Карпин продлил контракт со сборной России на 2 или 4 года

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что главный тренер уже продлил контракт на два года.

По сведениям журналиста РБК Гранта Гетадаряна, новый договор рассчитан на четыре года.

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. Сейчас он также тренирует «Ростов».

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102 комментария
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- Валерий на сколько все таки продлили контракт, на 2 или 4 года?
- Мне по барабану
+253
-5
+248
Ответ masterwolw
- Валерий на сколько все таки продлили контракт, на 2 или 4 года? - Мне по барабану
- Георгич, вы продлили контракт?
- Ну и?
+115
-1
+114
2, 4 или вообще не продлевал. Уровень нашей журналистики
+103
-5
+98
Или не Карпин. Или не продлил...
+56
0
+56
Ответ Александр Суряев
Комментарий скрыт
Только унылые бездельники читают текст !
Мы - читаем только заголовки !
+35
-3
+32
- Валерий, вы продлили контракт на 2 или 4 года?
-Да
+29
-1
+28
Ответ Василий Усов
Комментарий скрыт
У Вас нет интереса - так и не смотрите. А мы - те, у кого есть интерес, будем смотреть.
+21
-4
+17
Ответ Василий Усов
Комментарий скрыт
А зачем за всех говорить ?
+8
-1
+7
Сумма контракта лям или ярд. Контракт со сборной России или не со сборной. Это не важно, главное мы точно знаем, что продлил
+7
-1
+6
Не истерите, матчи с узбеками и таджиками очень даже интерессно😂. А вы бы отказались от такой халявы???
+10
-5
+5
Ответ Evgeny Valyaev
Совмещение нужно прекратить. Карпин превратил сборную в место, где увеличивает цену игрокам Ростова. Сейчас сборную может возглавлять практически кто угодно. Никаких целей не стоит. Просто собираться иногда нужно на товарищеские матчи, чтобы ФИФА/УЕФА не забывали. Пусть это будет тренер без совмещения поста в клубе.
Александр?
+6
-2
+4
Скорее всего до 2036
+5
-1
+4
Ответ Василий Усов
Комментарий скрыт
Зачем нам нужен профессиональный спорт на госфинансировании? Просто деньги девать некуда? Здесь такая же логика. Институт сборных команд должен существовать. А вот госбабло в футболе/хоккее - нет
+4
-1
+3
Ответ dukenukem
Если разные источники дают разную информацию, то такая информация считается непроверенной и не подлежит публикации, так работает профессиональная журналистика ... но на спортс решили что они развлекательный сайт, а не новостной
Оба источника дают информацию о продлении контракта как о факте, и это ключевое, а срок — это уже деталь.
+2
0
+2
Я вам говорю сам офигел когда проанализировал результаты Карпина-тренера. Получается Карпин вполне нормальный тренер
+2
0
+2
2 или 4, с Россией или Эстонией, футбол или велоспорт...
+3
-1
+2
Ответ Фут.Боль
Александр?
Александр Владимирович! Прояви уважение к Царю!
+3
-1
+2
Вот это новый уровень новостей от Спортс.
Так можно про кого угодно писать. 😂

Жду новость:
Чалханоглу перейдет в Баварию или не перейдет.
+2
0
+2
Ответ masterwolw
- Валерий на сколько все таки продлили контракт, на 2 или 4 года? - Мне по барабану
- Валерий Георгиевич вы продлили контракт, какие ваши эмоции?
- Что вы хотите услышать ? Ну продлил и продлил…
+5
-3
+2
кучеряво устроился
+3
-1
+2
Вы там определитесь 2 или 4) А может не продлил?)
+3
-1
+2
Главное событие года. А может и не года. А может и не событие. А может и не может (с)
+2
-1
+1
Ответ Islam Gasanov
Скорее всего 2+2 года
Не факт, может быть 2*2.
+1
0
+1
Он что вообще продлил на 2 или 4
Или сразу 24 у него длина
+1
0
+1
Продлил со сборной России или не со сборной России
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Только унылые бездельники читают текст ! Мы - читаем только заголовки !
... и комментарии)
+1
0
+1
Ответ Jedef
Подловили, чего уж там. Значит, у Карпина на одно поражение меньше, однако!
А вот этот ответ верен. 🤝
+1
0
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В матче со Словакией сборной России Карпин руководил? Однако.
Подловили, чего уж там. Значит, у Карпина на одно поражение меньше, однако!
+1
0
+1
На три года, и не Карпин, и не продлил.
+1
0
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Ответ xomamb
кучеряво устроился
Кучеров малость напрягся..😃
+1
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