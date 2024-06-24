«Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию (Иван Карпов)
«Спартак» продлит контракт с Квинси Промесом в случае его возвращения в Россию.
23 июня стало известно, что «Спартак» занимается продлением рабочей визы Квинси. А сегодня появились сведения о том, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств.
Как утверждает Иван Карпов, красно-белые готовы к возвращению Квинси и заключат с ним новый договор, как только он вернется в Россию.
Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Промес скоро вернется в Россию? «Спартак» готов дать ему контракт. Онлайн
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Не путай)
Спартак: "Подержите мою тарелку с супом"
Сделайте контент, где промес учит в хату заходить, делать крутки, занюхивать, общаться с барыгами, налаживать каналы, давать на лапу ментам и тд
Игрок Спартака толкнул 1.5 тонны кокса, пытался убить родственника, который был в схеме - подключение МИД РФ для взаимодействия с МИД АОЭ, блокировка экстрадиции в Нидерланды, продление визы, продление контракта.
Админ ресурс у Зенита - не перепутайте :)
А тот нюхач то потом в Спартак перешёл)
Ножом. Ха-ха! Не, ну вы поняли?
Давайте так: минусуйте, если Вам не нужен Промес; плюс-если нужен.