоваться его полезным действиям для клуба?
Давайте так: минусуйте, если Вам не нужен Промес; плюс-если нужен.
+8
-3
+5
Ответ Owen_the_Simple
Я помню времена, когда "наркоманда" ещё было шуткой.
Это про времена нюхача из коней?)
+16
-11
+5
Ответ Николай Александрович
Это про времена нюхача из коней?)
Которого по истечении дисквы с радостью принял у себя Спартак?)
+5
-1
+4
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
По бромантану расследование так и не проведено до сих пор
+18
-14
+4
Ответ Николай Александрович
Это про времена нюхача из коней?)
Мясо его после этого и взяло к себе.
+4
0
+4
Позорище какое, и ведь не за какую-то пьяную драку, чувак губил жизни этим порошком.
+5
-1
+4
Ответ Owen_the_Simple
Я помню времена, когда "наркоманда" ещё было шуткой.
Титов, Еременко, Промес. Традиции десятилетий.
+3
0
+3
Спартак позор российского футбола!
+9
-6
+3
Интересно, в контакте наркодилера будет учтено время нахождения под арестом?🤫
+4
-2
+2
В чемпионах на века наркоманы "Спартака"!
+2
0
+2
Лет через 8
+4
-2
+2
Ответ Сергей Жарковский
Интересно, в контакте наркодилера будет учтено время нахождения под арестом?🤫
И страховка на случай отсидки. А так же "грев" из спартаковского общака...
+2
-1
+1
Повылезали самые честные болелы самой честной команды страны. Честности их команды нет предела. Святые
+1
0
+1
Интересно, а новый тренер Спартака знает об этом и останется ли он тренером команды после этого
+1
0
+1
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