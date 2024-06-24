Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро, забив Италии в 38 лет и 289 дней
Лука Модрич установил рекорд Евро, забив Италии.
Полузащитник сборной Хорватии открыл счет на 55-й минуте заключительного тура группового этапа Евро-2024, успешно сыграв на добивании. За минуту до этого он не реализовал пенальти.
Модрич забил в 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.
Он побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 38 лет и 257 дней забил Польше на Евро-2008 (1:1).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вообще Лука и Пепе на этом турнире раздвигают возрастные границы для футбола
Italia bravo
А вот Модрич в 39 лет может, будучи опорником и это против чемпионов. Разницу прочувствуй, глорик.