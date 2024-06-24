Карпин продлил контракт со сборной России на 2 или 4 года

Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.

« » сообщает, что главный тренер уже продлил контракт на два года.

По сведениям журналиста РБК Гранта Гетадаряна, новый договор рассчитан на четыре года.

возглавляет национальную команду с 2021 года. Сейчас он также тренирует « ».

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