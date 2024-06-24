Российский пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он живет в США

Теги плавание сборная России Париж-2024 Евгений Сомов Водные виды

Российский пловец Евгений Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде.

Об этом он сообщил в соцсети. 

«Я рад сообщить, что мне предоставлен нейтральный статус, что позволяет мне участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже!» – написал Сомов.

Сомову 25 лет, он живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России. 

Таинственный пловец побил рекорд России в США. Он собирается на Олимпиаду-2024?

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15 комментариев
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Красавчик
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Даже у сомов есть собственный российский пловец на олимпиаде 😎
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Удачного боя, брат!
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С такой фамилией как рыба в воде! Буду болеть
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Ответ Vadim15
Красавчик
Сейчас ему из думы или из под руля объяснят, как надо родину любить.
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А как же "вой на болотах", что, мол, "ух, предатели, все за наааши денюшки...".

Вон человек живет и тренируется в Штатах, явно не за счет комментаторов на спорте🙄
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Удачи, жить нужно сегодня!
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За Сомофф!
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Где Губерник!?
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Ура! Читал про него статью, которую недавно выпустили.
Желаю золота или хотя бы просто медали на сотке брассом
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а норматив у него выполнен?
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Очень надеюсь, что этот внезапный всплеск результатов не базируется на фарме. Иначе мгновенно перестанет быть нейтральным, а превратится в типичный образец "русской допинговой системы".
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Ответ Екатерина Прекрасная
А как же "вой на болотах", что, мол, "ух, предатели, все за наааши денюшки...". Вон человек живет и тренируется в Штатах, явно не за счет комментаторов на спорте🙄
Вой начнется если он выиграет. Там сразу все из кустов выбегут с криками, про то что он наш и отстаивал интересы страны в логове врагов
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