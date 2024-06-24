Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА. Клуб активно ведет переговоры с хавбеком (Иван Карпов)

Рифат Жемалетдинов близок к переходу в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в настоящее время между клубом и игроком идут активные переговоры – ожидается, что Жемалетдинов присоединится к уже в ближайшие дни. В клубе воспринимают хавбека как универсального игрока атаки, способного сыграть на позиции плеймейкера. Кроме того, Жемалетдинов работал под руководством в « ».

покинул «Локомотив» свободным агентом по окончании сезона. В Мир РПЛ-2023/24 на счету Рифата 5 голов в 21 матче. Его подробная статистика доступна здесь.

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