Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро, забив Италии в 38 лет и 289 дней

Теги Реал Мадрид Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 рекорды Ивица Вастич Футбол

Лука Модрич установил рекорд Евро, забив Италии.

Полузащитник сборной Хорватии открыл счет на 55-й минуте заключительного тура группового этапа Евро-2024, успешно сыграв на добивании. За минуту до этого он не реализовал пенальти.

Модрич забил в 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

Он побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 38 лет и 257 дней забил Польше на Евро-2008 (1:1).

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50 комментариев
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Я схаваю ведро клубники если Роналду не побъет этот рекорд.
+60
-9
+51
Ответ Vladimir Zinkov
Что так любишь клубнику. Тогда я съем ведро черной икры если он забьёт.
Придётся тебе кредит брать в банке...
+31
-1
+30
Ответ sokolspb
Что сделал?
сильно ударил
+17
0
+17
Да это что, в Милан на 3х летний контракт переходили в таком возрасте
+15
-1
+14
Роналду побьет, потом Пепе перебьет
+13
0
+13
И это в 38 лет и 289 дней!
+12
-4
+8
Ответ Сардорбек Гаффоров
Комментарий скрыт
Он в последнем матче не погнался за рекордом, отдал Бруну на пустые, хотя даже и так рекорд установил, став лучшим ассистентом в истории Евро.
+9
-2
+7
Не просто забил - весь матч отпахал так, что молодые позавидуют

Вообще Лука и Пепе на этом турнире раздвигают возрастные границы для футбола
+8
-2
+6
Криштиану Роналду стал самым возрастным ассистентом в истории Евро, который увидел, как Модрич стал автором самого возрастного гола в истории Евро
+11
-6
+5
При том что Модрич больше ассистент чем бомбардир ;) но голевую отдает Роналду , а гол забивает Модрич
+7
-2
+5
Роналду долго не сможет это терпеть
+9
-5
+4
Ответ A.G
Да это что, в Милан на 3х летний контракт переходили в таком возрасте
Да ещё лигу чемпионов умудрялись брать😎
+3
0
+3
До свидания, Модрич! Ты великий игрок, но по такой Хорватии скучать не будем.
+3
-1
+2
Роналду уже дал задание все ключевые пасы на него
+2
0
+2
Сказка не получилась. Увы
Italia bravo
+1
0
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Модрич, который играет в опорке, бегая во все поле, имея средних по именам партнеров - забивает пародистый форвардский гол в 39 лет, и это против действующих чемпионов. Роналду, на которого играет вся команда самых топовых и дорогущих игроков - не может забить против аутсайдеров Чехии и Турции. Супервеликий Кришти, да.
895 голов Роналду не в счет, это не считается. Будем оценивать его по двум матчам группового этапа на этом Евро)
+2
-2
0
Ответ elkipalki
895 голов Роналду не в счет, это не считается. Будем оценивать его по двум матчам группового этапа на этом Евро)
Почему чел с 895 голами не может забить в играми против двух аутсайдеров, будучи замыкальщиком на которого играет топ игроки?
А вот Модрич в 39 лет может, будучи опорником и это против чемпионов. Разницу прочувствуй, глорик.
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Ответ Солдатик
Я схаваю ведро клубники если Роналду не побъет этот рекорд.
А он побьёт)
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Ответ Vladimir Zinkov
Что так любишь клубнику. Тогда я съем ведро черной икры если он забьёт.
литр вискаря испью!
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Ответ /dimyan/
Роналду уже дал задание все ключевые пасы на него
.... в 2016 году.
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Ответ Невский баклан
если бы гнался за рекордами, вместо паса пробил бы сам и установил очередной рекорд.
Какой новый бы рекорд он установил бы?
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Ответ Сардорбек Гаффоров
Комментарий скрыт
если бы гнался за рекордами, вместо паса пробил бы сам и установил очередной рекорд.
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Ответ Dimon357
Комментарий удален модератором
Ты написал чушь, которую сам выдумал, хэйтерок.
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Ответ Dimon357
Поэтому и отдал, чтобы стать лучшим по ассистам.
Комментарий удален модератором
👏👏👏
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Ямал стал самым молодым свидетелем самого возрастного гола на Евро:)
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Великий.
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то ли ещё будет
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Роналду побьёт этот рекорд уже совсем скоро 😉
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Комментарий удален модератором
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