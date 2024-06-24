Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА. Клуб активно ведет переговоры с хавбеком (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Рифат Жемалетдинов Марко Николич Футбол

Рифат Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в настоящее время между клубом и игроком идут активные переговоры – ожидается, что Жемалетдинов присоединится к ЦСКА уже в ближайшие дни. В клубе воспринимают хавбека как универсального игрока атаки, способного сыграть на позиции плеймейкера. Кроме того, Жемалетдинов работал под руководством Марко Николича в «Локомотиве».

Жемалетдинов покинул «Локомотив» свободным агентом по окончании сезона. В Мир РПЛ-2023/24 на счету Рифата 5 голов в 21 матче. Его подробная статистика доступна здесь.

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33 комментария
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Кто последний будет уходить из Локомотива, выключите свет…
+90
-3
+87
Ответ Knife707
Так он же там уже играл, нет?
То был Жамалетдинов
+21
0
+21
Как только пошли слухи о Николиче в ЦСКА, то сразу подумал что вместе с ним придет и Жемалетдинов )
На что один пользователь назвал все «лживыми домыслами» - вот итог )

Ну а нужен ли Рифат в таком состоянии, в котором он был в прошлом сезоне - огромный вопрос, ведь в Локо вообще себя никак не показывал и не проявил.
+21
-3
+18
В принципе по российским меркам с учетом если наберет свою лучшую форму игрок добротный. Но не более. Эх, прошли времена когда ЦСКА комплектовался не по остаточному принципу, а переманивал лучших российских игроков и брал крепких иностранцев...
+13
0
+13
Ответ Knife707
Так он же там уже играл, нет?
Это другой
+11
0
+11
Ответ Magic13
Я так понимаю вместо игроков на поле у Локо будут бегать менеджеры паровоза?))) Что происходит с Локомотивом?
может у них суперзвезды во второй команде молодые?
+4
0
+4
Ответ Стас Соболев
Кто последний будет уходить из Локомотива, выключите свет…
Ха-ха-ха)
+4
0
+4
Локомотив разбегается такими темпами, что не останется в нём ни машинистов, ни проводников, а одни пассажиры...
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Как только пошли слухи о Николиче в ЦСКА, то сразу подумал что вместе с ним придет и Жемалетдинов ) На что один пользователь назвал все «лживыми домыслами» - вот итог ) Ну а нужен ли Рифат в таком состоянии, в котором он был в прошлом сезоне - огромный вопрос, ведь в Локо вообще себя никак не показывал и не проявил.
за бесплатно вполне себе трансфер..может Николич его реанимирует...
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Как только пошли слухи о Николиче в ЦСКА, то сразу подумал что вместе с ним придет и Жемалетдинов ) На что один пользователь назвал все «лживыми домыслами» - вот итог ) Ну а нужен ли Рифат в таком состоянии, в котором он был в прошлом сезоне - огромный вопрос, ведь в Локо вообще себя никак не показывал и не проявил.
На замену вполне неплохо выходил уже после травмы. Но до топового Рифата, который играл при Николиче в Локо, очень далеко, конечно.
+3
0
+3
Так он же там уже играл, нет?
+5
-2
+3
Там в Локомотиве кто-нибудь остается вообще?
+2
0
+2
Ребят, тренер Локомотива умеет работать с молодежью, а молодежь у клуба талантливая есть, тем более в центральной зоне. Согласен с Глушенковым, что нельзя было проведать. А вообще, клубу нужен хороший, забивной нападающий.
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0
+2
Ответ Adanilove1991
Нормальных игроков мы когда подписывать собираемся? Игроки, способные бороться за чемпионство - Роша, Мойзес, Чалов, Аббос. Как то маловато для топ клуба
Обляков, Дивеев, Зделлар, Мендес, Гаич - это что, не уровень для тебя ? Плюс Круговой.

Переиграл в футбол менеджер что ли
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Ответ янетыитынея
А где он сейчас? Помню все убивались, когда эта легенда уходила из клуба...
В Шиннике
+1
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Кто последний уйдет из Локо,выключите свет.
+4
-3
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Бесплатный и в целом неплохой. Не более.
+1
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Ну, если травма не повлияла на его игровые качества, то норм усиление
+1
0
+1
Для обоймы норм, не хватает опытных игроков в команде, с другой стороны Рифат к 27 годам ничего серьезного особо не показал, при этом нехилая зпшка, для нашего чемпа сойдет, наверное, игры покажут
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Николич знает Рифата хорошо. Он при нем играл круто. ЦСКА... Я почему-то думал, что Рифат перейдёт в условный Ростов или Рубин
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Ответ Кирилл
Как только пошли слухи о Николиче в ЦСКА, то сразу подумал что вместе с ним придет и Жемалетдинов ) На что один пользователь назвал все «лживыми домыслами» - вот итог ) Ну а нужен ли Рифат в таком состоянии, в котором он был в прошлом сезоне - огромный вопрос, ведь в Локо вообще себя никак не показывал и не проявил.
1. Какой итог? Слух о возможном переходе? Хотя скорее всего он очень вероятен.
2. У него травма была, а после неё он выходил на замену, чаще всего очень даже неплохо.
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В кондициях предудущего сезона он будет полным балластом
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Хороший игрок, но в пз проблем меньше, чем в опорке и защите.
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Ответ idemidov
То был Жамалетдинов
А где он сейчас? Помню все убивались, когда эта легенда уходила из клуба...
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Главное, чтобы не Жама обиженка
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0
0
Я так понимаю вместо игроков на поле у Локо будут бегать менеджеры паровоза?))) Что происходит с Локомотивом?
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Ответ Ранис Загидулин
может у них суперзвезды во второй команде молодые?
Они Евро смотрят, поглядывают, кто выстрелит. Приготовили бумагу и карандаш.
0
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Да пусть будет. Хоть какая-то вариативность появится
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