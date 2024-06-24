Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА. Клуб активно ведет переговоры с хавбеком (Иван Карпов)
Рифат Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в настоящее время между клубом и игроком идут активные переговоры – ожидается, что Жемалетдинов присоединится к ЦСКА уже в ближайшие дни. В клубе воспринимают хавбека как универсального игрока атаки, способного сыграть на позиции плеймейкера. Кроме того, Жемалетдинов работал под руководством Марко Николича в «Локомотиве».
Жемалетдинов покинул «Локомотив» свободным агентом по окончании сезона. В Мир РПЛ-2023/24 на счету Рифата 5 голов в 21 матче. Его подробная статистика доступна здесь.
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На что один пользователь назвал все «лживыми домыслами» - вот итог )
Ну а нужен ли Рифат в таком состоянии, в котором он был в прошлом сезоне - огромный вопрос, ведь в Локо вообще себя никак не показывал и не проявил.
Переиграл в футбол менеджер что ли
2. У него травма была, а после неё он выходил на замену, чаще всего очень даже неплохо.