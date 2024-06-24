Российский пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он живет в США

Российский пловец Евгений Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде.

Об этом он сообщил в соцсети.

«Я рад сообщить, что мне предоставлен нейтральный статус, что позволяет мне участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже!» – написал Сомов.

Сомову 25 лет, он живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России.

Таинственный пловец побил рекорд России в США. Он собирается на Олимпиаду-2024?