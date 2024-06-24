Карпин продлил контракт со сборной России на 2 или 4 года
Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что главный тренер уже продлил контракт на два года.
По сведениям журналиста РБК Гранта Гетадаряна, новый договор рассчитан на четыре года.
Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. Сейчас он также тренирует «Ростов».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
- Мне по барабану
- Ну и?
Мы - читаем только заголовки !
-Да
Так можно про кого угодно писать. 😂
Жду новость:
Чалханоглу перейдет в Баварию или не перейдет.
- Что вы хотите услышать ? Ну продлил и продлил…
Или сразу 24 у него длина