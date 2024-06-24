Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро, забив Италии в 38 лет и 289 дней

Лука Модрич установил рекорд Евро, забив Италии.

Полузащитник сборной открыл счет на 55-й минуте заключительного тура группового этапа Евро-2024, успешно сыграв на добивании. За минуту до этого он не реализовал пенальти.

забил в 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

Он побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 38 лет и 257 дней забил Польше на Евро-2008 (1:1).

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